24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を中核事業とする株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：井上耕平）は、6月9日(火)に、元プロレスラーで、エニタイムフィットネス等々力店オーナーでもある小橋建太氏主催のプロレス興行「Fortune Dream 11」でのチャリティ活動、およびチャリティゴルフコンペを通じて集まった寄付金総額 648,182円を、小橋建太氏とともに「公益財団法人 がんの子どもを守る会」に贈呈する寄付金贈呈式を、当社にて開催いたしました。

これは、例年取り組んでいる、小児がんと向き合う子どもたちとそのご家族への継続的な支援を目的に、今年4月16日(木)に開催された小橋建太氏プロデュースのプロレス興行「Fortune Dream 11」に協賛し、会場である後楽園ホールにて来場者の皆様からお預かりした募金、およびチャリティスクワットの回数に応じた当社からの寄付金に、別途開催した「チャリティゴルフコンペ」による寄付金を加え、「がんの子どもを守る会」にお渡しするために開催したものです(寄付金額は、来場者のスクワット回数×10円として当社が算出いたしました)。

寄付金の内訳（総額：648,182円）

「Fortune Dream 11」会場で集まった募金： 232,306円 チャリティスクワットによる当社からの寄付金： 151,000円 チャリティゴルフコンペによる寄付金： 264,876円

贈呈式当日は、がんの子どもを守る会の常務理事・事務局長 丹野泰様にお越しいただき、小橋建太氏および当社社長の井上耕平より寄付金の目録を贈呈いたしました。同会からは感謝状をいただき、これまでの継続的な支援活動への感謝と、今後の協力に対する温かい期待のお言葉を頂戴しました。 また、贈呈式に伴い、企業として取り組むべき小児がん支援活動についての意見交換を行い、実際の支援現場で強く求められている具体的なケア、またフィットネスブランドとして果たすべき今後の役割や可能性について、活発なディスカッションを行い、大変有意義な時間となりました。 当社では、今後も「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」というパーパス(存在意義)のもと、全国のフランチャイズ加盟企業や会員の皆さまとともに、社会課題の解決に寄与する持続可能な支援活動を積極的に展開してまいります。

「公益財団法人 がんの子どもを守る会」について

「がんの子どもを守る会 は、小児がんとたたかう子どもたちとそのご家族を支えるために、1968 年に設立された公益財団法人です。治療費の助成や入院中の生活支援、療養環境の改善、医療・研究への助成、社会への啓発活動など、幅広い支援を全国規模で行っています。 公式サイト https://www.ccaj-found.or.jp/

Fast Fitness Japan X公式アカウント

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ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

https://x.com/FastFitness_jp

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,500店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数110万人を突破しました。

Fast Fitness Japanについて

https://www.anytimefitness.co.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。 社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン） 代表者：代表取締役社長 井上 耕平 所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F 設 立：2010年5月21日 https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/