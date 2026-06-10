支援者146人・135万円超。地域に応援される親子カフェ「meets」が宝塚・清荒神に6月30日オープン--クラウドファンディングもラストスパート
クラウドファウンディングに挑戦中！
meets（兵庫県宝塚市／代表：中村香織・長井由佳）は、2026年6月30日（火）、阪急清荒神駅徒歩5分の古民家に、親子カフェ「meets（ミーツ）」をオープンします。
現在、開業に向けたクラウドファンディングに挑戦しており、2026年6月9日時点で支援者146人・支援総額135万円を突破。地域住民や子育て世帯を中心に、多くの応援を受けながら準備を進めています。
■ 実施の背景
子育て中、「少し休みたい」「誰かと話したい」と思っても、子ども連れではゆっくり外食しづらい--。
そんなことを、自身も子育て中の母親として、感じていました。
宝塚市で実施した子育て世帯向けアンケート（151件）では、
・96.6%が「子連れ外食で困った経験がある」
・81.2%が「子連れでゆっくり過ごせる飲食店が少ない」と回答。
「子どもと一緒でも、少し力を抜ける場所がほしい。」
そんな想いから、阪急清荒神駅徒歩5分の古民家を改装し、親子カフェ「meets」を立ち上げました。
店名「meets（ミーツ）」には、人・想い・時間との“出会い”と、「心が満ちる」の“満つ”という意味を込めています。
赤い屋根を目印に、たくさんの親子が集まる場所にしたい
■ 「地域に育てられるカフェ」を目指して
「meets」は、オープン前から地域の人たちに支えられながら準備を進めています。
クラウドファンディングでは、145人を超える支援者から135万円以上の応援が集まり（2026年6月9日時点）、現在も目標達成に向け挑戦を続けています。
また、地域住民とともに古民家のDIYや庭づくりイベントを開催し、オープン前から「みんなで育てる場所」として準備を進めてきました。
“完成したお店”ではなく、“地域と一緒に育っていく場所”。
それが、meetsの目指す姿です。
古民家の大掃除＆DIYデイには、総勢30名の地域の方が集まり、みんなでお庭の掃除や壁塗り作業に取り組んだ
■ meetsの特徴
【1】子ども連れでも安心して過ごせる空間
・座敷席
・キッズスペース
・絵本やおもちゃ
小さな子ども連れでも安心して滞在できる環境を整えています。
おもちゃや絵本をご用意
ゆっくり過ごせる座敷スペース
お子様連れでも、大人だけでも
【2】心もおなかも少し満ちる時間
親子ランチを中心に、ほっとできるご飯と時間を提供。
「誰かにつくってもらったご飯を食べる」
そんな安心感も届けたいと考えています。
月替わりのランチ（1350円） 「まごはやさしいわ」を意識した、体にやさしいおうちごはん
【3】人とつながるきっかけが生まれる場所
カフェ営業だけでなく、
・親子交流イベント
・0歳／1歳向けクラブ活動
・レンタルスペース
・地域講師によるワークショップ
などを通じて、地域の人たちが自然につながれる場所を目指しています。
親子交流会mamato ボードゲームに熱中するママたち
親子ではじめてのクッキング
■ 代表コメント
代表 中村香織
私は母になり、子育ての中で「少し誰かと話せるだけで救われる」ことをたくさん感じました。
子どもと一緒でも気を遣いすぎず、少し力を抜いて過ごせる場所。
誰かと出会い、心もおなかも少し満ちる場所。
そんな場所を地域につくりたいと思っています。
たくさんの方に応援していただきながら、ここまで来ることができました。
オープン後も、地域のみなさんと一緒に育てていける場所にしていきたいです。
■ クラウドファンディング概要
プロジェクト名：「ママを元気に！みんなで子育てを楽しむカフェ」をオープンしたい！
期間：2026年6月21日まで
プラットフォーム：CAMPFIRE
現在の支援状況：支援者146人／支援総額135万円超（2026年6月9日時点）
資金使途：店舗改装費・設備費・開業準備費等
URL：https://camp-fire.jp/projects/935694/preview
■ 店舗概要
店舗名：meets（ミーツ）
コンセプト：「“こころが満ちる”に、出会う。」
所在地：兵庫県宝塚市（阪急清荒神駅徒歩5分）
オープン日：2026年6月30日（火）
営業：週3～4日予定
Instagram：https://www.instagram.com/meets_takarazuka?igsh=aHozZzhpMDI4ZXE2&utm_source=qr(https://www.instagram.com/meets_takarazuka?igsh=aHozZzhpMDI4ZXE2&utm_source=qr)
■ 本件に関するお問い合わせ
代表：中村香織
mail:awi.66.ace@gmail.com