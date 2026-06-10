【本編無料公開】ジャック・ニコルソン主演『ウルフ』を、小林修ら豪華声優陣が出演する吹替版で6/12（金）21:00～2週間限定無料配信！

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Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」の公式YouTubeにて、ジャック・ニコルソン、ミシェル・ファイファー主演のエロティック・ホラー『ウルフ』を、小林修らが出演する豪華吹替版で6月12日（金）21：00～2週間限定無料公開！

主演は、『シャイニング』『バットマン』等、圧倒的な怪演で知られるジャック・ニコルソンと、『バットマン リターンズ』等、妖艶な美しさで知られるミシェル・ファイファー。

静かに狂いゆく男の変貌、夜の静寂に響く孤高の遠吠え。大人のためのダーク・ファンタジーの傑作を、至高の吹替版でお楽しみください。

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ウルフ（吹替版）（1994年／アメリカ／127分）

監督：マイク・ニコルズ

キャスト：ジャック・ニコルソン（小林 修）／ミシェル・ファイファー（島本 須美）／ジェームズ・スペイダー（金尾 哲夫）／ケイト・ネリガン（一柳 みる）

■あらすじ

仕事にも家族にも疲れた男。孤独な魂を胸に抱く女。理性と野生がせめぎあう世界を、二人はさまよう。

ある日、出版社に勤めるウィルは、車で狼を撥ねてしまう。その時、狼に噛み付かれたウィルの体に異変が起こり始め、毎晩のように記憶を失い夜の街を徘徊するようになる。研ぎ澄まされた五感、俊敏な動き、野性味溢れるパワー！次第に自分に恐れを抱いていくウィル。そんな折、浮気をしていた妻シャーロットが何者かに惨殺される・・・。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

●シネフィルWOWOWプラス公式YouTube

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