5万本の声から生まれた極薄本革財布「TIDY3.0」が6月中旬発売

株式会社ハレルヤ

革製品の製造・販売を手掛けるHallelujah（ハレルヤ）は、累計5万本以上の販売実績を持つ「TIDY2.0」シリーズの最新作として、圧倒的な薄さとコンパクトさを実現した長財布「TIDY3.0 Zaifuman（タイディサンテン ゼロ ザイフマン）」を2026年6月中旬より公式ECサイトにて発売いたします。本作は革財布特化サイト「長財布マニア」との共同開発により、長財布派が抱えていた「かさばる・重い」という課題をクリアした、1万円札とほぼ同等サイズの“長財布の最小解”です。独自の「パラレル・レイアウト」構造と厳選された姫路産ブライドルレザーを採用することで、フル収納時でも厚み1.0cmを維持するスマートな会計シーンを提供します。

▪商品の3大特徴

１. 【進化】「短さ」から「厚みからの解放」へ。厚さ1.0cmの衝撃

紙幣20枚、カード10枚、小銭15枚、鍵1本を収納しても、空の状態と見分けがつかないほどの薄さをキープします。

カード収納と小銭入れを横一列に配置する独自の「パラレル・レイアウト」を採用したことで、パーツ同士の干渉を防ぎ、財布全体の厚みを極限まで分散させることに成功しました。

２. 【機能】整理整頓をオートメーション化。会計を洗練させる内部構造

1万円札とほぼ同等の極限サイズながら、ファスナーエンドを奥まで開く設計にすることで、ストレスフリーな出し入れを実現。

さらに、紙幣スペースから縫製マチを排除することで、1万円札とほぼ同等の極限サイズを実現しつつ、角が引っかからないスムーズな抜き差しを両立。タイトなのにストレスフリーな、驚きの使用感です。

薄型財布の弱点である「小銭の取り出しにくさ」を解消。小銭にすぐ指が届く「高床式コインポケット」。

あえて底を浅く設計することで、指がスッと奥まで届き、視認性とアクセス性が劇的に向上しました。レジ前で小銭を探して指を彷徨わせることなく、必要な硬貨をスマートに摘み取ることができます。

財布を閉じたまま決済。時代のスピードを味方にする「タッチ決済用」ポケット。

クレジットカードや交通系ICカードを入れておけば、財布を開ける手間なくそのままタッチ決済が可能。キャッシュレス化が進む現代において、財布を鞄やポケットから出す、その一動作さえも最小限に抑える機動力をもたらします。

３. 【素材】裏地を捨てて手に入れた強さ。姫路産「ブライドルレザー」

究極の薄型化を支えるのは、内装まで贅沢に使用した姫路産ブライドルレザー。薄く漉いても損なわれない強靭なコシが「裏地なし」の構造を可能にしました。

使い込むほどにロウが馴染み、鏡面のような艶へと変わるエイジング（深化）は、一生モノの相棒として所有欲を満たします。

「劣化」ではなく「深化」を楽しめるこの革は、単なる財布の域を超え、5年、10年と連れ添う一生モノの相棒へと育っていきます。

▪開発背景・ストーリー

TIDY2.0からの進化

「TIDY2.0」は、クラウドファンディングにて2億円を超える記録的な支援を達成し、長財布の概念を覆すコンパクトモデルとして大きな支持をいただきました。

しかし、私たちはその成功に甘んじることなく、寄せられた5万件以上のユーザーボイスを解析。そこから見えてきたのは、「小ささ」の次にある「薄さ」と「出し入れの快感」への渇望でした。

「長財布マニア」監修

さらに、数々の革財布をシビアに評価してきたスペシャリスト「長財布マニア」の知見を融合させました。

目指したのは、単にサイズを小さくするだけでなく、中身を入れた状態でも美しく、かつ出し入れのしやすさを損なわない「実利と理想の融合」です。熟練の日本の職人が一針一針こだわり抜き、5万回以上の「使いやすさへの問いかけ」を経て、ついに長財布派の誰もが納得する究極の薄型モデル「TIDY3.0」が完成いたしました。

▪商品概要・仕様

▪会社情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41673/table/20_1_7d7235a931497be5e8b0178dc4f462eb.jpg?v=202606100152 ]

いいモノとの出会いは、単なる買い物を超え、 日々の暮らしを鮮やかに彩る 「スイッチ」になると 私たちは信じています。 ハレルヤが追求するのは、 単に丈夫な革製品を 作ることではありません。 お客様の中に眠る「あったらいいな」 という潜在的なニーズを先読みし、 手にした瞬間に心が弾むような 「ひとさじの驚き」を届けることです。 それらを形にするために、 私たちは作り手としての誇りを持ち、 細部まで妥協のないこだわりを注ぎ込みます。 たとえ困難な挑戦であっても、 そこから生まれる進化こそが、 お客様の期待を超える価値になると信じているからです。 ハレルヤはこれからも、革という素材を通じて、 使い込むほどに愛着が深まる「育てる楽しみ」と、 日常がもっと便利に、もっと楽しくなる「心地よい革命」を提案し続けます。 あなたの日常に、新しい風を。 革新的なものづくりで、一歩先の未来へ共に歩んでいく。 それが私たちハレルヤの願いです。

会社名： 株式会社ハレルヤ

本社所在地：大阪府 大阪市 西区南堀江1-11-1

代表者：代表取締役 西本晶彦

設立： 2014年3月25日

業務内容：革製品 製造、小売、卸売

コーポレートサイト：https://hallelujahinc.co.jp/company/company/

公式LINE：https://lin.ee/Um2Y09C

YouTube：https://www.youtube.com/@Hallelujah60secondsStory

Instagram：https://www.instagram.com/hallelujah_leather