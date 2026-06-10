【都立9庭園】和傘で庭園めぐり 7月11日（土）～９月27日（日）
都立庭園では、日差しが強くなる夏季期間中、和傘を無料で貸出しします。様々なデザインや色の和傘を取り揃えていますので、お好きなものをご利用ください。ご来園の記念撮影にもご利用いただけます。 都立庭園にご来園の際は、ぜひ和傘を差しながらこの時季だけの風流な庭園風情をお楽しみください。
１．日時
令和8年7月11日（土）～9月27日（日） 9：00～17：00（最終入園16：30）
※また、下記の庭園では一部早朝開園、開園時間延長を実施いたします。
【開園時間延長】
向島百花園：8月27日（木）～30日（日）、9月24日（木）～26日（土） 9:00～21：00（最終入園 20：30）
２．場所
都立9庭園 （浜離宮恩賜庭園・旧芝離宮恩賜庭園・小石川後楽園・六義園・旧岩崎邸庭園・向島百花園・清澄庭園・旧古河庭園・殿ヶ谷戸庭園）
３．内容
上記期間中にご来園のお客様に和傘の貸出しをいたします。 ※庭園により貸出期間を前倒しもしくは延長する可能性があります。 【料 金】無料（入園料別途） 【利用方法】各庭園の入口付近に和傘の貸出場所を設けています。ご自由にお使いください。お帰りの際は「傘立て」にご返却ください。 ※和傘の貸出は晴天時のみとなります。 ※貸出状況によっては、期間中であってもご利用いただけない場合があります。
４．その他
・荒天または雨天の場合、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に各庭園の公式ホームページ・公式X(旧Twitter)にて最新情報をご確認ください。
都立9庭園について
浜離宮恩賜庭園https://www.tokyo-park.or.jp/park/hama-rikyu/ https://twitter.com/HamarikyuGarden
旧芝離宮恩賜庭園https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-shiba-rikyu/ https://twitter.com/Kyushibarikyu
小石川後楽園https://www.tokyo-park.or.jp/park/koishikawakorakuen/ https://twitter.com/KorakuenGarden
六義園https://www.tokyo-park.or.jp/park/rikugien/ https://twitter.com/RikugienGarden
旧岩崎邸庭園https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-iwasaki-tei/ https://twitter.com/kyuiwasakitei
向島百花園https://www.tokyo-park.or.jp/park/mukojima-hyakkaen/ https://twitter.com/MukoujimaGarden
清澄庭園https://www.tokyo-park.or.jp/park/kiyosumi/ https://twitter.com/KiyosumiTeien
旧古河庭園https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-furukawa/ https://twitter.com/kyufurukawa
殿ヶ谷戸庭園https://www.tokyo-park.or.jp/park/tonogayato/ https://twitter.com/TonogayatoTeien
都立9庭園Instagram
https://www.instagram.com/tokyo_9gardens/