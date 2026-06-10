今年7月に開業2周年を迎えるアクティビティリゾート施設「志摩グリーンアドベンチャー」（三重県志摩市）では、2026年7月17日（金）から、発行部数累計3,500万部を誇る漫画『宇宙兄弟』とのコラボイベント「宇宙兄弟 めざせ！宇宙飛行士ミッションラリー in 志摩グリーンアドベンチャー ～we are space brothers～」を開催します。





「志摩グリーンアドベンチャー」の「グランピングフィールド」全17棟のうち、プレミアムドーム1棟、プレミアムドッグドーム1棟の1日限定2棟が、2026年7月17日（金）チェックイン時から10月14日（水）チェックアウト時まで、『宇宙兄弟』とのコラボレーションルームとなり、ご宿泊いただいた方には本コラボイベントオリジナルの缶バッジをプレゼントします。





本コラボレーションルームでは、メインキャラクターである「南波六太」と「南波日々人」のスタンディパネルがお客さまをお出迎えします。ドームテント内には漫画のシーンを使用した装飾を展示し、さらに単行本を全巻揃え『宇宙兄弟』の世界観を存分に体感できる空間を演出します。滞在中は天体望遠鏡で志摩の大自然ならではの星空観察をお楽しみいただけるほか、作中に登場するグリーンカード（指示書）をご用意するなど、志摩グリーンアドベンチャーでしか味わえないミッションをご体験いただけます。加えて、プレミアムドッグドームには、主人公の愛犬「アポ」のフォトスポットを設置します。





ご予約は2026年6月10日（水）15時から、志摩グリーンアドベンチャー「グランピングフィールド」公式サイトより受け付けを開始します。





「志摩グリーンアドベンチャー」には、「グランピングフィールド」のほかに、お子さまから大人の方まで楽しめる全20種類のアトラクションを備えた「アトラクションフィールド」があり、同時期に「アトラクションフィールド」でも『宇宙兄弟』とのコラボイベントを実施します。実施詳細は決定次第、お知らせします。





今夏、アクティビティリゾート施設でここだけの体験ができる『宇宙兄弟』とのコラボレーションをお楽しみください。

詳細は、別紙をご覧ください。





『宇宙兄弟』ルームプラン概要

【対象期間】 2026年7月17日（金）チェックインから10月14日（水）チェックアウトまで

【予約開始】 2026年6月10日（水）15時00分開始

【予約方法】 志摩グリーンアドベンチャー「グランピングフィールド」公式サイトからのWEB予約

https://www.mie-shima-glamping.com/

【料 金】 1名さま 15,666円～ （食事なし、1室6名さまご利用時）

※上記料金には、1名さまの1泊料金、消費税、サービス料が含まれております。

【キービジュアル】





別紙：https://www.atpress.ne.jp/releases/604971/att_604971_1.pdf

参考：https://www.atpress.ne.jp/releases/604971/att_604971_2.pdf