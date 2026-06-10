「ウサハナ」からレトロデザインにときめく(ハート)縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ウサハナ レトロデザイン バラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年6月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
平成から令和にかけて熱いラブコールを受け続ける、株式会社サンリオのキャラクター「ウサハナ」から、縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場します！
ウサハナは夏が大好きで元気なウサギの女のコ。
カラフルポップでお花モチーフがたっぷりな、ウサハナらしさをぎゅっと詰め込んだデザインが可愛いすぎる！
「トートバッグ」は縦幅285mmでちょっとしたお出かけにぴったりなサイズ感！折り畳み傘や500mlのペットボトルも収納できます。
「アップリケポーチ」はかわいいアップリケが刺繍されているのがポイント！
「バンダナ」はカバンの持ち手に巻いたり、ヘアアレンジのアクセントにもぴったりです！
「スクエアポーチ」は裏表別デザインで抜かりない可愛さです。
「マチ付きBIG巾着」はお弁当箱も収納できる大きめサイズで、実用性抜群です。
カバンの中身がぱっと明るくなる可愛いアイテムが勢ぞろいです。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
トートバッグ
アップリケポーチ
バンダナ
スクエアポーチ（グリーン）
スクエアポーチ（イエロー）
マチ付きBIG巾着
【商品情報】
●商品名：ウサハナ レトロデザイン バラエティーコレクション
●発売日：2026年6月下旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全5種
・トートバッグ
・アップリケポーチ
・バンダナ
・スクエアポーチ（グリーン）
・スクエアポーチ（イエロー）
・マチ付きBIG巾着
●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）、綿（紐）
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670885
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp