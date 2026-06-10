「ウサハナ」からレトロデザインにときめく(ハート)縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ウサハナ レトロデザイン バラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年6月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

平成から令和にかけて熱いラブコールを受け続ける、株式会社サンリオのキャラクター「ウサハナ」から、縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場します！

ウサハナは夏が大好きで元気なウサギの女のコ。

カラフルポップでお花モチーフがたっぷりな、ウサハナらしさをぎゅっと詰め込んだデザインが可愛いすぎる！



「トートバッグ」は縦幅285mmでちょっとしたお出かけにぴったりなサイズ感！折り畳み傘や500mlのペットボトルも収納できます。

「アップリケポーチ」はかわいいアップリケが刺繍されているのがポイント！

「バンダナ」はカバンの持ち手に巻いたり、ヘアアレンジのアクセントにもぴったりです！

「スクエアポーチ」は裏表別デザインで抜かりない可愛さです。

「マチ付きBIG巾着」はお弁当箱も収納できる大きめサイズで、実用性抜群です。



カバンの中身がぱっと明るくなる可愛いアイテムが勢ぞろいです。

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

トートバッグアップリケポーチバンダナスクエアポーチ（グリーン）スクエアポーチ（イエロー）マチ付きBIG巾着

●商品名：ウサハナ レトロデザイン バラエティーコレクション

●発売日：2026年6月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・トートバッグ

・アップリケポーチ

・バンダナ

・スクエアポーチ（グリーン）

・スクエアポーチ（イエロー）

・マチ付きBIG巾着

●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）、綿（紐）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670885

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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