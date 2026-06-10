「遠隔患者モニタリング（RPM）市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「遠隔患者モニタリング（RPM）市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測-Remote Patient Monitoring Market - Global Forecast To 2031」の販売を2026年6月10日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
遠隔患者モニタリング（RPM）市場は、2026年の362億9,000万米ドルから2031年には663億3,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.8%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
遠隔患者モニタリング（RPM）市場は、人工知能（AI）、ウェアラブルバイオセンサー、クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IoT）、予測分析の統合によって、急速な技術革新を遂げています。企業や研究機関は、継続的なリアルタイムの健康状態追跡、早期リスク検出、個別化された疾患管理を可能にするAI搭載RPMプラットフォームの開発を積極的に進めています。さらに、11月25日には、研究者らがHALO-Xプラットフォームを用いたマルチモーダルAI RPMフレームワークを開発し、ウェアラブルセンサーデータ、臨床記録、患者報告アウトカムを統合することで、がん患者における有害事象の予測精度を83.9%にまで高めることに成功しました（出典：arXiv）。こうした取り組みは、世界の遠隔患者モニタリング市場の成長を如実に示しています。
調査概要
本レポートは、遠隔患者モニタリング（RPM）市場を分析します。適応症、コンポーネント、エンドユーザー、地域に基づき、様々な市場セグメントの市場規模と将来の成長可能性を推定することを目的としています。また、主要企業の競合分析、企業プロファイル、製品・サービス、最近の動向、主要な市場戦略についても解説します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
主要な推進要因（デジタルイノベーションによる患者ケアの変革、遠隔患者モニタリングにおける遠隔医療の拡大）、阻害要因（高額な投資とIT専門知識の不足、遠隔患者モニタリングにおける行動上の障壁と医療費負担の課題）、機会（AIと機械学習の出現、外来診療環境への移行の加速、外来診療環境への緩やかな移行）、および課題（データセキュリティに関する懸念、データアクセスの問題）の分析。これらは、遠隔患者モニタリング市場の成長に影響を与えています。
●製品開発／イノベーション：遠隔患者モニタリング（RPM）市場における今後の技術、研究開発活動、および製品発売に関する詳細な洞察。
●市場開発：有望な市場に関する包括的な情報。本レポートは、さまざまな地域における遠隔患者モニタリング市場を分析しています。
●市場の多様化：遠隔患者モニタリング市場における新製品・サービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する包括的な情報
●競合分析：遠隔患者モニタリング市場における主要企業（Koninklijke Philips N.V.（オランダ）、Medtronic（アイルランド）、OMRON Corporation（日本）、GE Healthcare（米国）、Boston Scientific Corporation（米国）、Abbott（米国）、NIHON KOHDEN CORPORATION（日本）、Siemens Healthineers AGなど）の市場シェア、成長戦略、サービス提供内容に関する詳細な分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351956/images/bodyimage1】
レポート概要
遠隔患者モニタリング（RPM）市場 - 提供製品［ソフトウェア、デバイス（ウェアラブル、インプラント、ハンドヘルド）］、機能（心臓、血糖値、マルチパラメーター）、用途（糖尿病、循環器、神経）、エンドユーザー（病院、外来手術センター、製薬・バイオテクノロジー）－2031年までの世界市場予測
Remote Patient Monitoring (RPM) Market by Offering [Software, Device (Wearable, Implants, Handheld)], Function (Cardiac, Glucose, Multiparameter), Application (Diabetes, Cardio, Neuro), End User (Hospital, ASC, Pharma & Biotech) - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmhit7776/
お問合せ先
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
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213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
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Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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配信元企業：株式会社SEMABIZ
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遠隔患者モニタリング（RPM）市場は、2026年の362億9,000万米ドルから2031年には663億3,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.8%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
遠隔患者モニタリング（RPM）市場は、人工知能（AI）、ウェアラブルバイオセンサー、クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IoT）、予測分析の統合によって、急速な技術革新を遂げています。企業や研究機関は、継続的なリアルタイムの健康状態追跡、早期リスク検出、個別化された疾患管理を可能にするAI搭載RPMプラットフォームの開発を積極的に進めています。さらに、11月25日には、研究者らがHALO-Xプラットフォームを用いたマルチモーダルAI RPMフレームワークを開発し、ウェアラブルセンサーデータ、臨床記録、患者報告アウトカムを統合することで、がん患者における有害事象の予測精度を83.9%にまで高めることに成功しました（出典：arXiv）。こうした取り組みは、世界の遠隔患者モニタリング市場の成長を如実に示しています。
調査概要
本レポートは、遠隔患者モニタリング（RPM）市場を分析します。適応症、コンポーネント、エンドユーザー、地域に基づき、様々な市場セグメントの市場規模と将来の成長可能性を推定することを目的としています。また、主要企業の競合分析、企業プロファイル、製品・サービス、最近の動向、主要な市場戦略についても解説します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
主要な推進要因（デジタルイノベーションによる患者ケアの変革、遠隔患者モニタリングにおける遠隔医療の拡大）、阻害要因（高額な投資とIT専門知識の不足、遠隔患者モニタリングにおける行動上の障壁と医療費負担の課題）、機会（AIと機械学習の出現、外来診療環境への移行の加速、外来診療環境への緩やかな移行）、および課題（データセキュリティに関する懸念、データアクセスの問題）の分析。これらは、遠隔患者モニタリング市場の成長に影響を与えています。
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●市場開発：有望な市場に関する包括的な情報。本レポートは、さまざまな地域における遠隔患者モニタリング市場を分析しています。
●市場の多様化：遠隔患者モニタリング市場における新製品・サービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する包括的な情報
●競合分析：遠隔患者モニタリング市場における主要企業（Koninklijke Philips N.V.（オランダ）、Medtronic（アイルランド）、OMRON Corporation（日本）、GE Healthcare（米国）、Boston Scientific Corporation（米国）、Abbott（米国）、NIHON KOHDEN CORPORATION（日本）、Siemens Healthineers AGなど）の市場シェア、成長戦略、サービス提供内容に関する詳細な分析
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遠隔患者モニタリング（RPM）市場 - 提供製品［ソフトウェア、デバイス（ウェアラブル、インプラント、ハンドヘルド）］、機能（心臓、血糖値、マルチパラメーター）、用途（糖尿病、循環器、神経）、エンドユーザー（病院、外来手術センター、製薬・バイオテクノロジー）－2031年までの世界市場予測
Remote Patient Monitoring (RPM) Market by Offering [Software, Device (Wearable, Implants, Handheld)], Function (Cardiac, Glucose, Multiparameter), Application (Diabetes, Cardio, Neuro), End User (Hospital, ASC, Pharma & Biotech) - Global Forecast to 2031
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出版年月：2026年05月
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