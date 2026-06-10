支援者146人・135万円超。地域に応援される親子カフェ「meets」が宝塚・清荒神に6月30日オープン--クラウドファンディングもラストスパート

meetsクラウドファウンディングに挑戦中！

meets（兵庫県宝塚市／代表：中村香織・長井由佳）は、2026年6月30日（火）、阪急清荒神駅徒歩5分の古民家に、親子カフェ「meets（ミーツ）」をオープンします。

現在、開業に向けたクラウドファンディングに挑戦しており、2026年6月9日時点で支援者146人・支援総額135万円を突破。地域住民や子育て世帯を中心に、多くの応援を受けながら準備を進めています。

■ 実施の背景

子育て中、「少し休みたい」「誰かと話したい」と思っても、子ども連れではゆっくり外食しづらい--。

そんなことを、自身も子育て中の母親として、感じていました。

宝塚市で実施した子育て世帯向けアンケート（151件）では、

・96.6%が「子連れ外食で困った経験がある」

・81.2%が「子連れでゆっくり過ごせる飲食店が少ない」と回答。

「子どもと一緒でも、少し力を抜ける場所がほしい。」

そんな想いから、阪急清荒神駅徒歩5分の古民家を改装し、親子カフェ「meets」を立ち上げました。

店名「meets（ミーツ）」には、人・想い・時間との“出会い”と、「心が満ちる」の“満つ”という意味を込めています。

赤い屋根を目印に、たくさんの親子が集まる場所にしたい■ 「地域に育てられるカフェ」を目指して

「meets」は、オープン前から地域の人たちに支えられながら準備を進めています。

クラウドファンディングでは、145人を超える支援者から135万円以上の応援が集まり（2026年6月9日時点）、現在も目標達成に向け挑戦を続けています。

また、地域住民とともに古民家のDIYや庭づくりイベントを開催し、オープン前から「みんなで育てる場所」として準備を進めてきました。

“完成したお店”ではなく、“地域と一緒に育っていく場所”。

それが、meetsの目指す姿です。

古民家の大掃除＆DIYデイには、総勢30名の地域の方が集まり、みんなでお庭の掃除や壁塗り作業に取り組んだ

■ meetsの特徴

【1】子ども連れでも安心して過ごせる空間

・座敷席

・キッズスペース

・絵本やおもちゃ

小さな子ども連れでも安心して滞在できる環境を整えています。

おもちゃや絵本をご用意ゆっくり過ごせる座敷スペースお子様連れでも、大人だけでも

【2】心もおなかも少し満ちる時間

親子ランチを中心に、ほっとできるご飯と時間を提供。

「誰かにつくってもらったご飯を食べる」

そんな安心感も届けたいと考えています。

月替わりのランチ（1350円） 「まごはやさしいわ」を意識した、体にやさしいおうちごはん

【3】人とつながるきっかけが生まれる場所

カフェ営業だけでなく、

・親子交流イベント

・0歳／1歳向けクラブ活動

・レンタルスペース

・地域講師によるワークショップ

などを通じて、地域の人たちが自然につながれる場所を目指しています。

親子交流会mamato ボードゲームに熱中するママたち親子ではじめてのクッキング■ 代表コメント

代表 中村香織

私は母になり、子育ての中で「少し誰かと話せるだけで救われる」ことをたくさん感じました。

子どもと一緒でも気を遣いすぎず、少し力を抜いて過ごせる場所。

誰かと出会い、心もおなかも少し満ちる場所。

そんな場所を地域につくりたいと思っています。

たくさんの方に応援していただきながら、ここまで来ることができました。

オープン後も、地域のみなさんと一緒に育てていける場所にしていきたいです。

■ クラウドファンディング概要

プロジェクト名：「ママを元気に！みんなで子育てを楽しむカフェ」をオープンしたい！

期間：2026年6月21日まで

プラットフォーム：CAMPFIRE

現在の支援状況：支援者146人／支援総額135万円超（2026年6月9日時点）

資金使途：店舗改装費・設備費・開業準備費等

URL：https://camp-fire.jp/projects/935694/preview

■ 店舗概要

店舗名：meets（ミーツ）

コンセプト：「“こころが満ちる”に、出会う。」

所在地：兵庫県宝塚市（阪急清荒神駅徒歩5分）

オープン日：2026年6月30日（火）

営業：週3～4日予定

Instagram：https://www.instagram.com/meets_takarazuka?igsh=aHozZzhpMDI4ZXE2&utm_source=qr(https://www.instagram.com/meets_takarazuka?igsh=aHozZzhpMDI4ZXE2&utm_source=qr)

■ 本件に関するお問い合わせ

代表：中村香織

mail:awi.66.ace@gmail.com