『第19回コンテンツ東京 ライセンシング ジャパン2026』に出展

株式会社ＪＲ東海エージェンシー

株式会社ＪＲ東海エージェンシー（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 一哉）は、昨年に引き続き、2026年6月17日(水)～19日(金)の3日間で東京ビッグサイトにて開催される「第19回コンテンツ東京 ライセンシング ジャパン2026」に出展いたします。

今回の出展では、「あれも。これも。新幹線。」というコンセプトを元に、グッズ展開にとどまらない鉄道ライセンスの活用方法や、車両や駅名標、ヘッドマークなど、ご利用いただける鉄道素材のバリエーションをご案内いたします。

また、新幹線を正立方体で表現した『ボクセルレール』のご紹介も合わせて行います。既にNFTやグッズ販売で展開を行っておりますが、今後はショートストーリーの配信などを通じてオリジナルコンテンツとして成長させていきます。

（当社出展ブース：西２ホール（小間番号 13ー45）） ※写真はブースイメージ。

本展示を通じ、多種多様な素材を幅広い用途でお使いいただける鉄道ライセンスのポテンシャルをご紹介いたします。

会場ブースには会期を通して当社のスタッフが常駐しています。みなさまのご来場を、心よりお待ち申し上げております。

【開催概要】

会期：2026年6月17日(水)～19日(金)

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

入場：無料（事前登録制）

※入場登録は展示会サイトの入力フォームをご利用ください。

当社出展ブース位置：西２ホール（小間番号 13-45）

【ブースの見どころ】

【当社の商品化支援サイト】

展示会の詳細はこちら :https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html入場用バッジ登録フォーム :https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/YGAU5s7j/y5PZ5YDXp0rnez7xV2C2fSs=&ct=U2FsdGVkX1+ylaS1aqna+7maEo6WKwiuXB3XqFX/Nco=&p=U2FsdGVkX1/QT7o4Su6F9kwTsO2f7S6u14crkAnXyEyzJz14EFv4vMZblpmsL02N&co=web- グッズ以外の切り口での商品化活用例を紹介！- 商品化が楽々簡単にできる、商品化支援サービス「レントレ」を体感！- 『ボクセルレール』のプロモーション動画を放映！レントレ :https://rentore.jp/商品化の申請やロイヤリティの精算までをシステム内で行えるだけでなく、ＪＲ東海が商品化権を所有している東海道新幹線や在来線を活用した商品をもっと作っていただきたいという想いから、写真や動画、イラストなど商品化に活用していただける様々な素材もご用意しています。