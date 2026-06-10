ミツカングループの株式会社ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（愛知県半田市、以下 ZENB）は、小麦粉を加えず、うす皮までまるごとの黄えんどう豆を使ったグルテンフリー※1の焼きドーナツ「ZENBベイクドドーナツ」シリーズより、てんさい糖のグレーズをまとった新商品「コーヒーグレーズド」「レモングレーズド」を、2026年6月10日（水）よりZENB公式サイトおよび他ECサイト（アマゾン、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10）にて発売します。

罪悪感ゼロで、カラダ想いの“ヘルシードーナツ”

「ZENBベイクドドーナツ」は、豆のおいしさと栄養を活かしながら、我慢や制限ではなく、おいしく楽しめるおやつ時間を届けたいという想いから生まれたグルテンフリーの焼きドーナツシリーズです。小麦粉を加えず、うす皮までまるごとの黄えんどう豆を使用し、卵・乳などの動物性原料も加えていません。しっとりとした食感や、甘さ控えめで罪悪感なく食べられる点が評価され、健康志向の方やグルテンフリーを取り入れたい方を中心に支持されています。 このたび、シリーズの特長であるカラダ想いのおいしさはそのままに、よりドーナツらしい満足感を楽しめるラインナップとして、てんさい糖でできたグレーズをコーティングした「コーヒーグレーズド」「レモングレーズド」が新たに加わります。グレーズのシャリっとした食感と、しっとり、もっちりとした生地が重なり、焼きドーナツでありながら、甘いものを食べた満足感を楽しめます。 1個あたり158kcal以下※2、いつものドーナツに比べて糖質23％オフ※3で、食物繊維も摂ることができます。 さらにスーパーフード黄えんどう豆由来の鉄分・カリウム・ポリフェノールまで手軽にとれます。 甘いものを楽しみたいけれど、カロリーや糖質も気になる方に、満足感とカラダ想いを両立したおやつ時間を提案します。

グレーズの“シャリっと食感”×生地の“もっちり食感”

「ZENBベイクドドーナツ」の新たなラインナップとして、てんさい糖のグレーズをまとったグレーズドタイプを開発しました。しっとり、もっちりとした豆粉生地に、シャリっとしたてんさい糖グレーズの食感を重ねることで、焼きドーナツでありながら満足感のある味わいに仕上げています。 「コーヒーグレーズド」は生地とグレーズにコーヒーを合わせた香ばしいビターな余韻、「レモングレーズド」はグレーズにレモンパウダーを合わせた爽やかな甘酸っぱさが楽しめます。毎日のおやつ時間に、豆から生まれた新しいドーナツ体験をお届けします。

いつでもおいしく。常温保存でストックにも

常温で保存でき、賞味期限は製造から120日※4。個包装でストックしやすく、家でのリラックスタイムや、仕事・勉強の合間など、食べたいときにいつでも楽しめます。 お気に入りのおやつとして常備するのはもちろん、ローリングストックや常備食にもおすすめです。

新商品を含む販売アイテム

単品

価格：298円（税込・送料別） ゼンブ 焼きドーナツ コーヒー：https://zenb.jp/products/donut-coffee01 ゼンブ 焼きドーナツ レモン：https://zenb.jp/products/donut-lemon01

ゼンブ焼きドーナツ新商品セット6袋（2種×3袋）

価格：1,524円（税込・送料別） ※新商品おためし割15％オフ (6/30まで) https://zenb.jp/products/nonsubscription54

ゼンブ焼きドーナツ全種セット8袋（4種×2袋）

価格：2,032円（税込・送料別） ※新商品おためし割15％オフ (6/30まで) https://zenb.jp/products/nonsubscription55

＜ZENB公式サイトに加え、以下のECサイトでも販売＞ ・ZENB アマゾン店：https://www.amazon.co.jp/stores/page/5BC8D9EA-1782-4091-91D0-8044272EE6FC ・ZENB 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/zenbofficial/ ・ZENB Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/zenb/ ・ZENB Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/zenb

「ZENB BAKED DONUTコーヒーグレーズド/レモングレーズド」商品情報

コーヒーグレーズド

【原材料名】 てんさい糖（国内製造）、黄えんどう豆粉、おから粉（大豆を含む）、ローストアーモンド、オオバコ種皮粉末、みりん、コーヒー、豆乳（大豆を含む）、こめ油、食塩、ココアバター、寒天、パン酵母、柑橘繊維、乳酸菌 【アレルギー情報 （特定原材料等28品目）】 アーモンド・大豆 製造工場等では特定原材料8品目中、くるみ・小麦を含む製品を生産しています。 【栄養成分 1袋（49ｇ）当たり】 エネルギー ：158kcal たんぱく質 ：3.9-6.8g 脂質 ：2.4-4.4g 炭水化物 ：29.1g 糖質 ：22.7g 食物繊維 ：4.9-8.0g 食塩相当量 ：0.43g 【賞味期間】 製造から4か月

レモングレーズド

【原材料名】 てんさい糖（国内製造）、黄えんどう豆粉、おから粉（大豆を含む）、ローストアーモンド、オオバコ種皮粉末、みりん、豆乳（大豆を含む）、メープルシュガー、こめ油、食塩、ココアバター、レモンパウダー、寒天、パン酵母、レモン果汁パウダー、柑橘繊維、乳酸菌 【アレルギー情報 （特定原材料等28品目）】 アーモンド・大豆 製造工場等では特定原材料8品目中、くるみ・小麦を含む製品を生産しています。 【栄養成分 1袋（49ｇ）当たり】 エネルギー ：156kcal たんぱく質 ：4.0-6.9g 脂質 ：2.8-4.2g 炭水化物 ：28.8g 糖質 ：22.4g 食物繊維 ：4.9-8.1g 食塩相当量 ：0.44g 【賞味期間】 製造から4か月

※1 本商品のグルテン濃度は10ppm以下です。 製造工場等ではくるみ・小麦を含む製品も生産しています。これらにアレルギー症状のある方は医師にご相談ください。 ※2 分析による推定値1個当たり ※3 コーヒーグレーズド（糖質22.7g/個）、レモングレーズド（糖質22.4g/個）：ケーキドーナッツプレーンと比較。日本食品標準成分表2020年版（八訂）。分析による推定値 ※4 お届けする商品の賞味期限は注文日から約30日以上となります。

ZENBとは

野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案しています。動物性原料不使用で、可能な限り添加物も使用せず、素材そのもののおいしさと栄養を余すことなく活かしています。小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい黄えんどう豆を使った「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBチップス」や、普段食べずに捨ててしまう芯や皮まで、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」などを販売しています。 ・公式サイト ：https://zenb.jp ・Instagram ：https://www.instagram.com/zenb_japan/ ・X ：https://x.com/Zenb_jp ・ZENB GARDEN ：https://garden.zenb.jp/（ZENB好きな人が集まるユーザーコミュニティ）

＜本件に関するお問い合わせ先＞

お問い合わせフォーム：https://support.zenb.jp/hc/ja/requests/new