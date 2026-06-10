『ムーミン 織りチャームコレクション』がカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ムーミン 織りチャームコレクション」（1回300円・税10%込、全6種）を2026年6月上旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
「ムーミン 織りチャームコレクション」がカプセルトイに登場！
ムーミン谷の仲間たちが繊細に織りこまれた織ネーム風キーホルダーです。
どこか懐かしくヴィンテージ感あふれる風合いがポイント。
ラインナップは「ムーミン」「ムーミンママ」「ニョロニョロ」「ムーミンパパ」「リトルミイ」「スナフキン」の全６種。
裏面にはそれぞれMOOMINのロゴとイラストが入っています。
軽くて柔らかい素材のため、ぶつかった際に音がでにくく、周りの持ち物を傷つけにくいので、色々な場所につけやすいアイテムです。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
ムーミン
ムーミンママ
ニョロニョロ
ムーミンパパ
リトルミイ
スナフキン
【商品情報】
●商品名：ムーミン 織りチャームコレクション
●発売日：2026年6月上旬から順次発売予定
●価格：1回300円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全6種
・ムーミン
・ムーミンママ
・ニョロニョロ
・ムーミンパパ
・リトルミイ
・スナフキン
●商品素材：ポリエステル、銅合金、鉄、亜鉛合金
●生産国：中国 ●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp