「ブレイクマイケース」より、まんまる可愛いぬいぐるみ「もちころりん」が新登場！店舗別BOX特典缶バッジは各部署の部長ら全6種類！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「ブレイクマイケース」より新商品を販売します。

「ブレイクマイケース」より、Aporiaスタッフ21名のまんまる可愛い「もちころりん ぬいぐるみマスコット」の販売が決定！

さらに対象店舗にてご予約・ご購入いただくと、店舗別のBOX購入特典缶バッジが付属いたします。

2026年6月10日(水)より予約受付開始となります。

販売詳細

・全国のアニメ・ホビーショップ、量販店、オンラインショップ

・Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

予約期間：2026年6月10日(水)より受付開始

※商品のお取り扱いや予約状況に関しましては各販売店様へお問合せください。

製品情報

■もちころりん ぬいぐるみマスコット vol.1（全7種）

販売価格：1個 1,320円(税込)／1BOX[7個入] 9,240円(税込)

ラインナップ：皇坂 逢、城瀬 由鶴、須王 芦佳、綾戸 恋、宇京 真央、樋宮 明星、環野 揺（全7種）

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■もちころりん ぬいぐるみマスコット vol.2（全7種）

販売価格：1個 1,320円(税込)／1BOX[7個入] 9,240円(税込)

ラインナップ：槻本 大河、壱川 春日、隠岐谷 誓、節見 静、御門 尊、新開 戦、相沢 篠信（全7種）

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■もちころりん ぬいぐるみマスコット vol.3（全7種）

販売価格：1個 1,320円(税込)／1BOX[7個入] 9,240円(税込)

ラインナップ：在間 樹帆、祠堂 恭耶、立科 吏来、恩田 灯世、新名 有、神家、麻波 麗（全7種）

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

特典情報

対象店舗にてご予約・ご購入いただくと、BOX購入特典として缶バッジ（約56mm）が付属いたします。

■アニメイト特典 皇坂 逢■中外鉱業特典 綾戸 恋

■もちころりん ぬいぐるみマスコット vol.1

■アニメイト特典 槻本 大河■中外鉱業特典 節見 静

■もちころりん ぬいぐるみマスコット vol.2

■アニメイト特典 恩田 灯世■中外鉱業特典 在間 樹帆

■もちころりん ぬいぐるみマスコット vol.3



※特典はなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

権利表記・関連サイト

■権利表記

(C)coly

■関連サイト

ブレイクマイケース 公式サイト

https://breakmycase.com/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline