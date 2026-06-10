アニマル柄が大人カワイイ！サンリオキャラクターズの「ネオアニマル モーテルキーコレクション」がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「サンリオキャラクターズ ネオアニマル モーテルキーコレクション」（1回300円・税10%込、全5種）を2026年6月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

株式会社サンリオの人気キャラクターが、モーテルキーホルダーになってカプセルトイに登場！

アニマル柄とシックなカラーリングが相性抜群な大人かわいいデザインです。

ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポチャッコ」「ハンギョドン」の全5種。

それぞれお似合いのアニマル柄を身につけていてとってもキュート！

表面のぷっくり加工と、アクリル素材の透け感もかわいいポイントです。

ナスカン付きで、鍵にはもちろん、カバンにも取り付けやすくて便利です。



ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

ハローキティマイメロディクロミポチャッコハンギョドン

●商品名：サンリオキャラクターズ ネオアニマル モーテルキーコレクション

●発売日：2026年6月中旬から順次発売予定

●価格：1回300円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・ハローキティ

・マイメロディ

・クロミ

・ポチャッコ

・ハンギョドン

●商品素材：アクリル、亜鉛合金、鉄

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670885

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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問い合わせ先：info@ip4.co.jp