ANAとAerが初コラボ！現代のシティライフに適した高機能バッグ『Aer for ANA』コラボレーションバッグ新発売 ANAショッピングA-styleにて6/10より販売開始
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、ANAとサンフランシスコ発のバッグブランド「Aer（エアー）」との初コラボレーション『Aer for ANA』より、スリングバッグ、バックパック、トートバッグの3種類を新発売します。
6月10日（水）よりANA公式 ECサイト「ANA ショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/astyle/）にて販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351855/images/bodyimage1】
■ANAの「旅・移動の快適性」とAerの「都市型ミニマルデザイン」が融合した高機能性バッグ
サンフランシスコ発の旅をスマートに楽しむ人のために作られたバッグブランド「Aer」と、「ANA」のコラボレーションバッグ3種類「スリングバッグ」「バックパック」「トートバッグ」が新登場します。
Aerの特徴である「Simplicity（シンプル）」「Utility（実用性）」「Durability（耐久性）」を兼ね備えたANA限定のオリジナルモデルには、オリジナルタグおよびカラビナを付属し、いずれにも両ブランドのダブルネームを印字しております。
さらに、本体のピスネームおよび内装の織りネームにもダブルネームを採用することで、細部に至るまでコラボレーションモデルとしての特別感を表現しました。
また、内装の一部にはANAをイメージしたブルーをアクセントとして配色し、外観のミニマルなデザインを保ちながら、内装でコラボレーションならではの個性を感じられる仕様です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351855/images/bodyimage2】
■商品概要
＜ANAオリジナル＞Aer for ANA Day Sling 4
大容量サイズのスリングバッグ。最大の特徴は大きく開くフラットなメインコンパートメント。
内部には8.3インチまでのタブレットを保護できるパッド入りポケットを備えており、パスポートや財布を安全に収納できる背面ポケットも完備。紛失防止タグ（スマートトラッカー）用の隠しポケット、位置調整と取り外しが可能なキーチェーン、保管に便利な吊り下げループなどが備わっています。
【価 格】 19,800円（税込）
【カラー】 ブラック
【素 材】 外装・内装：ナイロン
【サイズ】（約）H15×W24×D7.5cm
【重さ・容量】（約）300g、（約）2.5L
【仕 様】1680D CORDURA(R)バリスティックナイロン外装・YKK(R)ジッパー・軽量ナイロンリップストップライナー・オリジナルタグ・カラビナ付き
＜ANAオリジナル＞Aer for ANA City Pack Pro 2 20L
日常の必需品を整理しやすい多彩なポケットを備えたバックパック。
最大16インチのノートPCを優しく保護するパッド入りPCポケットをはじめ、素早く荷物を取り出せるトップポケット、水筒用のサイドポケット、鍵やカードの収納に便利なファスナーポケットなど、用途に応じた収納が充実しています。
また、スマートトラッカー（紛失防止タグ）用の隠しポケットや、位置調整・取り外しが可能なキーチェーンといった細やかな機能も搭載されています。
【価 格】 41,800円（税込）
【カラー】 ブラック
【素 材】 外装・内装：ナイロン
【サイズ】（約）H44.5×W30.5×D18 cm
【重さ・容量】（約）1,230g、（約）20L
【仕 様】1680D CORDURA(R)バリスティックナイロン外装・YKK(R)ジッパー・軽量ナイロンリップストップライナー・オリジナルタグ・カラビナ付き
＜ANAオリジナル＞Aer for ANA Gym Tote 2
仕事もジムも1つに収まる高機能性トートバッグ。最大の特徴はたっぷり収納できるメインコンパートメントと、約30cmのランニングシューズを他の荷物と分けて収納できるシューズ用コンパートメント。
その他、ウォーターボトルホルダーや最大16インチのノートPCに対応するソフトな裏地付きのパッド入りPCポケット、スマートトラッカー用の隠しポケット、ラゲージパススルー機能も搭載されています。
【価 格】 30,800円（税込）
【カラー】 ブラック
【素 材】 外装・内装：ナイロン
【サイズ】（約）H33×W41×D16.5 cm
【重さ・容量】（約）960g、（約）22L
【仕 様】1680D CORDURA(R)バリスティックナイロン外装・YKK(R)ジッパー・軽量ナイロンリップストップライナー・オリジナルタグ・カラビナ付き
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351855/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351855/images/bodyimage4】
■販売チャネル
販売開始日：2026年6月10日（水） 10:00より
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press0012
＜A-style＞
「ANAショッピング A-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入で更にお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。
■Aer（エアー）について
現代の私たちは新たな経験を求め都市への移動や旅行をし、その旅先での体験や日々の瞬間が私たちに好奇心、新たな活力、感銘を与えてくれます。
私たちはこうした現代人のマインドセットに基づき、日々のライフスタイルの一部としてトラベルを再定義し、「Travel Every Day」として位置づけています。
「Travel Every Day」は現代の日常における課題を解決するソリューションを提供し、オフィス、ジム、旅行、都市における様々なシーンにふさわしい新たなライフスタイルの提案を目指しています。
【会社概要】
全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、50年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。
[社 名] 全日空商事株式会社
[代表者] 宮川純一郎（みやがわ・じゅんいちろう）
[設 立] 1970年10月15日
[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）
[資本金] 10億円
[売上高] 連結1,350億円、単体481億円（2024年度）
[株 主] ANAホールディングス株式会社
[従業員数] 連結1,906名、単体467名（2025年3月31日現在）
[URL] https://www.anatc.com/
＜本件に関するメディアからのお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室
森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：全日空商事株式会社
6月10日（水）よりANA公式 ECサイト「ANA ショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/astyle/）にて販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351855/images/bodyimage1】
■ANAの「旅・移動の快適性」とAerの「都市型ミニマルデザイン」が融合した高機能性バッグ
サンフランシスコ発の旅をスマートに楽しむ人のために作られたバッグブランド「Aer」と、「ANA」のコラボレーションバッグ3種類「スリングバッグ」「バックパック」「トートバッグ」が新登場します。
Aerの特徴である「Simplicity（シンプル）」「Utility（実用性）」「Durability（耐久性）」を兼ね備えたANA限定のオリジナルモデルには、オリジナルタグおよびカラビナを付属し、いずれにも両ブランドのダブルネームを印字しております。
さらに、本体のピスネームおよび内装の織りネームにもダブルネームを採用することで、細部に至るまでコラボレーションモデルとしての特別感を表現しました。
また、内装の一部にはANAをイメージしたブルーをアクセントとして配色し、外観のミニマルなデザインを保ちながら、内装でコラボレーションならではの個性を感じられる仕様です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351855/images/bodyimage2】
＜ANAオリジナル＞Aer for ANA Day Sling 4
大容量サイズのスリングバッグ。最大の特徴は大きく開くフラットなメインコンパートメント。
内部には8.3インチまでのタブレットを保護できるパッド入りポケットを備えており、パスポートや財布を安全に収納できる背面ポケットも完備。紛失防止タグ（スマートトラッカー）用の隠しポケット、位置調整と取り外しが可能なキーチェーン、保管に便利な吊り下げループなどが備わっています。
【価 格】 19,800円（税込）
【カラー】 ブラック
【素 材】 外装・内装：ナイロン
【サイズ】（約）H15×W24×D7.5cm
【重さ・容量】（約）300g、（約）2.5L
【仕 様】1680D CORDURA(R)バリスティックナイロン外装・YKK(R)ジッパー・軽量ナイロンリップストップライナー・オリジナルタグ・カラビナ付き
＜ANAオリジナル＞Aer for ANA City Pack Pro 2 20L
日常の必需品を整理しやすい多彩なポケットを備えたバックパック。
最大16インチのノートPCを優しく保護するパッド入りPCポケットをはじめ、素早く荷物を取り出せるトップポケット、水筒用のサイドポケット、鍵やカードの収納に便利なファスナーポケットなど、用途に応じた収納が充実しています。
また、スマートトラッカー（紛失防止タグ）用の隠しポケットや、位置調整・取り外しが可能なキーチェーンといった細やかな機能も搭載されています。
【価 格】 41,800円（税込）
【カラー】 ブラック
【素 材】 外装・内装：ナイロン
【サイズ】（約）H44.5×W30.5×D18 cm
【重さ・容量】（約）1,230g、（約）20L
【仕 様】1680D CORDURA(R)バリスティックナイロン外装・YKK(R)ジッパー・軽量ナイロンリップストップライナー・オリジナルタグ・カラビナ付き
＜ANAオリジナル＞Aer for ANA Gym Tote 2
仕事もジムも1つに収まる高機能性トートバッグ。最大の特徴はたっぷり収納できるメインコンパートメントと、約30cmのランニングシューズを他の荷物と分けて収納できるシューズ用コンパートメント。
その他、ウォーターボトルホルダーや最大16インチのノートPCに対応するソフトな裏地付きのパッド入りPCポケット、スマートトラッカー用の隠しポケット、ラゲージパススルー機能も搭載されています。
【価 格】 30,800円（税込）
【カラー】 ブラック
【素 材】 外装・内装：ナイロン
【サイズ】（約）H33×W41×D16.5 cm
【重さ・容量】（約）960g、（約）22L
【仕 様】1680D CORDURA(R)バリスティックナイロン外装・YKK(R)ジッパー・軽量ナイロンリップストップライナー・オリジナルタグ・カラビナ付き
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351855/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351855/images/bodyimage4】
■販売チャネル
販売開始日：2026年6月10日（水） 10:00より
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press0012
＜A-style＞
「ANAショッピング A-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入で更にお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。
■Aer（エアー）について
現代の私たちは新たな経験を求め都市への移動や旅行をし、その旅先での体験や日々の瞬間が私たちに好奇心、新たな活力、感銘を与えてくれます。
私たちはこうした現代人のマインドセットに基づき、日々のライフスタイルの一部としてトラベルを再定義し、「Travel Every Day」として位置づけています。
「Travel Every Day」は現代の日常における課題を解決するソリューションを提供し、オフィス、ジム、旅行、都市における様々なシーンにふさわしい新たなライフスタイルの提案を目指しています。
【会社概要】
全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、50年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。
[社 名] 全日空商事株式会社
[代表者] 宮川純一郎（みやがわ・じゅんいちろう）
[設 立] 1970年10月15日
[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）
[資本金] 10億円
[売上高] 連結1,350億円、単体481億円（2024年度）
[株 主] ANAホールディングス株式会社
[従業員数] 連結1,906名、単体467名（2025年3月31日現在）
[URL] https://www.anatc.com/
＜本件に関するメディアからのお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室
森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：全日空商事株式会社
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