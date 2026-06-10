株式会社ＢＳ-ＴＢＳ

BS-TBSは2026年7月6日(月)から「アナタのお宝ハウマッチ ～夢を叶える買取バラエティー～」を新たに放送します。毎週月曜よる11時30分に放送する30分番組で、全12回を予定しています。

これは、家に眠っているお宝や思い出の品をプロの査定員がガチ査定＆買い取りをして、夢を叶えるお手伝いをする番組です。家に売りたいモノがないか、お金が手に入ったら叶えたい夢がないかを一般人に街頭で聞き込み調査。叶えたい夢があるという方のご自宅へと実際に伺い、思い出の品をご紹介します。果たして、持ち主は思い出の品を取るのか、それとも夢を叶えるためにお金を取るのか。なすなかにし・中西茂樹とニッチェ・江上敬子が、そうした葛藤をリアルに引き出していきます。

■初回放送から80年代ヴィンテージのレアな一品が登場

初回となる7月6日(月)の放送では、中西茂樹が東京・高円寺へ。「夢は立ち飲み屋を出すこと！」という古着屋店員の家からはハイブランドのアクセサリーや80年代ヴィンテージのレアなぬいぐるみが。歌手になる為、家を飛び出し波乱万丈の人生を歩んできた89歳の男性は「迷惑をかけた両親のお墓参りに行きたい」と超レアな家宝を査定に出します。果たして、プロによる査定額はいくらになるのか？その金額に一喜一憂しながら、品物に秘められた意外なドラマが次々飛び出します。

★出演者コメント★

◆中西茂樹(なすなかにし)さん

私自身、家にものがたくさんありますが、価値はあまりよくわかってないので、ひょっとしたら誰の家にでもお宝が眠っているんじゃないか？というのを実際に探すのが非常に楽しいです。 今日も様々な方にお話を伺いましたが、「そんなの家にあるんですか？」という驚きもありましたし、実際にご自宅で様々なものを見せていただいて、好奇心が爆発しています。

誰もが「これもう使わないけど、売ったらどうかな？」と考えることがあると思うんです。 この番組は、実際にプロの方に来ていただくので、「意外と値段がつくんだ」「思っていたより価値はそんなにないんだ」という情報も知ることができますので、ぜひご自宅にあるものも見ながら、番組を見ていただきたいなと思います。

◆江上敬子(ニッチェ)さん

色んな世代の人たちの“夢”や“人生の話”、そして”モノに対する想い”も聞けるのが楽しい番組。

実際に生の買取りを見て、お金だけじゃないと思いました。人間と人間のやり取りなので、そこにドラマが生まれていく。どんでん返しの査定もあったし、査定を待つ人の緊張感も半端じゃなかったので、私がそこを熱くサポートしていきたいです。査定員と私の掛け合いにも注目してください！

★初回放送 場面写真★

★番組情報★

番組名 ：「アナタのお宝ハウマッチ ～夢を叶える買取バラエティー～」

出演 ：中西茂樹（なすなかにし）、江上敬子（ニッチェ）

放送日時 ： 7月6日(月)放送スタート 毎週月曜よる11:30~0:00 (全12回)

※TVer見逃し配信あり(放送翌日正午から配信)

7月6日(月) #1 高円寺・前編（なすなかにし中西）

7月13日(月) #2 高円寺・後編（なすなかにし中西）

7月20日(月) #3 中野・前編（ニッチェ江上）

7月27日(月) #4 中野・後編（ニッチェ江上）

番組公式サイト ：https://bs.tbs.co.jp/entertainment/otakarahowmuch/

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