昭和株式会社、日本の制度動向を踏まえロット別品質確認体制を強化
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351617/images/bodyimage1】
昭和株式会社は、日本の健康食品制度動向を踏まえ、取扱製品におけるロット別品質確認体制を強化いたします。原料受入から製造、出荷前確認、記録管理までの流れを整理し、製品ごとの品質情報をより体系的に管理してまいります。
消費者庁による食品表示制度や機能性表示食品制度の見直しを背景に、健康食品業界では、製造管理、品質確認、健康被害情報への対応、表示内容の適正化が重要視されています。企業には、販売後も確認資料を保存し、必要に応じて説明できる体制が求められています。
当社では、対象製品についてロット番号、製造日、主要成分の確認、外観・包装状態、保管条件、出荷前確認など、品質管理上の基本情報を一元管理します。製造パートナーや関連機関との連携を通じて、継続的な品質確認と記録管理を進めます。
昭和株式会社は、健康食品を取り扱う企業として、適正表示、品質管理、情報開示を重視し、お客様が安心して製品情報を確認できる体制づくりに取り組んでまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品的な効能を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、日本の健康食品制度動向を踏まえ、取扱製品におけるロット別品質確認体制を強化いたします。原料受入から製造、出荷前確認、記録管理までの流れを整理し、製品ごとの品質情報をより体系的に管理してまいります。
消費者庁による食品表示制度や機能性表示食品制度の見直しを背景に、健康食品業界では、製造管理、品質確認、健康被害情報への対応、表示内容の適正化が重要視されています。企業には、販売後も確認資料を保存し、必要に応じて説明できる体制が求められています。
当社では、対象製品についてロット番号、製造日、主要成分の確認、外観・包装状態、保管条件、出荷前確認など、品質管理上の基本情報を一元管理します。製造パートナーや関連機関との連携を通じて、継続的な品質確認と記録管理を進めます。
昭和株式会社は、健康食品を取り扱う企業として、適正表示、品質管理、情報開示を重視し、お客様が安心して製品情報を確認できる体制づくりに取り組んでまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品的な効能を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
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