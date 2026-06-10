昭和株式会社、皇方NMNシリーズの製品情報を日本市場向けに再整理
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昭和株式会社は、皇方NMNシリーズの製品情報を日本市場向けに再整理いたします。日本の健康食品制度や消費者ニーズに合わせ、シリーズ内の各製品について、仕様、成分情報、利用上の注意、品質確認の考え方を比較しやすくまとめます。
健康食品市場では、消費者がブランド名や価格だけでなく、原料、製造、検査、表示内容を確認して選ぶ傾向が強まっています。日本の食品表示制度や広告規制を踏まえ、製品情報は分かりやすさと正確性の両方が求められます。
当社では、皇方NMNシリーズの各製品について、内容量、主要成分、摂取目安、保存方法、注意事項を統一フォーマットで整理します。シリーズ比較においても、効果の優劣を示すのではなく、確認すべき基本項目を分かりやすく提示します。
昭和株式会社は、NMN関連健康食品について、過度な効能表現を避け、品質管理と情報透明性を重視した発信を継続してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品的な効能を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、皇方NMNシリーズの製品情報を日本市場向けに再整理いたします。日本の健康食品制度や消費者ニーズに合わせ、シリーズ内の各製品について、仕様、成分情報、利用上の注意、品質確認の考え方を比較しやすくまとめます。
健康食品市場では、消費者がブランド名や価格だけでなく、原料、製造、検査、表示内容を確認して選ぶ傾向が強まっています。日本の食品表示制度や広告規制を踏まえ、製品情報は分かりやすさと正確性の両方が求められます。
当社では、皇方NMNシリーズの各製品について、内容量、主要成分、摂取目安、保存方法、注意事項を統一フォーマットで整理します。シリーズ比較においても、効果の優劣を示すのではなく、確認すべき基本項目を分かりやすく提示します。
昭和株式会社は、NMN関連健康食品について、過度な効能表現を避け、品質管理と情報透明性を重視した発信を継続してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品的な効能を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
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