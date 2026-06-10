2026年加速度センサー市場レポート：市場規模・見通し・次期産業戦略 - 年平均成長率（CAGR）5.4％で成長（2026～2032年）
LP Informationの最新の調査レポート「世界加速度センサー市場の成長予測2026～2032」では、過去の販売実績を基に、2025年の世界全体の加速度センサーの販売状況を分析し、地域別および市場セクター別に、2026年から2032年までの加速度センサーの販売予測を示している。本レポートでは、地域、市場セクター、サブセクター別に分類されたキーワードの売上を百万米ドル単位で詳細に分析しています。
このインサイトレポートでは、世界加速度センサー市場の全体像を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業構造、収益、市場シェア、最新動向、M&A活動に関連する主要なトレンドを明らかにしている。また、主要グローバル企業の加速度センサー製品ラインアップと技術力、市場参入戦略、市場でのポジション、地理的展開などを分析し、加速する世界市場における各社の独自性を理解することを目的としている。
【本報告書の主な主張】
LP Information調査チームの「世界加速度センサー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/602321/accelerometer-sensors）によれば、2025年の世界加速度センサー市場規模は24.58億米ドルから、2032年には35.63億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は5.4％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351928/images/bodyimage1】
加速度センサー（Accelerometers Sensors）の世界主要プレーヤーには、Bosch、NXP Semiconductors N.V、STMicroelectronics N.V、Murata、PCB Piezotronics、Analog Devices Inc.などが含まれる。
1. 民生用電子機器およびスマートデバイスの持続的成長
スマートフォン、ウェアラブル端末、タブレット、スマートホームデバイスの広範な普及は、MEMS加速度センサー市場における最大の数量要因であり続けている。加速度センサーは、画面の向き、歩数計測、モーショントラッキング、ジェスチャー認識、ゲーム操作、電力管理などの機能に不可欠であり、ほぼすべてのスマート民生用デバイスにおいて標準的なコンポーネントとなっている。メーカーが小型化、低消費電力、高集積化を引き続き優先する中で、MEMS加速度センサーは平均販売価格が低下したとしても、継続的な設計採用（design wins）と大量出荷の恩恵を受けている。民生用電子機器の継続的な買い替えサイクルと、ウェアラブルおよびAR/VRエコシステムの拡大は、MEMS加速度センサーに対する安定した反復需要基盤を確保している。
2. 安全規制と車両の電動化に牽引される自動車向け需要の増加
自動車用途は、世界的な安全規制の強化と車両の急速な電動化に支えられ、MEMS加速度センサーにとって構造的に成長する需要要因となっている。加速度センサーは、エアバッグシステム、電子安定性制御（ESC）、横転検知、振動センシング、シャシー制御において重要なコンポーネントであり、先進運転支援システム（ADAS）の統合に伴いその重要性はさらに高まっている。電気自動車（EV）は、バッテリーモニタリング、乗り心地、モーター振動解析、車両ダイナミクス用の慣性センシングなどの用途を通じて、加速度センサーの需要をさらに増加させている。車両1台あたりの電子コンテンツが増加するにつれて、より高い信頼性と長い認証サイクルを特徴とする車載グレードのMEMS加速度センサーは、市場価値の成長においてますます重要な貢献者となっている。
このインサイトレポートでは、世界加速度センサー市場の全体像を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業構造、収益、市場シェア、最新動向、M&A活動に関連する主要なトレンドを明らかにしている。また、主要グローバル企業の加速度センサー製品ラインアップと技術力、市場参入戦略、市場でのポジション、地理的展開などを分析し、加速する世界市場における各社の独自性を理解することを目的としている。
【本報告書の主な主張】
LP Information調査チームの「世界加速度センサー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/602321/accelerometer-sensors）によれば、2025年の世界加速度センサー市場規模は24.58億米ドルから、2032年には35.63億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は5.4％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351928/images/bodyimage1】
加速度センサー（Accelerometers Sensors）の世界主要プレーヤーには、Bosch、NXP Semiconductors N.V、STMicroelectronics N.V、Murata、PCB Piezotronics、Analog Devices Inc.などが含まれる。
1. 民生用電子機器およびスマートデバイスの持続的成長
スマートフォン、ウェアラブル端末、タブレット、スマートホームデバイスの広範な普及は、MEMS加速度センサー市場における最大の数量要因であり続けている。加速度センサーは、画面の向き、歩数計測、モーショントラッキング、ジェスチャー認識、ゲーム操作、電力管理などの機能に不可欠であり、ほぼすべてのスマート民生用デバイスにおいて標準的なコンポーネントとなっている。メーカーが小型化、低消費電力、高集積化を引き続き優先する中で、MEMS加速度センサーは平均販売価格が低下したとしても、継続的な設計採用（design wins）と大量出荷の恩恵を受けている。民生用電子機器の継続的な買い替えサイクルと、ウェアラブルおよびAR/VRエコシステムの拡大は、MEMS加速度センサーに対する安定した反復需要基盤を確保している。
2. 安全規制と車両の電動化に牽引される自動車向け需要の増加
自動車用途は、世界的な安全規制の強化と車両の急速な電動化に支えられ、MEMS加速度センサーにとって構造的に成長する需要要因となっている。加速度センサーは、エアバッグシステム、電子安定性制御（ESC）、横転検知、振動センシング、シャシー制御において重要なコンポーネントであり、先進運転支援システム（ADAS）の統合に伴いその重要性はさらに高まっている。電気自動車（EV）は、バッテリーモニタリング、乗り心地、モーター振動解析、車両ダイナミクス用の慣性センシングなどの用途を通じて、加速度センサーの需要をさらに増加させている。車両1台あたりの電子コンテンツが増加するにつれて、より高い信頼性と長い認証サイクルを特徴とする車載グレードのMEMS加速度センサーは、市場価値の成長においてますます重要な貢献者となっている。