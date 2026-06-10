『情報モラルの“常識”を問い直す 教職員向けセミナー』開催 「ネットの危険は“怖さ”ではなく“優しい顔”をしてやってくる-子どもが見抜けない接触の構造」
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は、2026年2月よりスタートし、ご好評をいただいている教職員向けセミナーを6月24日(水)、25日(木)に開催することとなりました。5月・6月のセミナーは、「情報モラルの“常識”を問い直すシリーズ」としてお届けします。シリーズ第2回目となる6月は「ネットの危険は“怖さ”ではなく“優しい顔”をしてやってくる-子どもが見抜けない接触の構造」をテーマにお届けします。
近年、SNSやオンラインゲームを通じた子どものトラブルは後を絶ちません。学校や家庭では「知らない人に会ってはいけない」「ネットは危険だから気をつけて」と繰り返し指導され、子どもたちは理解しているのにもかかわらず、見知らぬ相手に会いに行ってしまうケースが多く見受けられます。
その背景には大人が想定する“危険のイメージ”と、実際に子どもが遭遇する“危険の実態”の大きなギャップがあります。今回のセミナーでは優しさと共感を巧みに操りながら、子どもたちに接触を試みる実態やその構造を行動科学・認知科学の視点から解き明かします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350288/images/bodyimage1】
『情報モラルの“常識”を問い直す 教職員向けセミナー』
「ネットの危険は“怖さ”ではなく“優しい顔”をしてやってくる-子どもが見抜けない接触の構造」
大人が想定するのは「怖い人に連れていかれる」というホラー型の危険。しかし実際には、加害者は“優しさ・共感・承認”を武器に、巧みに心理的距離を詰めていきます。子どもが初期段階で相手の要求に従ってしまうのは、「恐怖心」からではなく、「自分を理解してくれる特別な存在」だと感じているからです。
本セミナーでは、
・なぜ子どもは“会ってはいけない”と知っていても会いに行くのか
・加害者が使う接触のステップと心理操作
・孤立や承認欲求が“優しさの罠”を強化する構造
・恐怖訴求ではなく“関係の理解”で守る新しいアプローチ
を、教育現場の事例と行動科学・認知科学の視点から解き明かします。
●対象／教職員、指導主事 ※学校関係者以外の方の参加はお断りする場合があります
●参加費／無料
●日時／6月24日(水)、25日(木) 16:00-16:45 ※両日とも同内容
●参加方法／オンライン（Zoom）
◆申込み：https://seminar.edu-net.work/
※セキュリティ面を考慮して、事前申し込みとさせていただきます。
※申込された方には、前日までにZoomの参加案内をお送りします。
教育ネットでは今後も継続的に教職員向けオンラインセミナーを実施予定です。
【教育ネット 教職員向けセミナー】 学校現場に寄り添う、実践的な学びを定期開催
情報モラル・リテラシー、ネットいじめ、SNSトラブル、生成AIの活用。変化の激しい現代の教育現場で、先生方が明日から自信を持って指導できるノウハウをお届けします。
■教育ネット
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹(おおささ)いづみ
・設立：2014年6月
・他拠点：東京支店、富山オフィス
・主な事業：情報モラル教育支援、情報活用能力育成支援、プログラミング教育支援、ICT支援、
学校HP全般サービス、教育DX支援、学校向け生成AIサービス、自治体情報セキュリティ研修 他
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット 担当:古賀
電話：045-530-9401
FAX：045-530-9402
Email: info@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
近年、SNSやオンラインゲームを通じた子どものトラブルは後を絶ちません。学校や家庭では「知らない人に会ってはいけない」「ネットは危険だから気をつけて」と繰り返し指導され、子どもたちは理解しているのにもかかわらず、見知らぬ相手に会いに行ってしまうケースが多く見受けられます。
その背景には大人が想定する“危険のイメージ”と、実際に子どもが遭遇する“危険の実態”の大きなギャップがあります。今回のセミナーでは優しさと共感を巧みに操りながら、子どもたちに接触を試みる実態やその構造を行動科学・認知科学の視点から解き明かします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350288/images/bodyimage1】
『情報モラルの“常識”を問い直す 教職員向けセミナー』
「ネットの危険は“怖さ”ではなく“優しい顔”をしてやってくる-子どもが見抜けない接触の構造」
大人が想定するのは「怖い人に連れていかれる」というホラー型の危険。しかし実際には、加害者は“優しさ・共感・承認”を武器に、巧みに心理的距離を詰めていきます。子どもが初期段階で相手の要求に従ってしまうのは、「恐怖心」からではなく、「自分を理解してくれる特別な存在」だと感じているからです。
本セミナーでは、
・なぜ子どもは“会ってはいけない”と知っていても会いに行くのか
・加害者が使う接触のステップと心理操作
・孤立や承認欲求が“優しさの罠”を強化する構造
・恐怖訴求ではなく“関係の理解”で守る新しいアプローチ
を、教育現場の事例と行動科学・認知科学の視点から解き明かします。
●対象／教職員、指導主事 ※学校関係者以外の方の参加はお断りする場合があります
●参加費／無料
●日時／6月24日(水)、25日(木) 16:00-16:45 ※両日とも同内容
●参加方法／オンライン（Zoom）
◆申込み：https://seminar.edu-net.work/
※セキュリティ面を考慮して、事前申し込みとさせていただきます。
※申込された方には、前日までにZoomの参加案内をお送りします。
教育ネットでは今後も継続的に教職員向けオンラインセミナーを実施予定です。
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情報モラル・リテラシー、ネットいじめ、SNSトラブル、生成AIの活用。変化の激しい現代の教育現場で、先生方が明日から自信を持って指導できるノウハウをお届けします。
■教育ネット
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹(おおささ)いづみ
・設立：2014年6月
・他拠点：東京支店、富山オフィス
・主な事業：情報モラル教育支援、情報活用能力育成支援、プログラミング教育支援、ICT支援、
学校HP全般サービス、教育DX支援、学校向け生成AIサービス、自治体情報セキュリティ研修 他
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット 担当:古賀
電話：045-530-9401
FAX：045-530-9402
Email: info@edu-net.co.jp
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