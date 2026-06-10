アニマル柄が大人カワイイ！サンリオキャラクターズの「ネオアニマル モーテルキーコレクション」がカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「サンリオキャラクターズ ネオアニマル モーテルキーコレクション」（1回300円・税10%込、全5種）を2026年6月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
株式会社サンリオの人気キャラクターが、モーテルキーホルダーになってカプセルトイに登場！
アニマル柄とシックなカラーリングが相性抜群な大人かわいいデザインです。
ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポチャッコ」「ハンギョドン」の全5種。
それぞれお似合いのアニマル柄を身につけていてとってもキュート！
表面のぷっくり加工と、アクリル素材の透け感もかわいいポイントです。
ナスカン付きで、鍵にはもちろん、カバンにも取り付けやすくて便利です。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
ハローキティ
マイメロディ
クロミ
ポチャッコ
ハンギョドン
【商品情報】
●商品名：サンリオキャラクターズ ネオアニマル モーテルキーコレクション
●発売日：2026年6月中旬から順次発売予定
●価格：1回300円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全5種
・ハローキティ
・マイメロディ
・クロミ
・ポチャッコ
・ハンギョドン
●商品素材：アクリル、亜鉛合金、鉄
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670885
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp