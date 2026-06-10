ロータリー式冷凍コンプレッサーの世界市場2026年、グローバル市場規模（可変周波数型、固定周波数型）・分析レポートを発表
2026年6月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロータリー式冷凍コンプレッサーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ロータリー式冷凍コンプレッサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
ロータリー式冷凍コンプレッサー市場は、2024年時点で世界市場規模が359億7000万米ドルに達しており、2031年には547億7000万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は6.3％と見込まれており、省エネルギー性能への需要拡大や空調設備市場の成長が市場拡大を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網の変化などについて包括的な分析を行っています。
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ロータリー式冷凍コンプレッサーは、回転運動によって冷媒ガスを圧縮する冷凍装置の一種です。主な構造は円筒形圧縮室と回転ブレードで構成されており、ローター回転によって吸入、圧縮、吐出の工程を行います。
コンパクトな構造、低騒音、高効率、安定動作といった特長を持ち、家庭用エアコンを中心に幅広い冷却システムで利用されています。近年では、省エネルギー化や環境負荷低減への要求が高まる中、高性能ロータリー式冷凍コンプレッサーへの需要が拡大しています。
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市場成長を支える主要因として、世界的な空調需要増加、省エネルギー規制強化、新興国における住宅建設拡大が挙げられています。特にアジア地域では都市化と生活水準向上によって家庭用エアコン需要が急速に拡大しており、市場成長を牽引しています。また、環境規制強化に伴い、高効率インバーター型空調設備への移行が進んでいることも重要な成長要因です。
さらに、商業施設やデータセンター向け冷却設備需要増加も市場拡大を後押ししています。一方で、原材料価格上昇や高性能製品開発コスト増加、供給網不安定化などは市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も市場競争や価格動向に影響を与えています。
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製品分類では、可変周波数型と固定周波数型の2種類に区分されています。可変周波数型は、運転状況に応じて回転速度を調整できるため、省エネルギー性能や温度制御性能に優れており、近年急速に需要が拡大しています。
一方、固定周波数型は構造が比較的簡単でコスト競争力が高く、価格重視市場を中心に利用されています。用途別では、家庭用エアコン向けが最大市場を形成しており、商業用エアコン向け需要も拡大しています。その他用途としては冷蔵設備や産業用冷却システムなどが含まれています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。特に中国、日本、韓国では空調機器生産基盤が強く、家庭用および商業用空調需要拡大が市場成長を支えています。北米市場では、省エネルギー規制強化や高効率空調設備需要増加が市場を牽引しています。
欧州市場では、環境規制強化と省エネルギー政策推進によって高効率冷凍圧縮機への需要が高まっています。また、中東・アフリカ地域では高温気候を背景に空調需要が増加しており、南米地域でも都市化進展に伴って市場拡大が進んでいます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロータリー式冷凍コンプレッサーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ロータリー式冷凍コンプレッサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
ロータリー式冷凍コンプレッサー市場は、2024年時点で世界市場規模が359億7000万米ドルに達しており、2031年には547億7000万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は6.3％と見込まれており、省エネルギー性能への需要拡大や空調設備市場の成長が市場拡大を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網の変化などについて包括的な分析を行っています。
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ロータリー式冷凍コンプレッサーは、回転運動によって冷媒ガスを圧縮する冷凍装置の一種です。主な構造は円筒形圧縮室と回転ブレードで構成されており、ローター回転によって吸入、圧縮、吐出の工程を行います。
コンパクトな構造、低騒音、高効率、安定動作といった特長を持ち、家庭用エアコンを中心に幅広い冷却システムで利用されています。近年では、省エネルギー化や環境負荷低減への要求が高まる中、高性能ロータリー式冷凍コンプレッサーへの需要が拡大しています。
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市場成長を支える主要因として、世界的な空調需要増加、省エネルギー規制強化、新興国における住宅建設拡大が挙げられています。特にアジア地域では都市化と生活水準向上によって家庭用エアコン需要が急速に拡大しており、市場成長を牽引しています。また、環境規制強化に伴い、高効率インバーター型空調設備への移行が進んでいることも重要な成長要因です。
さらに、商業施設やデータセンター向け冷却設備需要増加も市場拡大を後押ししています。一方で、原材料価格上昇や高性能製品開発コスト増加、供給網不安定化などは市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も市場競争や価格動向に影響を与えています。
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製品分類では、可変周波数型と固定周波数型の2種類に区分されています。可変周波数型は、運転状況に応じて回転速度を調整できるため、省エネルギー性能や温度制御性能に優れており、近年急速に需要が拡大しています。
一方、固定周波数型は構造が比較的簡単でコスト競争力が高く、価格重視市場を中心に利用されています。用途別では、家庭用エアコン向けが最大市場を形成しており、商業用エアコン向け需要も拡大しています。その他用途としては冷蔵設備や産業用冷却システムなどが含まれています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。特に中国、日本、韓国では空調機器生産基盤が強く、家庭用および商業用空調需要拡大が市場成長を支えています。北米市場では、省エネルギー規制強化や高効率空調設備需要増加が市場を牽引しています。
欧州市場では、環境規制強化と省エネルギー政策推進によって高効率冷凍圧縮機への需要が高まっています。また、中東・アフリカ地域では高温気候を背景に空調需要が増加しており、南米地域でも都市化進展に伴って市場拡大が進んでいます。