公益財団法人兼松貿易研究基金　令和7年度兼松賞表彰式・入賞論文発表会を開催

公益財団法人兼松貿易研究基金は、6月1日、神戸大学経済経営研究所との共催により、令和7年度兼松賞表彰式・入賞論文発表会を開催しました。今年度は経済学部門28編、経営学部門4編の計32編と過去最多の応募があり、厳正な審査の結果、経済学部門5編が入賞しました。当日は、表彰式に続き、入賞論文の発表と質疑応答が行われ、記念撮影や懇談会を通じて活発な交流が図られました。

公益財団法人兼松貿易研究基金は、貿易および国際経済に関する研究の奨励・助成を通じて、経済の発展に寄与することを目的として1940年に設立され、神戸大学経済経営研究所の協力の下、兼松が運営しています。

1993年には、神戸大学経済経営研究所、兼松貿易研究基金および兼松の三者により「兼松大学院生研究奨励賞（兼松賞））を創設。以来、毎年懸賞論文を募集し、経済学、経営学および会計学の分野における全国の大学院生に対して、研究奨励および研究成果発表の機会を提供しています。2018年度以降は、経済学部門と経営学部門に分けて審査を実施しています。

2025年度の兼松賞には、経済学部門28編、経営学部門4編の計32編と、過去最多の応募が寄せられました。厳正な審査の結果、経済学部門から5編が入賞し、入賞者5名には表彰状、奨励金ならびに神戸大学経済経営研究所のジュニア・リサーチフェローの称号が授与されました。授賞式後に行われた入賞論文の発表会では、審査員による総評や参加者との質疑応答が活発に行われました。

今後も兼松は、本基金を通じて経済学・経営学・会計学分野における研究支援を継続し、学術振興と社会への貢献に取り組んでまいります。

会社名： 公益財団法人兼松貿易研究基金

代表者： 谷川 薫

所在地：〒657-0013 兵庫県神戸市灘区六甲台町２－１

設立：1940年

業務内容：貿易および国際経済に関する研究の奨励・助成を通じて、経済の発展に寄与

ウェブサイト： https://www.trf.kanematsu.co.jp/