「merry jenny(メリージェニー)」イギリス生まれのアウトドアブランド「COBMASTER」コラボレーションアイテムを６月10日(水)より予約販売開始
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する「Virgin lady closet」がコンセプトのレディースブランド「merry jenny(メリージェニー)」は、1971年にイギリスで生まれ、COBBEARのキャラクターで愛されているアウトドアブランド「COBMASTER(コブマスター)」とのコラボレーションアイテムを6月10日(水)より予約販売を開始します。
アウトドアブランドならではの機能性に、merry jennyらしいガーリーディティールを掛け合わせた、意外性のあるコラボレーションが実現。フリルやリボンをあしらったアイテムたちは、夏のレジャーやフェス、ピクニックなどのアウトドアシーンを彩ってくれるラインナップに。アクティブな季節に寄り添う、“かわいい”を楽しむ計5型を展開。
予約販売ページ：https://runway-webstore.com/merryjenny/collabo/cobmaster/?aid=mj_260610_cobmaster
■商品概要
商品名：frill nylon hat
価格 ：7,700円（税込）
カラー：オフホワイト/カーキ/ブラック
サイズ：フリー
商品名：ribbon shoulder bag
価格 ：6,600円（税込）
カラー：オフホワイト/ラベンダー/ブラック
サイズ：フリー
商品名：ribbon can wallet
価格 ：4,400円（税込）
カラー：オフホワイト/ラベンダー/ブラック
サイズ：フリー
商品名：ribbon square pouch
価格 ：3,850円（税込）
カラー：オフホワイト/ラベンダー/ブラック
サイズ：フリー
商品名：frill picnic sheet
価格 ：8,800円（税込）
カラー：オフホワイト/ラベンダー
サイズ：フリー
■発売について
2026年6月10日(水)よりRUNWAY channel・ZOZOTOWNにて予約販売開始
・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/merryjenny/
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/merryjenny/
・店舗：http://s.runway-ch.jp/merryjenny_shoplist
■プロフィール
コブマスターは1971年にイギリスで生まれ、COBBEARのキャラクターで愛されているアウトドアブランドです。アルミフレームが付いたナイロン素材の「GEMPACK」を始め、“アウトドアを快適にする”様々なアイテムを展開してきました。それから半世紀、現代でもブランドのルーツを大切に、ライフスタイルに寄り添ったアイテムを展開しています。
■merry jennyブランドコンセプト
『Virgin lady closet』
きらきら 光る街、 ふわふわ 揺れるスカート
どきどき 高まる音楽に、お気に入りの リップを添えて。
"おとな" でもなく、 "こども"でもない どんな時も これがわたしたち。
自由にファッションを楽しむ わたしたちの、
いつまでも 色あせない "かわいい"がたくさん詰まった たからばこ
■merry jennyオフィシャルサイト/SNS/店舗
Official Site : https://merryjenny.jp/
Web Store：https://runway-webstore.com/merryjenny/?aid3=rcmenu_MK280
X：https://twitter.com/merry_jenny0825
Instagram：https://www.instagram.com/merryjenny_instagram/
LINE：https://lin.ee/lAsBKnF
店舗：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK280