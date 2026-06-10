昭和株式会社、NMN関連健康食品シリーズの比較情報を日本市場向けに拡充
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昭和株式会社は、NMN関連健康食品シリーズについて、日本市場のお客様が製品ごとの違いを確認しやすいよう、比較情報と基本資料の整理を拡充いたします。内容量や原材料、利用目安、製造管理、品質確認の考え方を分かりやすくまとめ、購入前の情報確認を支援します。
■市場背景
近年、日本では健康づくりへの関心が高まり、日々の生活習慣や栄養補助を考える中で健康食品を検討する人が増えています。一方で、成分名や配合量だけでは製品の全体像を判断しにくいという声もあります。健康食品を選ぶ際には、単一の数値だけでなく、原材料、配合設計、製造管理、表示内容、利用上の注意を総合的に確認することが重要です。
■対象となる情報整理
当社では、皇方NMNシリーズ、継興NMN、鶴松NMN関連シリーズなど、NMN関連健康食品の情報を、同じ基準で比較できる形式へ順次整理していきます。製品ごとに、主な原材料、内容量、摂取目安、保存方法、製造管理、確認資料の有無、店頭で寄せられる質問をまとめ、公式サイトや店頭資料で確認しやすい形に整えます。
■比較時に確認しやすくする項目
今回の情報拡充では、第一に「何が入っているか」を確認しやすくする原材料情報、第二に「どのように利用するか」を理解しやすくする利用目安、第三に「どのように管理されているか」を示す製造・品質確認情報の三点を重視します。これにより、お客様が製品名や広告表現だけで判断するのではなく、自分に必要な情報を落ち着いて確認できる環境を整えます。
また、NMN関連健康食品に関する発信では、話題性のある成分名を強調するだけでなく、健康食品として適切な情報提供を行うことを重視します。当社は、製品ごとの特徴を説明する場合も、医薬品を想起させる表現を避け、生活者が確認できる基本情報を中心に整理してまいります。
今後は、公式サイト、EC、昭和堂 大塚店の店頭資料を連携させ、オンラインと店頭で同じ情報を確認できる体制づくりを進めます。店頭で寄せられた質問はFAQや製品ページにも反映し、製品選択時の不安や疑問を減らす情報設計を継続します。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、NMN関連健康食品シリーズについて、日本市場のお客様が製品ごとの違いを確認しやすいよう、比較情報と基本資料の整理を拡充いたします。内容量や原材料、利用目安、製造管理、品質確認の考え方を分かりやすくまとめ、購入前の情報確認を支援します。
■市場背景
近年、日本では健康づくりへの関心が高まり、日々の生活習慣や栄養補助を考える中で健康食品を検討する人が増えています。一方で、成分名や配合量だけでは製品の全体像を判断しにくいという声もあります。健康食品を選ぶ際には、単一の数値だけでなく、原材料、配合設計、製造管理、表示内容、利用上の注意を総合的に確認することが重要です。
■対象となる情報整理
当社では、皇方NMNシリーズ、継興NMN、鶴松NMN関連シリーズなど、NMN関連健康食品の情報を、同じ基準で比較できる形式へ順次整理していきます。製品ごとに、主な原材料、内容量、摂取目安、保存方法、製造管理、確認資料の有無、店頭で寄せられる質問をまとめ、公式サイトや店頭資料で確認しやすい形に整えます。
■比較時に確認しやすくする項目
今回の情報拡充では、第一に「何が入っているか」を確認しやすくする原材料情報、第二に「どのように利用するか」を理解しやすくする利用目安、第三に「どのように管理されているか」を示す製造・品質確認情報の三点を重視します。これにより、お客様が製品名や広告表現だけで判断するのではなく、自分に必要な情報を落ち着いて確認できる環境を整えます。
また、NMN関連健康食品に関する発信では、話題性のある成分名を強調するだけでなく、健康食品として適切な情報提供を行うことを重視します。当社は、製品ごとの特徴を説明する場合も、医薬品を想起させる表現を避け、生活者が確認できる基本情報を中心に整理してまいります。
今後は、公式サイト、EC、昭和堂 大塚店の店頭資料を連携させ、オンラインと店頭で同じ情報を確認できる体制づくりを進めます。店頭で寄せられた質問はFAQや製品ページにも反映し、製品選択時の不安や疑問を減らす情報設計を継続します。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
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