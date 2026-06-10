【父の日2026】今年は「お父さんと一緒に過ごす時間」を贈ろう

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、eギフト販売WEBサービスおよびスマートフォン向けのアプリ「giftee(R)」(※2)にて、2026年の父の日に向けた企画をスタートし、5月13日(水)より、特設ページにて「【父の日2026】おすすめプレゼント76選｜喜ばれるギフトと選び方を解説(※3)」をご紹介しているほか、5月21日(木)より、父の日にぴったりなギフトのラインナップから受取り手が商品を選べるギフトボックス「giftee Box for 父の日」の販売を開始しております。また、実はお父さんは子どもや家族との「心のつながり」や「時間の共有」を求めているという調査結果も。今年の父の日には、「giftee(R)」で、お父さんと一緒に過ごす時間を楽しめるギフトを贈ってみてはいかがでしょうか。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) 「giftee(R)」とは、ギフティが運営するeギフトの販売WEB/アプリサービスです

(※3) 2026年6月10日時点

■ お父さんは子どもや家族と「心のつながり」や「時間の共有」を求めている？

父の日ギフトに特化した情報メディアサイト『父の日.jp』が、父の日にギフトをもらったことのある全国の30代～70代以上のお父さんを対象に実施した調査によると、父の日に受け取ったギフトは、「食品・グルメ」(20.0％)、「お酒・ビール」(17.1％)といった好物や、「趣味」や「ファッション」、「健康雑貨」などの実用的なアイテムが上位に並んでいます。一方で、「贈り物以外で父の日にしてもらえたら嬉しいこと」への回答は、最多の「一緒に過ごす」(29.5％)に、「ありがとう等の感謝の言葉」(19.7％)、「マッサージ」(16.4％)が続き、子どもや家族との「心のつながり」や「時間の共有」を嬉しいと思っているという傾向も見られました。 (※4)

「giftee(R)」では、グルメやお酒などの日常をちょっと贅沢に楽しめる定番アイテムや趣味を充実させるアイテムから、アクティビティや宿泊の予約サービスで利用できるチケットまで、数百円から数万円程度の幅広い価格帯のギフト約4,000種類を取り揃えております。体験ギフトを中心に「お父さんと一緒に過ごす」を叶えるラインナップも豊富にご用意しており、今年の父の日にぴったりの一品がきっと見つかります。

また、「giftee(R)」では、定番の「ありがとう」「おめでとう」から季節感あふれるデザインまで、豊富なカードデザインをご用意しており、お好きなデザインを選びオリジナルメッセージを入力してギフトとともに贈ることができます。父の日の代表的なモチーフは「黄色いバラ」と言われますが、「お父さんにお花をプレゼントするのは少し気恥ずかしい」「喜んでくれるかわからない」という方も、黄色がメインカラーのデザインや父の日限定の黄色いバラのデザインを選べば、ぐっと父の日のギフトらしさを演出できます。

大切なのは、金額や形式ではなく想ってくれたその気持ちや、それを言葉にしてくれたこと。

今年の父の日は、「giftee(R)」でお父さんと一緒に過ごす時間を贈ってみてはいかがでしょうか。

(※4) 【2025年度 父の日後】プレゼントを贈った方・もらった方へのアンケート調査（ https://chichinohi.jp/fathers-day-survey_after/ ）

■ 「お父さんと一緒に過ごす時間」を楽しめるギフト

「giftee(R)」では、食事や趣味、旅行を通じて親子で一生の思い出を作れる多彩なギフトを多数取り揃えています。普段は照れくさくてなかなか言えない「ありがとう」を、一緒に過ごす特別な体験に込めて届けてみては。

SOW EXPERIENCE(ソウ・エクスペリエンス)

父の日の体験ギフト(eギフト)

\6,270(BLUE)/\11,880(GREEN)

お父さんにおすすめの体験を厳選したギフトです。忙しいお父さんが実はやってみたかったことや、好きなことに思いきり没頭できる時間をプレゼントしませんか。どんな体験を選んだか、やってみてどう感じたかなどのコミュニケーションを通じて、お父さんの新たな一面を発見するかもしれません。

https://giftee.com/items/7056

期間限定販売：2026年6月21日 23:59まで

Otomoni

【日頃の感謝を込めて】ほろ酔いビールギフト Thank you beer 3本セット

\4,817

朝昼晩とそれぞれのビアスタイルを楽しみながら、ほろ酔いで過ごせる1日を贈るクラフトビールのギフトセットです。

ビールをモチーフにしたメッセージカードを添えて、日頃の感謝を伝えたいあの人に、ほろ酔いで楽しむ一日をプレゼントしてみてはいかがでしょうか。

https://giftee.com/items/5025

HINEMOS

【迷ったらこれ!】日本酒4 銘柄170ml 飲み比べ dinner 170ml×4 スパークリングやにごり酒、純米大吟醸など多様性を感じる日本酒セット

\5,610

甘口＆辛口のスパークリングや国内外の受賞実績多数の純米大吟醸などがバランスよく揃う「dinner time」は万人に向けてオススメ。

https://giftee.com/items/4076

Hiramatsu

e-Gift ひらまつペア 食事券<ワンドリンク付>

\20,000(ランチ券)/ \45,000(ディナー券)

全国のひらまつのレストランでご利用いただけます。

フランス料理やイタリア料理からお好きなレストランをお選びください。

1枚につき2名様分のお食事券のコースとお飲み物(おひとり様1杯)をご用意します。

ご両親への感謝を伝える贈り物や、結婚祝い、お誕生日のギフトなど、さまざまなシーンにおすすめの「ひらまつ食事券」

大切な方へ"美味しいひととき"を贈りませんか。

贈る方の想いをのせて、心を込めたおもてなしをお届けいたします。

https://giftee.com/items/3468

ムビチケ

映画GIFT

\500～\10,000

デジタル映画鑑賞券「ムビチケ」を購入時にご利用いただける、プリペイドコードです。

もらった人は映画GIFTを利用して、MOVIE WALKER STORE( https://store.moviewalker.jp/ticket-online )及びMOVIE WALKERアプリにて販売中の、年間約600作品あるムビチケからお好きな作品を選んでご購入いただけます。

全国のシネコンやミニシアターで利用可能なので、お相手のお住まいを気にせずお贈りいただけます。父の日のギフトとしてもピッタリです。

https://giftee.com/items/3972

SOW EXPERIENCE（ソウ・エクスペリエンス）

ゴルフ＆ステイギフト

\77,605

関東近郊エリアにある施設で、ゴルフと宿泊を2人で楽しめるギフトです。掲載されている施設はすべて、ゴルフコースやクラブハウスに隣接する場所にヴィラやホテルがあります。目の前に広がる雄大なコースを眺めながら食事やお酒を味わい、翌日はゆっくり、たっぷりプレーを楽しめます。ゴルフ好きにはたまらない、ぜいたくな時間をプレゼントしてみませんか。両親への贈り物や結婚祝いにおすすめです。

https://giftee.com/items/3787

DAZN

DAZNギフトコード

\4,200(1ヶ月分)/\25,200(6ヶ月分)/\32,000(12ヶ月分)

DAZNチケットで好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信。

明治安田Jリーグ、欧州サッカー、プロ野球、ボクシング、スポーツやアスリートを深く知れるオリジナル番組をはじめ、様々なスポーツコンテンツが定額で見放題。

スポーツ好きな友達や家族に送れば受け取った人はすぐにDAZNを利用できるようになります。

https://giftee.com/items/1189

ブルーノート東京

ブルーノート東京・コットンクラブ共通 eGift

\3,000～\50,000

ブルーノート東京(南青山)・コットンクラブ(丸の内)でミュージック・チャージ、ご飲食代のお支払いにご利用いただけるeGiftです。

https://giftee.com/items/3120

文喫

BUNKITSU TOKYO 体験コース(終日利用)

\7,700(ペア)

BUNKITSU TOKYOとは

ニュウマン高輪 South 5Fにある、約10万冊の書籍を取り揃えた滞在型書店です。本や文具・雑貨の販売に加え、カフェラウンジ（有料）ではコーヒーや煎茶などのドリンクを楽しみながら、思いがけない一冊との出会いをお楽しみいただけます。

本ギフトでは、カフェラウンジ（有料）を終日ご利用いただけます。

https://giftee.com/items/6705

宿泊予約サービス「Relux（リラックス）」

Relux ギフトクーポン

\5,000～\100,000

Relux(リラックス)は、全国の厳選したホテル・旅館をご紹介する宿泊予約サービスです。Relux審査委員会が選び抜いた、心からおすすめできる宿泊施設のみをご紹介しています。

宿泊代金の合計金額(税込)から割引になるRelux割引クーポンを、ギフトとして渡すことができます。

https://giftee.com/items/930

【迷ったらこれ！】 お父さんが好きなギフトを選べる「giftee Box for 父の日」

「giftee Boxシリーズ」は、贈られたお相手がポイントに応じて商品ラインナップから自由にお好きなアイテムを選んで受け取れる選択型ギフトです。

「giftee Box for 父の日」は、プレミアムビールやお肉類など少し贅沢なグルメから特別な思い出をつくれる体験チケットまで、多様な趣味趣向にあわせたラインナップから、お父さんが自分好みの商品を選ぶことができます。(※5)

(※5) 販売状況に応じて選択できるギフト・交換に必要なポイントが変更になる場合がございます

giftee Box for 父の日

\500～\10,000

https://giftee.com/items/2557

期間限定販売：2026年6月23日 23:59まで

「giftee(R)」では、お父さんに贈りやすい3,000円以下の手軽なギフトから、5,000円以上の特別感あふれる体験ギフトまで予算別にご紹介しています。さらに、日々頑張るお父さんへの感謝にぴったりな「疲労回復・温浴グッズ」特集も。ぜひこの特集を参考に、お父さんが本当に喜ぶ品を見つけてくださいね。

URL：https://giftee.com/announcements/591

ギフトチケットの交換方法について

eギフトを購入された方は、ご家族やご友人にSNSやメールなどでお贈りいただけます。「giftee(R)」の商品は、大きく分類すると3種類の交換方法があります。商品によって交換方法が異なるため、チケット画面に記載されている注意事項をよく読み、ご利用ください。

▼３つの交換方法

■ 「giftee(R)」公式SNS

・X(旧Twitter)： https://twitter.com/_giftee

・Instagram： https://www.instagram.com/_giftee/

・Facebook： https://www.facebook.com/giftee.co/

【株式会社ギフティについて】

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,286百万円(2026年3月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://emachi-platform.jp