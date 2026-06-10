Beta.B Group Limitedは、Bitcoin価格が大幅な調整局面を迎え、暗号資産市場全体において大きな価格変動が発生している状況を受け、同社Managing Partner & Chief Strategy OfficerであるMariya Ebirayimへの独自取材をもとに、投資家動向および長期市場展望に関する市場分析レポートを発表しました。





本レポートは価格変動そのものではなく、市場構造の変化に焦点を当て、オンチェーンデータ、ETF資金動向、マイニング指標および投資家の行動変化を総合的に分析したものです。









■ 本レポートの核心的見解

「今回の調整局面は、2018年や2022年とは売り圧力の発生構造が異なる。重要なのは価格水準ではなく、市場そのものが新たな成熟段階へ移行しつつあることだ。」 ―― Mariya









■ マーケット概況(レポート作成時点)

・ Bitcoin価格： 高値より大幅調整、$60,000前後で推移

(Source: CoinGecko, 2026年6月時点)





・ ETF資金動向： 短期資金を中心とした流出が継続。直近四半期の流入量は約50,000 BTC ―― ETF開始以来最低水準

(Source: Standard Chartered Research Note, Geoffrey Kendrick, December 2025)





・ Strategy(旧MicroStrategy)： 2026年5月26～31日、32 BTCを約$2.5M(平均$77,135/BTC)で売却。2022年以来初の売却。優先株(STRC)配当の資金調達が目的。売却後の保有量は843,706 BTC

(Source: Strategy Inc. Form 8-K, SEC Filing, June 1, 2026)





・ マイニング収益： 主要マイニングリグの純日次収益が推定生産コスト(約$87,000/BTC)を下回る水準に接近

(Source: JPMorgan Research, Nikolaos Panigirtzoglou, February 2026)





・ 市場センチメント： 慎重姿勢へ転換

(Source: Beta.B Group独自分析)





図：売り圧力の発生源サイクル比較 / Bitcoin根幹4要素 / 長期価格展望





01》 売り圧力の構造転換 ―― 何が今回を過去と分けるのか

2018年の下落は主として個人投資家による投機需要の収縮に起因したものでした。2022年はFTXをはじめとする業界内信用収縮によるシステミックリスクが市場全体へ波及したことが主因でした。

一方、今回の調整局面では、市場を構成する主要プレイヤーの行動変化が確認されています。





・大口保有主体(ホエール)によるポジション調整

・ETF市場における短期資金の純流出

・Strategy(旧MicroStrategy)による2022年以来初のBitcoin売却：2026年5月26～31日、32 BTC / 約$2.5M(平均$77,135/BTC)。優先株配当の資金調達が目的。売却後も843,706 BTCを保有

(Source: Strategy Inc. Form 8-K, SEC Filing, June 1, 2026 / CoinDesk)





これは過去のような外部ショックによる下落ではなく、市場内部における資金再配分という側面を持っています。市場成熟の過程で発生する構造転換は、短期的な価格変動を伴う一方、長期的には流動性向上および市場参加者層の多様化につながるケースが少なくありません。





「売り手の構成が変化している。これは市場崩壊ではなく、市場の重心移動として捉えるべき局面だ。」 ―― Mariya









02》 ETF資金動向の正確な読み方

ETF市場からの資金流出を単純に「投資家の弱気転換」と解釈することは適切ではありません。市場には短期売買を目的とするトレーディング資金と、中長期保有を前提とするアロケーション資金という異なる性格の資金が存在しています。





今回観測されている資金流出の多くは短期資金によるポジション調整と考えられます。BlackRock・Fidelityをはじめとする主要ETF発行体のコアホールディングスには、現時点で大規模な変化は確認されていません。

(Source: BlackRock iShares Bitcoin Trust / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 公開開示データ, 2026)





「ETFフローは市場参加者全体の意思をそのまま反映するものではない。資金の量だけでなく質を見る必要がある。」 ―― Mariya









03》 Bitcoinの投資仮説は毀損されたのか

価格下落と価値毀損は同義ではありません。Bitcoinの投資仮説を支える主要要素として、以下4点は現在も維持されています。





・発行上限2,100万枚 ―― 数学的に変更不可能なデフレ設計

・半減期(Halving)による供給制約 ―― 次回2028年に予定

・分散型ネットワーク構造 ―― 単一障害点の不在

・許可不要のグローバル送金機能 ―― 検閲耐性の本質





歴史的に、新たな金融商品や制度の導入は短期的な価格変動を引き起こしながらも、長期的には市場流動性の拡大と市場規模の成長をもたらしてきました。金(ゴールド)の先物市場が1974年に開設された際も同様の批判がありましたが、当時1オンス$180だった金価格は現在$3,300を超えています。

(Source: World Gold Council, Gold Price Historical Data, 2026)





「投資家が問うべきは価格ではなく価値仮説だ。現時点でBitcoinの基本仮説が崩れた兆候は確認されていない。」 ―― Mariya









04》 現在のサイクルポジションと長期展望

オンチェーンデータおよびマイニング関連指標を見る限り、市場は過去サイクルで確認された後期調整局面に類似する特徴を示しています。小規模マイナーの市場退出がほぼ完了段階にあり、これは過去のベアマーケット後期において繰り返し確認されたシグナルです。





複数の伝統的金融機関はBitcoin市場に対し中長期的な強気見通しを公表しています。





・ Standard Chartered： 2025年末目標 $100,000 / 長期目標 $500,000(2030年)

(Source: Standard Chartered Research, Geoffrey Kendrick, December 9, 2025(当初目標$200,000より下方修正))





・ JPMorgan： ボラティリティ調整後の長期理論値 $266,000(同行は「近い将来の達成は非現実的」と注記)

(Source: JPMorgan Research, Nikolaos Panigirtzoglou, February 5, 2026)





・ Gold時価総額比較： 民間部門のGold投資総額(約$8兆)の50％に相当するBitcoin価格は$200,000超

(Source: JPMorgan volatility-adjusted model, Feb 2026 / World Gold Council)





なお、これらは各機関が設定する前提条件に基づく試算であり、将来価格を保証するものではありません。本レポートも特定価格の予測を目的とするものではなく、市場構造の分析および投資判断の参考情報提供を目的としています。





「底値は価格ではなくプロセスとして形成される。重要なのは予測精度ではなく、判断軸を持つことだ。」 ―― Mariya









■ Mariyaコメント

市場は常に期待と失望を繰り返しながら成長します。短期的な価格変動は注目を集めますが、本質的な変化は市場構造の中で静かに進行しています。

現在起きているのは単なる価格調整ではなく、暗号資産市場が次の成熟段階へ向かう過程で生じる資本再配置の一局面である可能性があります。









■ 調査手法・情報ソース

本レポートは以下の情報をもとに作成されています。

オンチェーン分析データ(Glassnode / CryptoQuant)

ETF資金フロー公開データ(CoinGlass / Bloomberg)

主要取引所公開データ

公開企業開示資料(Strategy Inc. SEC Form 8-K等)

伝統金融機関リサーチレポート(Standard Chartered / JPMorgan)

Beta.B Group独自分析









■ リスク開示・免責事項

本レポートは市場分析および情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の購入、売却または投資勧誘を目的とするものではありません。暗号資産への投資には価格変動リスクその他のリスクが伴います。投資判断は利用者自身の責任において行ってください。









■ 会社概要

社名 ： Beta.B Group Limited

設立 ： 2017年

事業内容： Web3ブランド戦略、クロスボーダーPR(日本・中国・英語圏対応)、

ブロックチェーンプロジェクト向けブランドコミュニケーション

主要実績： OKX、TON Foundationなどへのマーケティングやアドバイザリー実績

URL ： https;//www.betabgroup.com