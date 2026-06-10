全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）では平日26時より新旧の名作話題作をお届けする深夜アニメ枠「アニメ26」を放送しています。2026年7月からは「キャプテン翼 （小学生編）」と「真･侍伝 YAIBA」の2作品の放送を開始いたします。

1．「アニメ26（アニロク）」概要

新旧の名作話題作をお届けする深夜アニメ枠「アニメ26」。TVアニメシリーズやTVスペシャル、 OVA（オリジナル・ビデオ・アニメーション）、声優番組、ゲーム情報、時には短編映画も！ 今まで無料放送で見ることができなかった作品もラインナップ予定です。ぜひ、お楽しみに。 https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/

2．2026年7月～放送作品

7月6日（月）スタート「キャプテン翼 （小学生編）」毎週月曜26時～

※全52話中、28話までの小学生編を放送 ＜あらすじ＞ サッカーを何よりも愛する大空翼は南葛小に転校し、石崎了や岬太郎といった仲間と出会う。修哲小・若林源三との対決を皮切りに、日向小次郎をはじめ、全国のライバルたちが翼の前に立ちはだかる……！ ＜イントロダクション＞ 南葛小に転入してきた天才サッカー少年・大空翼が若林源三、日向小次郎ら全国のライバルたちとの戦いの中で、１人のサッカープレイヤーとして成長していく姿を描いた本作。 爽やかなストーリーと個性豊かなキャラクター、そして誰もが真似したくなる迫力のある技の数々で一躍大人気漫画となると、その人気は海を越え世界中に【キャプテン翼ブーム】を巻き起こした。その影響は現実のサッカー界にもおよび、国内外で多くのプロサッカー選手誕生のきっかけとなったとまで言われている。

7月3日（金）スタート「真･侍伝 YAIBA」毎週金曜26時～

真のサムライを目指し、ジャングルで修行に励んでいた鉄 刃。 ひょんなことから日本に戻り、父・剣十郎と縁のある峰家に身を寄せることに。 峰家の娘・さやかは破天荒な刃に戸惑いながらも暮らし始める。 そんなある日、さやかの学校に訪れた刃は、剣道の実力者・鬼丸 猛と運命的な出会いを果たす。 その後、刃と鬼丸は衝突を繰り返し、強さを求めた2人に呼応するかのように古の力が目覚める。 「雷神剣」と「風神剣」― 古来より天地を揺るがしてきた魔剣が今再び目覚め、真の物語が幕を開ける―

3．掲載時のお願い

■コピーライト 「キャプテン翼 （小学生編）」©高橋陽一／集英社・2018キャプテン翼製作委員会 「真･侍伝 YAIBA」©青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会 ※作品紹介画像のSNSへの直接投稿は固くお断りいたします ■作品紹介画像のトリミングは不可とします。 ■その他注意事項：宣伝について、視聴者向け作品紹介であれば凡そ問題ありませんが、例えばプラットフォーム／チャンネルが新規顧客獲得・契約を目的として実施する広告／営業ツール等内での当該作品の映像画像の使用は一切不可となっております。

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