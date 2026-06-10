「閉める音」のストレスを軽減！シリーズ累計販売台数40万台のキッチンボード「リガーレ」に、静音性を高めたソフトクローズの扉が登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年4月下旬からニトリ店舗およびニトリネットにて人気No.1キッチンボード「リガーレ」シリーズにおいて、新たに「ソフトクローズ・スライドガラス扉」を採用した上台を発売いたしました。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110200051219-2110200005847/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110200051219-2110200005847/)

2018年から発売を開始し、シリーズ累計販売台数40万台を突破しているキッチンボード「リガーレシリーズ」に、この度新たな「ソフトクローズ・スライドガラス扉」を採用した上台が登場しました。

近年、キッチンボードをご利用のお客様から、寝中の早朝・深夜など、扉を閉める際の「バンッ」という音が響くことなど、扉を閉める際の衝撃音についてのご意見を多くいただいておりました。

そこでニトリでは、忙しい調理中や、ご家庭での音の悩みを解消するため、扉の閉まる衝撃を自動で和らげる「ソフトクローズ機能を搭載したスライドガラス扉タイプ」をラインアップに加えました。

今回登場した「ソフトクローズ・スライドガラス扉」は、ダンパーが油圧やバネの力を利用して約5cm手前からゆっくりと引き込む仕様です。そっと閉める必要はなく、勢いよく閉めても最後までゆっくりと静かに閉まり、安心です。忙しい調理の合間でも動作がラクになり、時短にも貢献します。

下台の引き出しには従来よりソフトクローズを標準装備しており、扉と引き出しの両方で、毎日のキッチンワークをより静かで快適なものにします。

■「リガーレ」シリーズの特徴

１.作り付けのような「自分仕様」を実現できるキッチンボード。豊富なパーツで20,000通り以上の組み合わせができ、オーダーキッチンのようなフィット感になります。限られたスペースを最大限に活用し、身長や収納量に合わせて使いやすくカスタマイズできます。

２.インテリアに馴染むデザインもご好評いただいており、本体色はホワイトとブラックの2色、前板は4色から選択可能です。こだわりのインテリアに合わせた理想のキッチン空間をコーディネートできます。

３.ガラス飛散防止フィルム、揺れを感知してロックする耐震ラッチ、中身が飛び出しにくい傾斜棚を採用しています。毎日使う家具だからこそ、安全面に配慮した「安心の耐震設計」です。

４.オプションの上置きは高さオーダーが可能で、転倒防止対策も万全です。

ニトリは、今後もお客様の暮らしの悩みに寄り添い、機能的で快適な住まいづくりをサポートする製品を提供してまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】組み合わせキッチンボード(リガーレ160LB ハイタイプ H50-40J/H50-60OP/H50-60SC WH）

【価格】179,000円

【サイズ（約）】幅160×奥行51×高さ202cm

【カラー】ホワイト

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110200051219-2110200005847/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。