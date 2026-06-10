「merry jenny(メリージェニー)」イギリス生まれのアウトドアブランド「COBMASTER」コラボレーションアイテムを６月10日(水)より予約販売開始

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MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する「Virgin lady closet」がコンセプトのレディースブランド「merry jenny(メリージェニー)」は、1971年にイギリスで生まれ、COBBEARのキャラクターで愛されているアウトドアブランド「COBMASTER(コブマスター)」とのコラボレーションアイテムを6月10日(水)より予約販売を開始します。





アウトドアブランドならではの機能性に、merry jennyらしいガーリーディティールを掛け合わせた、意外性のあるコラボレーションが実現。フリルやリボンをあしらったアイテムたちは、夏のレジャーやフェス、ピクニックなどのアウトドアシーンを彩ってくれるラインナップに。アクティブな季節に寄り添う、“かわいい”を楽しむ計5型を展開。



予約販売ページ：https://runway-webstore.com/merryjenny/collabo/cobmaster/?aid=mj_260610_cobmaster




■商品概要




商品名：frill nylon hat


価格　：7,700円（税込）


カラー：オフホワイト/カーキ/ブラック


サイズ：フリー




商品名：ribbon shoulder bag


価格　：6,600円（税込）


カラー：オフホワイト/ラベンダー/ブラック


サイズ：フリー




商品名：ribbon can wallet


価格　：4,400円（税込）


カラー：オフホワイト/ラベンダー/ブラック


サイズ：フリー




商品名：ribbon square pouch


価格　：3,850円（税込）


カラー：オフホワイト/ラベンダー/ブラック


サイズ：フリー




商品名：frill picnic sheet


価格　：8,800円（税込）


カラー：オフホワイト/ラベンダー


サイズ：フリー



■発売について


2026年6月10日(水)よりRUNWAY channel・ZOZOTOWNにて予約販売開始


・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/merryjenny/


・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/merryjenny/


・店舗：http://s.runway-ch.jp/merryjenny_shoplist



■プロフィール


コブマスターは1971年にイギリスで生まれ、COBBEARのキャラクターで愛されているアウトドアブランドです。アルミフレームが付いたナイロン素材の「GEMPACK」を始め、“アウトドアを快適にする”様々なアイテムを展開してきました。それから半世紀、現代でもブランドのルーツを大切に、ライフスタイルに寄り添ったアイテムを展開しています。



■merry jennyブランドコンセプト
『Virgin lady closet』
きらきら 光る街、 ふわふわ 揺れるスカート
どきどき 高まる音楽に、お気に入りの リップを添えて。
"おとな" でもなく、 "こども"でもない どんな時も これがわたしたち。
自由にファッションを楽しむ わたしたちの、
いつまでも 色あせない "かわいい"がたくさん詰まった たからばこ




■merry jennyオフィシャルサイト/SNS/店舗
Official Site : https://merryjenny.jp/
Web Store：https://runway-webstore.com/merryjenny/?aid3=rcmenu_MK280
X：https://twitter.com/merry_jenny0825
Instagram：https://www.instagram.com/merryjenny_instagram/
LINE：https://lin.ee/lAsBKnF
店舗：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK280