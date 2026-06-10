【父の日に“25年の安心”を贈る】家族を守る備えをギフトに。サバイバルフーズ、父の日キャンペーン開始

株式会社セイエンタプライズ

“災害時の健康と安心を考える”株式会社セイエンタプライズ（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：平井雅也）が運営する、防災のセレクトショップ「セイショップ」は、父の日に向けて、25年保存可能な非常食「サバイバル(R)フーズ」のギフトボックスを対象に、「Father’s Day」シールを無料で貼付するキャンペーンを2026年6月10日から実施します。

“いつも家族を想ってくれてありがとう”の気持ちとともに、“備える安心”を贈る──新しい父の日のかたちをご提案します。

■「ありがとう」とともに「家族を守る備え」を贈る新しい文化を

父の日に“25年の安心”を贈る

父の日といえば、お酒や実用品など“日ごろの感謝を伝えるギフト”が定番ですが、セイショップが提案するのは、「家族を守る備えを贈る」という新しい選択肢です。

サバイバルフーズは、25年保存可能な“おいしい備蓄食”であり、全国の自治体や官公庁、病院、企業に採用され、累計販売4,000万食に上る超長期備蓄食ブランドです。

父の日には、“いつも家族を想ってくれてありがとう”という感謝とともに、「これからも安心して暮らしていけるように」という願いを込めて、“備える安心”というかたちのギフトを贈る──

“大切な人のための防災”という新しい価値観を、父の日をきっかけに広げていきます。

■父の日キャンペーンについて

対象期間：2026年6月10日（水）～6月30日（火）

内容：希望者に「Father’s Day」シールをギフトボックスに無料で貼付します

外装はシンプルで上質なデザインのまま、父の日らしいアクセントとして“ありがとう”を添えます。

■累計1,500セット以上販売、防災ギフトとして広がる支持

父の日キャンペーンページ :https://www.seishop.jp/survivalfoods/sf/gift/#fathers-day

2025年4月の発売以来、「サバイバル(R)フーズ ギフトボックス」は累計1,500セット以上を販売しています。

「25年の安心をあなたに」というコンセプトのもと、大切な人を想う気持ちを“備える安心”として届けるギフトとして、多くのお客様に選ばれています。

販売開始以降、“自分のための防災”から“相手のための防災”へと意識が広がり、離れて暮らす家族への贈り物や、父の日・母の日といった感謝を伝えるシーンでも支持が広がっています。

■父の日キャンペーン サバイバルフーズ「ギフトボックス」ラインアップ

「25年の安心をあなたに」小缶2缶入り サバイバルフーズのギフトボックス(約5食相当量) 父の日シール付きボックス

価格：7,452円（税込）または8,316円（税込）

※詰め合わせるメニューにより、7,452円/8,316円になります。

≪バリエーション／内容量≫

・クラッカー（227g）×1 + チキンカレー（82g）×1

・クラッカー（227g）×1 + チキンシチュー（104g）×1

・クラッカー（227g）×1 + 野菜シチュー（84g）×1

・洋風とり雑炊（100g）×1 + 洋風えび雑炊（100g）×1 （すべて小缶）

賞味期限：25年（未開封時/常温保存）

販売ページ：https://www.seishop.jp/view/item/000000001214

2缶入り 父の日シール付きボックス小缶6缶入り サバイバルフーズのギフトボックス(約15食相当量) 父の日シール付きボックス

価格：23,436円（税込）

内容：クラッカー（227g）、チキンシチュー（104g）、野菜シチュー（84g）、チキンカレー（82g）、洋風とり雑炊（100g）、洋風えび雑炊（100g）（すべて小缶）

賞味期限：25年（未開封時/常温保存）

販売ページ：https://www.seishop.jp/view/item/000000001215

6缶入り 父の日シール付きボックス

サバイバルフーズギフトボックス特集ページ：https://www.seishop.jp/blog/survivalfoods-gift/(https://www.seishop.jp/blog/survivalfoods-gift/)

25年保存のおいしい備蓄食 サバイバルフーズとは

25年保存が可能なおいしい備蓄食「サバイバルフーズ」は、日本の長期保存食市場のパイオニアとして約半世紀にわたり市場を牽引してきたセイエンタプライズが、国内屈指のフリーズドライ技術を持つ永谷園に委託して製造された、25年の超・長期保存が可能なクラッカーとフリーズドライ加工食品の備蓄食です。サバイバルフーズこだわりのレシピをもとに、永谷園が原材料を厳選して調達し、国内で調理・加工・缶に封入しています。サバイバルフーズは、味、品質、長期保存性のいずれも一切妥協いたしません。

日本国内製造の非常食・保存食品において賞味期限25年を実現する唯一の製品であることが確認されています。（2025年9月 株式会社東京商工リサーチ調べ）

防災のセレクトショップ「セイショップ」 https://www.seishop.jp/(https://www.seishop.jp/)

25年保存できるおいしい備蓄食「サバイバルフーズ」

防災のセレクトショップ「セイショップ」は、“よりよい備え、よりよい暮らし”をコンセプトに災害時でも普段と変わらない豊かな生活が送れるように皆様の備えをお手伝いする防災のセレクトショップです。 2001年のECサイトのオープンより、多くの法人、自治体、個人のお客様にご愛顧いただいております。2015年に東京・市ヶ谷にオープンしたショールームでは、非常食の試食をしたり、防災グッズを手に取って試したり、その場で購入することができます。

≪会社概要≫

商号：株式会社セイエンタプライズ

本社：東京都千代田区九段南4-3-1

代表取締役社長：平井雅也

設立日：1978（昭和53）年9月18日

WEBページ：https://www.sei-inc.co.jp/

≪セイショップショールーム概要≫

所在地：東京都千代田区四番町8-13（吉野ビル1F）

営業日：平日10:00～17:00 ※土日祝休み

アクセス：都営新宿線 市ヶ谷駅徒歩2分／JR市ヶ谷駅 徒歩5分

ショールーム案内：https://www.seishop.jp/realshop/