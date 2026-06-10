『いたずらぐまのグルーミー』からつやつやビニール素材のがまぐちがカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「いたずらぐまのグルーミー つやつやがまぐちコレクション」（1回300円・税10%込、全6種）を2026年6月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
”ちょっぴり凶暴×可愛い”魅力で、国内外で人気沸騰中の『いたずらぐまのグルーミー』から、つやつやがまぐちコレクションがカプセルトイに登場！
背景柄が透けるクリアタイプと、裏面にグルーミーのロゴが入ったタイプの2パターンで、全6種展開！
個性豊かなカラー展開でついつい集めたくなる可愛さです。
コインはもちろん、アクセサリーを入れるのにもぴったりなミニサイズ！
ボールチェーン付きだからカバンに付けられて便利です。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
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【商品情報】
●商品名：いたずらぐまのグルーミー つやつやがまぐちコレクション
●発売日：2026年6月下旬から順次発売予定
●価格：1回300円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全6種
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●商品素材：PVC、鉄
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。
『いたずらぐまのグルーミー』について
グルーミーはピティーくんの飼いぐま。
いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。
くまと暮らすってたいへんだね。
今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの
共存を試みるのでした。
(C)MORI CHACK
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp