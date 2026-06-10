近畿大学附属幼稚園（奈良県奈良市）は、令和8年（2026年）6月17日（水）、地震の発生を想定した避難訓練を実施します。災害等の緊急時に園児と教職員が慌てず行動できるよう、年間を通してさまざまなテーマに基づく訓練を重ね、対応力の向上を図ります。 【本件のポイント】 ●緊急時に園児が、慌てずに教職員の指示に従い、安全に避難できるように訓練する ●震度6以上の強い地震を想定し、実践的な避難訓練を実施する ●年間を通してさまざまなテーマで避難訓練を行い、落ち着いて避難する対応力を身につける 【本件の内容】 近畿大学附属幼稚園では、日ごろからの訓練を通して落ち着いて行動する力を育むことを目的として、年間10回、火災や地震、不審者侵入等のさまざまなテーマを設けて避難訓練を実施しています。 今年度1回目の避難訓練では避難経路の確認、2回目は避難経路の再確認と避難の練習を行いました。3回目となる今回の訓練では、「震度6以上の強い地震から身を守る行動を知る」をテーマに、地震が起こった際の避難方法について学びます。 当日は、園児が机の下に潜って地震の揺れがおさまるのを待ち、教職員の指示で園庭へ避難する訓練を行います。園児は、水、ビスコ保存缶、歯ブラシセット、防寒シートなど計11点が入った幼児用非常持出袋（防災リュック）を背負い、靴を履き替えずに素早く避難します。その際、「お」=押さない、「は」=走らない、「し」=しゃべらない、「も」=持たない、戻らない、という避難時の約束をまとめた言葉「お・は・し・も」を徹底して実施します。また、火災や地震を想定した避難訓練の際は、ハンカチで口を押さえる、またはマスクを着用することで、煙や粉塵を吸わないようにします。教職員は、ガラスの飛散を防ぐためにカーテンを閉める、教室の扉を開けるなど避難経路を確保し、園児のスムーズな誘導と、安全確認を重点的に行います。園児は年間を通して訓練を重ねることで、緊急時に教職員の指示に従い、落ち着いて避難できる対応力を身につけます。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月17日（水）9：45～10：00 場所 ：近畿大学附属幼稚園 （奈良県奈良市あやめ池北1-33-3、近鉄奈良線「菖蒲池駅」から徒歩約1分） 参加者：園児95人（年少31人、年中30人、年長34人）、教職員14人 【関連リンク】 附属幼稚園 https://www.fes-kinder.kindai.ac.jp/kinder/