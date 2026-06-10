MIKROE、Apple Vision Pro向けSpatial Anchor「R1」と「S1」を開発

MikroElektronika D.O.O.

組み込みソリューションを提供するMIKROE(https://www.mikroe.com/?utm_source=blog&utm_medium=pr&utm_campaign=Learn+Once%2C+Code+Anywhere&utm_content=MIKROE)（本社：セルビア、ベルグラード）は2種類の空間アクセサリ・トラッキング・モジュールを発表しました。本製品はシミュレーション・リグや産業機器などのオブジェクトに取り付けることで、Apple Vision Pro用の高精度な6-DoFモーション検出アクセサリとしての利用が可能になります。両モデルのプラットフォームは共通ですが、フォームファクタやユースケースは異なります。

Spatial Anchor S1は4個の赤外線LEDで構成された超小型の正方形トラッカーで、狭い取り付け場所に適しています。Spatial Anchor R1は8個の赤外線LEDで構成された大型の長方形エンタープライズ向けユニットで、どの方向からも認識しやすい優れた視認性を備えています。

MIKROEのCEOのNebojsa Maticは「本日発表したSpatial AnchorS1とR1は、エンターテイメントや産業用アプリケーションにおける革新的な体験を可能にするApple Vision Pro向け空間アクセサリを独自に提供したい開発者やメーカーに適した製品です」と語りました。

Spatial Anchor S1とR1は、充電/設定/ファームウェア更新用のUSB-Cインターフェース、起動ボタン、リセットボタン、電源ボタン、BLEペアリング用ボタン、一目でデバイスの状態を把握できる4色のステータスLEDランプ（緑、黄、赤、青）を備えています。電源系統には内蔵の充電回路や残量監視機能を備えた3.7V 250mAhのリチウム・ポリマー・バッテリが搭載されています。

MIKROEについて

MIKROE（本社：セルビア、ベルグラード）は開発期間の短縮に寄与する業界標準ハードウェア/ソフトウェア・ソリューションの使用を通じ、組み込み電子機器業界の変革をサポートしています。「インターネット経由のプログラミング/デバッグ(https://www.mikroe.com/planet-debug)」、「Planet Debug(https://www.mikroe.com/planet-debug?utm_source=blog&utm_medium=pr&utm_campaign=Learn+Once%2C+Code+Anywhere&utm_content=Remote+Programming%2FDebugging)リモート・ボードファーム」、「1日1つ新製品をリリース」、「NECTO Multi-Architectural IDE(https://www.mikroe.com/necto)」のほか、最近では100万件以上のすぐに利用できるプロジェクトを備えた最新の「Embedded Wiki(TM)(https://embeddedwiki.com/)」プラットフォームなどの独自のコンセプトを通じて、MIKROEは開発ボード、コンパイラ、スマート・ディスプレイ、プログラマ/デバッガ、1,900種類以上のClickペリフェラル・ボード(https://www.mikroe.com/click)を提供し、開発期間の大幅な短縮に貢献します。mikroBUS(TM)(https://www.mikroe.com/mikrobus)、mikroSDK(TM)(https://www.mikroe.com/mikrosdk)、SiBrain(TM)(https://www.mikroe.com/sibrain)、DISCON(TM)(https://www.mikroe.com/discon)はいずれもオープン規格であり、mikroBUSは100社を超える主要マイクロコントローラ・メーカーに採用され、各社の開発ボードに実装されています。