全2５タイトルが最大85%OFF！マーベラスの「おうち時間応援セール」開催中！
株式会社マーベラス
セール特設サイト :
https://www.marv.jp/cs_downloadsale/
ニンテンドーeショップ :
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000029215
PS Store :
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1023-CUSA09130_00-SAKUNA0000000000
ニンテンドーeショップ :
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000018201
PS Store :
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0507-CUSA25917_00-0000000000000000
ニンテンドーeショップ :
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000059973
株式会社マーベラスは、ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeにて「おうち時間応援セール」を開始したことをお知らせいたします。
期間中、Nintendo Switch(TM)／PlayStation(R)5／PlayStation(R)4向けの『天穂のサクナヒメ』、『牧場物語 再会のミネラルタウン』、『ファッションドリーマー』など、昨年発売の最新タイトルを含む全25タイトルおよび有料DLCが最大85%OFF！お得にお楽しみいただけるこのチャンスを、ぜひお見逃しなく！
セール開始日と終了日は対象商品により異なりますのでご注意ください。
※ストアごとに開始時期や終了日、価格が異なる場合がございます。ご購入の際は、商品販売価格がセール価格になっているか必ずご確認ください。
※本セールは予告なく内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
セール特設サイト :
https://www.marv.jp/cs_downloadsale/
◆ピックアップセールタイトル
■ Nintendo Switch／PS4『天穂のサクナヒメ』
ニンテンドーeショップ :
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000029215
PS Store :
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1023-CUSA09130_00-SAKUNA0000000000
■ Nintendo Switch／PS4『牧場物語 再会のミネラルタウン』
ニンテンドーeショップ :
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000018201
PS Store :
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0507-CUSA25917_00-0000000000000000
■ Nintendo Switch『ファッションドリーマー』
ニンテンドーeショップ :
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000059973