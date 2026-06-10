アートホテル鹿島セントラル 夏の締めくくり ハワイアンイベントを8月30日に初開催





アートホテル鹿島セントラル（所在地：茨城県神栖市、総支配人：野水崇司、以下当ホテル）は、2026年8月30日（日）、1階 北モール屋内広場にて、夏休み特別イベント「Akua Noho HAWAIIAN FESTA 2026」を初開催いたします。

本イベントでは、当ホテルのグループ施設である「スパリゾートハワイアンズ」（所在地：福島県いわき市）より、スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチームのメンバー5名を迎え、南国情緒あふれる華やかなダンスショーを実施します。「観る・踊る・交流する」をテーマに、地域の皆さまとともに神栖ならではのハワイアンイベントの定着を目指します。

■地元・神栖市で体感する“ハワイアンズ”の魅力

鹿行地域では、「スパリゾートハワイアンズ」は、創業当時から家族旅行や地域行事などで訪れた思い出を持つ方も多く、世代を超えて親しまれているレジャー施設です。一方で、「久しぶりに行きたいけれど距離があってなかなか足を運べない」「子どもや孫にもハワイアンズの魅力を知ってほしい」という声も少なくありません。こうした地域との長年にわたる親和性を背景に、当ホテルでは、地域の皆さまに身近な場所で“ハワイアンズ気分”を楽しんでいただきたいとの思いから、本イベントを企画しました。今回はグループ施設ならではの連携により、スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチームを迎え、神栖市にいながらハワイアンズの世界観を楽しめる特別な一日をお届けします。地域に根差したホテルとして、夏休み最後の思い出づくりに貢献してまいります。





スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチームの様子

■ハワイアンミュージックが響き渡る空間で、ステージや体験会、マルシェなど多彩な催しを満喫

本イベントでは、スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチームによる華やかなステージに加え、お子さま向けフラダンス体験会やハワイアン雑貨などが並ぶマルシェ、お楽しみ抽選会など、ご家族でお楽しみいただける多彩な催しを予定しています。また、1階レストラン「KASHIMA BOLD KITCHEN」のサマーランチビュッフェでは、同日限定で、ハワイのローカルフードを取り入れた特別メニューを提供予定です。美しいフラとともに、ホテル自慢の料理をご堪能いただけます。食事やショッピング、日帰り温浴など、複合施設としての魅力を活かし、1日を通してお楽しみいただける滞在型イベントとして展開します。

■地域とともにつくる参加型ハワイアンイベント・一般出演者を募集

本イベントでは、地域交流の促進を目的に、フラハラウ・サークル・チーム単位でご参加いただける一般出演者を募集します。当日は、日頃の練習成果を披露するステージ発表のほか、教室やチームのPRタイム、出演者同士の交流会などを予定しており、フラを愛する皆さまとともにイベントを盛り上げる参加型企画として開催いたします。また、本企画はチャリティーの趣旨も兼ねており、参加費の一部を神栖市の児童福祉関連事業へ寄付いたします。フラを通じた社会貢献活動として、世代を超えた交流の輪を広げる機会を提供いたします。イベント当日の詳細タイムスケジュールについては、当ホテル公式ウェブサイトにて2026年8月上旬頃に公開予定です。

【イベント概要】

名称：Akua Noho HAWAIIAN FESTA 2026

場所：アートホテル鹿島セントラル 1階 北モール屋内広場

期間：2026年8月30日（日）

時間：10:00～16:00

料金：入場無料 ※観覧有料指定席あり（詳細後日）

主催：アートホテル鹿島セントラル





ステージ設営の様子（2025年撮影）

※イベント内容は変更となる場合がございます。

※詳細タイムスケジュールは8月上旬頃公開予定です。

●スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチームとは

福島県いわき市にある大型レジャー施設「スパリゾートハワイアンズ」の専属ダンスチーム。フラダンスだけでなく、タヒチアンダンス、サモアなどの民族舞踊をポリネシアンショーとして毎日披露しています。

2006年に「常磐ハワイアンセンター（現・スパリゾートハワイアンズ）」の設立時の様子を描いた映画「フラガール」が公開。第30回日本アカデミー賞最優秀作品賞をはじめ数々の賞を受賞しました。この映画をきっかけに、ダンシングチームの認知度は全国規模に広がり、“フラガール”という呼び名が広く定着しました。

スパリゾートハワイアンズ 公式ウェブサイト：

https://www.hawaiians.co.jp/





スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム

【ビュッフェ概要】

名称：サマーランチビュッフェ

場所：1階 KASHIMA BOLD KITCHEN

開催日：2026年8月8日（土）・9日（日）・15日（土）・16日（日）・22日（土）・23日（日）・29日（土）・30日（日）

時間：OPEN／11:30（最終入店13:30） CLOSE／15:00 ※90分制

料金：大人3,500円 小学生1,500円 幼児500円（税込） ※3歳以下無料

予約TEL：0299-95-5522（予約センター 10:00～18:00）

詳細ウェブページ：https://art-kashima-central.com/news/138/





ビュッフェ料理イメージ

※8月30日（日）のみ、本イベント特別メニューとなります。

【一般出演者募集概要】

名称：Akua Noho HAWAIIAN FESTA 2026フラハラウ・サークル・チーム出演者募集

参加料金：お一人様あたりの参加料金は下記のとおりです。

■出演者 大人（中学生以上）8,000円／子ども（小学生以下）7,000円

■同伴者 大人（中学生以上）6,000円／子ども（小学生以下）5,000円

※ランチプレート・ドリンク付き（ホテル2階宴会場にて合同パーティーあり）

※参加費の一部を神栖市の児童福祉関連事業へ寄付いたします。

募集対象：フラダンス経験者の方／フラハラウ・サークル・チーム単位で参加できる方／ジャンル不問

申込最少人数：1チーム8名様以上

出演条件：【最低保証】1チーム 10分間（2曲）

申込方法：申込書に必要事項を記入のうえ、ご持参、郵送またはメールにてお申し込みください。

申込締切：2026年7月31日（金）必着

申込みに関するお問い合わせ：アートホテル鹿島セントラル 担当 泉 TEL：0299-95-5523

※詳細は下記公式ウェブサイトをご確認ください。

イベントに関するお問い合わせ：アートホテル鹿島セントラル 販売企画 TEL：0299-95-5520

公式ウェブサイト：https://art-kashima-central.com/news/146/

■「アートホテル鹿島セントラル」 概要





【名称】 アートホテル鹿島セントラル

【所在地】 〒314-0144 茨城県神栖市大野原4-7-11

【アクセス】

東京駅（八重洲南口）より鹿島神宮・カシマサッカースタジアム行き 高速バス 「アートホテル鹿島セントラル」内バス停まで1時間30分

JR鹿島線「潮来」駅または「鹿島神宮」駅より車で15分、JR成田線「小見川」駅より車で13分

東関東自動車道「潮来」ICより車で10分

【階数】 地上16階建

【客室】 176室／全9タイプ

【レストラン・カフェ】 レストラン4店舗、カフェ1店舗

15階 鉄板焼 楓／1階 日本料理 槙／1階 中国料理 桃鹿楼／1階 KASHIMA BOLD KITCHEN

1階 SONIA COFFEE

【館内施設・設備】 宴会場／チャペル／神殿／温泉／フロント／ロビー／売店／高速バス待合室／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】 TEL: 0299-95-5511（代表） 公式ウェブサイト：https://art-kashima-central.com/

【アートホテル】

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストランなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。 ※施設により付帯設備は異なります。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 茨城❶アートホテル鹿島セントラル 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER）福岡❶アートホテル小倉 ニュータガワ 長崎❶アートホテル佐世保セントラル 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 スカイタワー 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp