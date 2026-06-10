「Esther Bunny（エスターバニー）」からぷっくりうるつや(ハート)アクリルチャームがカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「Esther Bunny アクリルチャーム」（1回300円・税10%込、全7種）を2026年6月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

韓国発、POPでガーリーな魅力で世界中で大人気の「Esther Bunny(エスターバニー)」からアクリルチャームがカプセルトイに登場します！

トレンドファッションに身をつつんだエスターバニーがキュートなデザインです。



クリア素材のうるっとした透け感がとっても可愛い！

表面がぷっくり立体的に加工されているのもポイントです。

キャンディカラーのシリコンリング付きで、リップや傘につけても存在感抜群！



ガーリー＆ファッショニスタなエスターバニーを身につけて、いつでも一緒にお出かけしよう！

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

リボンバニーAリボンバニーBリボンバニーCラベンダーバニーAラベンダーバニーBクリームバニーAクリームバニーB

●商品名：Esther Bunny アクリルチャーム

●発売日：2026年6月中旬から順次発売予定

●価格：1回300円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全7種

・リボンバニーA

・リボンバニーB

・リボンバニーC

・ラベンダーバニーA

・ラベンダーバニーB

・クリームバニーA

・クリームバニーB

●商品素材：アクリル、エポキシ樹脂、亜鉛合金、鉄、シリコーン

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。

●Esther Bunnyとは？

韓国系アメリカ人であるEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのうさぎのキャラクター。ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしたEsther Kim氏が描く、多様な文化や価値観に触れた経験から生み出された独特の世界観が大きな魅力。

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp