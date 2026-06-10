【AGTS農業展 in 愛知】施設園芸・畜産の高温対策を支える微細ミストシステム「CoolPescon(R)」を出展

株式会社いけうち

株式会社いけうち（霧のいけうち、本社：大阪府大阪市西区）は、2026年6月23日（火）～25日（木）にAichi Sky Expoで開催される『AGTS農業展 in 愛知』に出展いたします。

【Webページ】https://agts-expo.jp/aichi/

本展示会では、屋外エリア「熱中症対策フェア」内の当社ブースにて、農畜産現場の暑熱対策を支える微細ミストシステム「CoolPescon(R)（クールペスコン）」を展示いたします。

会場では、霧のいけうち独自の微粒化技術による微細ミストをご体感いただきながら、各現場での導入イメージや活用方法について具体的にご相談いただけます。

1）概要

展示会名：AGTS農業展 in 愛知

会 期：2026年6月23日（火）～25日（木）

時 間：10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

会 場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールA

小間番号：G-33

出展製品：微細ミストシステム「CoolPescon(R)（クールペスコン）」

セミナー：2026年6月23日（火）15:30～16:15 【B会場】



2）来場登録について

ご来場の際は、事前来場登録をお済ませください。登録は無料です。

URL ：https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/agts-expo2026/

3）セミナー登壇情報

会期初日の6月23日（火）には、当社アグロ事業部 チーフエンジニアの土井将希が、セミナーに登壇し、「高温対策最前線～生産者の高温対策の今とこれから～」をテーマにお話しします。

高温対策最前線～生産者の高温対策の今とこれから～

日 時：2026年6月23日（火）15:30～16:15

会 場：B会場

登 壇 者：株式会社いけうち アグロ事業部 チーフエンジニア 土井 将希

詳 細：https://www.agts-expo.jp/aichi/seminar.php

本セミナーでは、施設園芸生産者へのアンケートを通じて、高温対策で生じている被害状況や、直近導入した高温対策、現在関心の高い高温対策についてご紹介します。

あわせて、多機能細霧システムとさまざまな高温対策を組み合わせた、総合的な高温対策の取り組み事例についても解説します。

猛暑対策に課題を感じている方、他の生産者がどのような高温対策に取り組んでいるのかを知りたい方に向けて、現場の声をもとにした情報をお届けします。展示ブースとあわせて、ぜひセミナーにもお立ち寄りください。



4）出展製品紹介

▶ 冷房・加湿・薬液散布を1台3役で行える環境制御システム「CoolPescon」

- CoolPesconは1台3役（冷房・加湿・薬液散布の3役）の環境制御システムです。- 施設園芸の現場では収量と良品率の向上、収獲期間の延長・変更などに貢献します。- 畜産の現場では増体重・早期出荷・受胎率向上・分娩サイクル改善・疾病や死廃リスク軽減などに貢献します。定植後の活着促進、収穫期間の延長や周年栽培の実現、食味の向上、薬液散布の自動化などに効果を発揮します。夏バテ予防による増体重や、受胎率向上と分娩サイクル改善、疾病や死廃リスク軽減などに好適です。



5）関連リンク

・AGTS農業展 in 愛知 出展社ページ

URL：https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/agts-expo2026-aichi/exhibitors/g10040125/

・AGTS農業展 in 愛知 事前来場登録フォーム

URL：https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/agts-expo2026/

・AGTS農業展 in 愛知 セミナー日程

URL：https://www.agts-expo.jp/aichi/seminar.php

冷房・加湿・薬液散布を1台3役で行える環境制御装置「CoolPescon(R)」

CoolPescon 施設園芸ページ

URL：https://www.dry-fog.com/jp/products/sol-agr-coolpescon/

農場見学はこちら：https://www.dry-fog.com/jp/wav/agr-demo/

CoolPescon 畜産ページ

URL：https://www.dry-fog.com/jp/products/sol-liv-coolpescon/

デモ見学はこちら：https://www.dry-fog.com/jp/wav/liv-demo/

株式会社いけうち概要

広島県呉市で創業。

「精度保証付きセラミックノズル」を世界で初めて開発した、霧のリーディングカンパニーです。

世界最小の霧「ドライフォグ」をはじめ、霧を自在に操る技術で、製造現場の課題解決から環境改善までをサポート。

霧の発生と活用を究め、豊かで潤いのある社会を創造します。

所在地：大阪府大阪市西区阿波座1-15-15第一協業ビル

代表者 ： 代表取締役 岩村 高治

事業内容：産業用スプレーノズル・工業用加湿器ならびに応用機器・システムの製造販売および輸出入

URL：https://www.dry-fog.com/