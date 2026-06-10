株式会社スタジオアリス リゾートトラスト株式会社と初のコラボレーション企画が始動！

株式会社 スタジオアリス

株式会社スタジオアリス（本社：大阪府大阪市北区、 代表取締役社長：牧野俊介）は 、リゾートトラスト株式会社とのコラボレーション企画として 、同社が運営する会員制リゾートホテルを舞台に 、ご家族向けの「七五三フォトプラン」およびシニア層を対象とした「自分史フォトプラン」を共同展開いたします。２０２６年６月１０日（水）より、開催ホテルにて順次受付を開始いたします。

スタジオアリスは、これまでお子さまの成長に寄り添う記念写真を中心に、たくさんのご家族の笑顔をカタチにしてまいりました。この度、お子さまやお父さま、お母さまだけでなく、お祖父さま、お祖母さま世代まで、ご家族みなさまの人生の歩みに長く寄り添いたいという想いから、リゾートトラストとの共同企画をスタートいたします。

本企画では、お孫さまからお祖父さま、お祖母さままで「三世代」が集い、想い出を紡ぐ特別な機会をご提案します。美しいリゾート地でゆったりと過ごす贅沢な時間と、人生の節目を祝う記念撮影をひとつにすることで、ご家族の「いい人生」を色鮮やかに残す、新しいお祝いのかたちをお届けいたします。

※写真はイメージを含みます。

※掲載内容は予告なく変更となる場合があります。

■フォトプラン詳細について

１.「七五三フォトプラン」（宿泊・食事付き）

七五三という古き良き日本の節目を、上質なリゾートでゆったりと祝うプランです。記念旅行、お祝いの食事、記念写真の3つを同じ場所で叶え、美しいロケーションのなかで特別な一日を彩ります。

＜プランの特長＞

１.衣装

当日、洋装・和装合わせて約２００着の豊富なラインナップから選択可能。３歳・５歳・７歳のお子さま用のほか、お父さま、お母さま、お祖父さま、お祖母さま向けの和装もご用意しております。

２.着付け・ヘアセット

プロの確かな技術により、ご家族全員の着付けとお子さまのヘアセットを実施。会場内にはカフェスペースを設置し、大人の方もゆったりとお過ごしいただけます。

３.ロケーション撮影

ホテル内や屋外の美しいロケーションスポットを巡り、プロカメラマンが、ご家族の自然な表情を撮影いたします。

＜実施概要＞

実施期間：２０２６年１１月１９日（木）～２３日（月・祝）

開催ホテル：グランドエクシブ那須白河（福島県西白河郡）

受付枠数：期間内２０組限定予定（２週間前までの要予約）

プランに含まれるフォトサービス一式：

１.デザインアルバム（５０カット/１８ページ、専用ケース入り、キャンバス地表紙）

２.USBデータ（５０カット）

３.ネームインポエム（お子さまのお名前を織り込んだ世界に一つの詩のオリジナルフレーム）

※こちらのプランは、開催ホテルをご利用になれる会員権をご契約の会員様、もしくはその会員様のご紹介者様がご利用になれます。

※プラン詳細はリゾートトラスト株式会社のこちらのページをご覧ください。

https://www.rtg.jp/hotels/reco/detail/?reco=00547

２.「自分史フォトプラン」（宿泊・食事なし）

これまでの歩みを「人生の記念日」として祝う、新しいかたちのプランです。ホテル滞在と自分史制作を組み合わせ、ご持参いただく過去の写真と、ホテルで撮影する現在の姿を一冊の特別なアルバムにまとめてご提供いたします。

＜プランの特長＞

１.プロライターによるインタビュー

思い出のお写真にまつわるエピソードや当時の心情を丁寧にヒアリングし、ご本人らしさが伝わる心温まるエッセイを仕立てます。

２.ロケーション撮影

ホテルならではの上質な空間の中で、お客さまの体調やペースに合わせてゆったりと進行するため、安心してご参加いただけます。

３.フレキシブルなアルバム制作

ヒアリング内容に応じて個別編集を実施。印刷前には必ず原稿の校正確認・修正対応を行い、納得の１冊を仕上げます。

＜実施概要＞

実施期間：２０２６年９月３日（木）～２０２７年３月２９日（月）までの月・木・金曜日

（※対象外日：１２月２８日～１月１日、２週間前までの要予約）

開催ホテル：ベイコート倶楽部（東京・横浜）、グランドエクシブ（那須白河・軽井沢）、エクシブ（湯河原離宮・箱根離宮）

受付枠数：１ホテルにつき１日２組（１組あたり約２時間）

プランに含まれるフォトサービス一式：

１.自分史デザインアルバム（１２ページ、専用ケース入り）過去の年代記録～現在の姿～未来・家族へのメッセージ

２.USBデータ（５０カット・名入れUSB付き）

※こちらのプランは、開催ホテルをご利用になれる会員権をご契約の会員様、もしくはその会員様のご紹介者様がご利用になれます。

※私服での撮影となります。衣装およびヘアメイクのご用意はございませんのでご自身らしい装いでホテルへお越しください。

※プラン詳細はリゾートトラスト株式会社のこちらのページをご覧ください。

https://www.rtg.jp/hotels/reco/detail/?reco=00549

■リゾートトラスト株式会社について（https://www.resorttrust.co.jp/）

１９７３年の創業以来、会員権事業・ホテルレストラン事業を核に、メディカル・ゴルフ・シニアライフなど幅広い領域で事業を展開する総合企業グループです。最上のホスピタリティと感動空間の提供を通じて、お客さまの人生の一生涯に寄り添うパートナーとして、「ハイセンス・ハイクオリティ」「エクセレントホスピタリティ」を追求し、人々がより豊かで幸福な人生を送れるよう、一生涯のお付き合いを目指して、新たな価値を創造し続けています。

■株式会社スタジオアリス(www.studio-alice.co.jp)

スタジオアリスは「こども専門写真館」を中心に、全国４７都道府県で４０６店舗、写真スタジオを多角的に展開しています。お子さまの笑顔を引き出すスタッフの育成、商品・衣装の開発、日本最大級のラボの設置、撮影メニューの提供など、お宮参りから七五三、成人式撮影まで笑顔の記念写真を残していただくための総合的なサービスを提供しています。今後も、グループ一丸となり、写真を通じて家族の大切な思い出づくりをお手伝いしてまいります。