満足感、アップデート。大人気の「特製肉まん」が“黄金比率”でリニューアル

株式会社グリーンハウスフーズ

株式会社グリーンハウスフーズが展開する「中国料理 謝朋殿」は、公式オンラインショップ「GHF DINING SHOP」のロングセラー商品「特製肉まん」をリニューアルし、6月10日（水）より販売を開始いたします。さらに、販売開始日から6月30日（火）まで、通常価格から10％オフでお買い求めいただける「リニューアル記念キャンペーン」を実施いたします。

■生地と餡の一体感を追求し、バランス・旨み・食感の全てを再設計

今回のリニューアルは、「ひとくち目から最後まで満足できる肉まん」をテーマに、おいしさはもちろん、食べ応えを徹底的に磨き上げました。従来品より20g増量したほか肉のカットを大きくし、食べた瞬間に感じる満足感をプラス。さらに干し貝柱の配合比率を高めることで、凝縮された奥深い旨みを実現しました。

最大の特徴は生地と餡の“黄金比率”。ひと口で生地と餡が絶妙なバランスで口に広がる設計により、「生地だけ」「餡だけ」といった偏りを軽減し、最初のひとくちから一体感のあるおいしさをご堪能いただけます。ふんわりモチモチの生地と、ジューシーで旨みあふれる特製餡が織りなすハーモニーは、創業60年の技法と素材にこだわる謝朋殿ならではの逸品です。

また、贈り物にも最適な専用パッケージでお届けしますので、大切な方へのギフトにもおすすめです。

【販売商品概要】

「謝朋殿 特製肉まん」3個セット

◇販売開始日：2026年6月10日（水）

◇販売価格：3個セット 2,268円（税込・送料別）

※合計額が3,980円（税込）以上の場合、送料サービス

◇お届け方法：冷凍にてお届けいたします

◇お召し上がり方：よりおいしくお召し上がりいただくには、蒸し器での加熱がおすすめです。蒸気が上がった蒸し器に冷凍のまま肉まんを並べ、20～25分（1～5ケ）を目安に蒸し上げてください。電子レンジの場合は、冷凍のまま軽く水で濡らし、ラップをふんわりとかけ600Wで4分（1ケの場合）加熱してください。

◇販売場所：公式オンラインショップ「GHF DINING SHOP」https://ghfdining-shop.com/(https://ghfdining-shop.com/)

■【買うなら今がお得！】 10％オフの“リニューアル記念キャンペーン”を実施中！

「特製肉まん」のリニューアル発売を記念し、6月10日（水）～ 6月30日（火）までの期間、公式オンラインショップ「GHF DINING SHOP」にて通常価格から10％オフとなる特別キャンペーンを実施いたします。大切な方へのギフトをはじめ、ご自宅で簡単に楽しめる“本格中華のごちそう”をこの機会にぜひお楽しみください。

＊公式オンラインショップ「GHF DINING SHOP」 謝朋殿商品ページ

https://www.ghfdining-shop.com/view/item/000000000009?utm_source=260526&utm_medium=pr(https://www.ghfdining-shop.com/view/item/000000000009?utm_source=260526&utm_medium=pr)

■中国料理 謝朋殿

「謝朋殿」は“日本の四季を中華する”をコンセプトに、上海料理を基本に広東、四川、北京など各地域の調理技法を融合させ、医食同源の哲学と、日本の旬の食材の持つ自然な味わいを大切にした、来年創業60周年を迎える本格中国料理店です。冷凍商品であっても妥協せず、細かな工程一つひとつに向き合いながら仕上げた料理人が届けたい一品をご自宅で感じていただけたら幸いです。

【店舗情報】

大崎ニューシティ店／幕張テクノガーデン店／成田国際空港店／ミウィ橋本店／仙台一番町店／立川グランデュオ店／越谷レイクタウン店

＊ 使うほどお得！「謝朋殿クラブメンバーズカード」

https://www.shahoden.com/members/

＊ 使える！貯まる！お得なポイントアプリ「ダイニング公式アプリ」

http://www.ghf.co.jp/dining_app/

オンラインショップ「GHF DINING SHOP」からお申し込みいただくと、上記会員の皆様にはご購入金額分のポイントが付与されます（まだ会員でない方も、ご購入前に会員登録いただくとポイントが付与されますのでぜひ併せてご利用ください）。

＊「中国料理 謝朋殿」公式サイト：https://www.shahoden.com/

＊「中国料理 謝朋殿」公式インスタグラム：https://www.instagram.com/shahoden_official/