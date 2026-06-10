昭和株式会社、健康食品原料情報の透明化と品質確認資料の整備を推進
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昭和株式会社は、健康食品事業における原料情報の透明化と品質確認資料の整備を推進いたします。日本市場で高まる情報開示ニーズを踏まえ、原材料、製造、ロット確認、表示内容を一連の情報として管理し、お客様が製品を選ぶ際に確認しやすい資料づくりを進めます。
■原料情報が重視される背景
健康食品は、日々の健康づくりを支える選択肢の一つとして利用されています。その一方で、製品の価値は成分名だけで決まるものではありません。どのような原料を使用しているか、どのような製造管理のもとでつくられているか、ロットごとにどのような確認を行っているか、表示内容が分かりやすく整えられているかという点が、消費者にとって重要な判断材料になっています。
■資料整備の対象
当社では、霊芝仙草、橄欖苦甘、NMN関連健康食品など、取り扱い製品について原料情報と品質確認資料を段階的に整理します。具体的には、原材料名、規格情報、受入時の確認項目、製造ロット、検査・確認資料、表示上の注意点を製品ごとに整理し、社内確認とお客様向け情報の双方で活用できる形に整えます。
■製造パートナーとの連携
製造パートナーとの連携においても、製造記録や品質確認の考え方を継続的に確認し、製品情報の更新時には原料、製造、表示の各項目をあわせて見直します。こうした取り組みにより、製品ごとの説明が担当者や販売チャネルによって変わらないよう、情報管理の標準化を進めます。
日本の健康食品市場では、消費者庁による食品表示制度や機能性表示食品制度への関心を背景に、企業が自らの責任で情報を整理し、分かりやすく伝える姿勢が求められています。当社は、広告表現の強さではなく、確認できる資料と説明の一貫性を重視し、健康食品企業としての信頼性向上に取り組みます。
今後も昭和株式会社は、製品開発、製造管理、販売後の情報整理をつなげ、原料情報の透明化を継続してまいります。お客様が必要な情報を確認し、納得して製品を選べる環境づくりを、事業運営の重要なテーマとして位置づけてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、健康食品事業における原料情報の透明化と品質確認資料の整備を推進いたします。日本市場で高まる情報開示ニーズを踏まえ、原材料、製造、ロット確認、表示内容を一連の情報として管理し、お客様が製品を選ぶ際に確認しやすい資料づくりを進めます。
■原料情報が重視される背景
健康食品は、日々の健康づくりを支える選択肢の一つとして利用されています。その一方で、製品の価値は成分名だけで決まるものではありません。どのような原料を使用しているか、どのような製造管理のもとでつくられているか、ロットごとにどのような確認を行っているか、表示内容が分かりやすく整えられているかという点が、消費者にとって重要な判断材料になっています。
■資料整備の対象
当社では、霊芝仙草、橄欖苦甘、NMN関連健康食品など、取り扱い製品について原料情報と品質確認資料を段階的に整理します。具体的には、原材料名、規格情報、受入時の確認項目、製造ロット、検査・確認資料、表示上の注意点を製品ごとに整理し、社内確認とお客様向け情報の双方で活用できる形に整えます。
■製造パートナーとの連携
製造パートナーとの連携においても、製造記録や品質確認の考え方を継続的に確認し、製品情報の更新時には原料、製造、表示の各項目をあわせて見直します。こうした取り組みにより、製品ごとの説明が担当者や販売チャネルによって変わらないよう、情報管理の標準化を進めます。
日本の健康食品市場では、消費者庁による食品表示制度や機能性表示食品制度への関心を背景に、企業が自らの責任で情報を整理し、分かりやすく伝える姿勢が求められています。当社は、広告表現の強さではなく、確認できる資料と説明の一貫性を重視し、健康食品企業としての信頼性向上に取り組みます。
今後も昭和株式会社は、製品開発、製造管理、販売後の情報整理をつなげ、原料情報の透明化を継続してまいります。お客様が必要な情報を確認し、納得して製品を選べる環境づくりを、事業運営の重要なテーマとして位置づけてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
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