「merry jenny(メリージェニー)」イギリス生まれのアウトドアブランド「COBMASTER」コラボレーションアイテムを６月10日(水)より予約販売開始

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する「Virgin lady closet」がコンセプトのレディースブランド「merry jenny(メリージェニー)」は、1971年にイギリスで生まれ、COBBEARのキャラクターで愛されているアウトドアブランド「COBMASTER(コブマスター)」とのコラボレーションアイテムを6月10日(水)より予約販売を開始します。

アウトドアブランドならではの機能性に、merry jennyらしいガーリーディティールを掛け合わせた、意外性のあるコラボレーションが実現。フリルやリボンをあしらったアイテムたちは、夏のレジャーやフェス、ピクニックなどのアウトドアシーンを彩ってくれるラインナップに。アクティブな季節に寄り添う、“かわいい”を楽しむ計5型を展開。

予約販売ページ：https://runway-webstore.com/merryjenny/collabo/cobmaster/?aid=mj_260610_cobmaster

■商品概要

商品名：frill nylon hat

価格 ：7,700円（税込）

カラー：オフホワイト/カーキ/ブラック

サイズ：フリー

商品名：ribbon shoulder bag

価格 ：6,600円（税込）

カラー：オフホワイト/ラベンダー/ブラック

サイズ：フリー

商品名：ribbon can wallet

価格 ：4,400円（税込）

カラー：オフホワイト/ラベンダー/ブラック

サイズ：フリー

商品名：ribbon square pouch

価格 ：3,850円（税込）

カラー：オフホワイト/ラベンダー/ブラック

サイズ：フリー

商品名：frill picnic sheet

価格 ：8,800円（税込）

カラー：オフホワイト/ラベンダー

サイズ：フリー

■発売について

2026年6月10日(水)よりRUNWAY channel・ZOZOTOWNにて予約販売開始

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/merryjenny/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/merryjenny/

・店舗：http://s.runway-ch.jp/merryjenny_shoplist

■プロフィール

コブマスターは1971年にイギリスで生まれ、COBBEARのキャラクターで愛されているアウトドアブランドです。アルミフレームが付いたナイロン素材の「GEMPACK」を始め、“アウトドアを快適にする”様々なアイテムを展開してきました。それから半世紀、現代でもブランドのルーツを大切に、ライフスタイルに寄り添ったアイテムを展開しています。

■merry jennyブランドコンセプト

『Virgin lady closet』

きらきら 光る街、 ふわふわ 揺れるスカート

どきどき 高まる音楽に、お気に入りの リップを添えて。

"おとな" でもなく、 "こども"でもない どんな時も これがわたしたち。

自由にファッションを楽しむ わたしたちの、

いつまでも 色あせない "かわいい"がたくさん詰まった たからばこ

■merry jennyオフィシャルサイト/SNS/店舗

Official Site : https://merryjenny.jp/

Web Store：https://runway-webstore.com/merryjenny/?aid3=rcmenu_MK280

X：https://twitter.com/merry_jenny0825

Instagram：https://www.instagram.com/merryjenny_instagram/

LINE：https://lin.ee/lAsBKnF

店舗：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK280