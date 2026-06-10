昭和株式会社、「骨金」「骨力」の製品情報を日本の品質管理動向に沿って整理
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351625/images/bodyimage1】
昭和株式会社は、健康食品「骨金」「骨力」について、日本の品質管理・表示制度の動向に沿った製品情報整理を進めます。お客様が購入前に確認しやすいよう、製品ごとの基本情報、原料、利用上の注意、品質確認の考え方を明確にしてまいります。
高齢社会が進む日本では、日常的な栄養補助や健康管理に関心を持つ方が増えています。一方で、健康食品は医薬品ではないため、医薬品的な効能をうたうのではなく、成分情報や品質管理情報を正確に伝えることが重要です。
「骨金」「骨力」は、GMP適合認定を有する国内製造パートナーであるアニマート製薬株式会社と連携して製造されています。当社では、製品仕様、製造ロット、品質確認項目、保存方法、利用上の注意を整理し、店頭およびオンラインで確認しやすい資料づくりを進めます。
昭和株式会社は、製品名の印象や広告表現に依存するのではなく、製造体制と確認可能な情報を軸に、消費者が冷静に製品を選べる情報環境を整えてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品的な効能を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、健康食品「骨金」「骨力」について、日本の品質管理・表示制度の動向に沿った製品情報整理を進めます。お客様が購入前に確認しやすいよう、製品ごとの基本情報、原料、利用上の注意、品質確認の考え方を明確にしてまいります。
高齢社会が進む日本では、日常的な栄養補助や健康管理に関心を持つ方が増えています。一方で、健康食品は医薬品ではないため、医薬品的な効能をうたうのではなく、成分情報や品質管理情報を正確に伝えることが重要です。
「骨金」「骨力」は、GMP適合認定を有する国内製造パートナーであるアニマート製薬株式会社と連携して製造されています。当社では、製品仕様、製造ロット、品質確認項目、保存方法、利用上の注意を整理し、店頭およびオンラインで確認しやすい資料づくりを進めます。
昭和株式会社は、製品名の印象や広告表現に依存するのではなく、製造体制と確認可能な情報を軸に、消費者が冷静に製品を選べる情報環境を整えてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品的な効能を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
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