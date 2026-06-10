コロコロクリリンの家族が大集合！「ミンナしゅ～ごう！ポーチコレクション」がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「コロコロクリリン ミンナしゅ～ごう！ポーチコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年6月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

1997年のデビューから幅広い世代から愛されてきた、株式会社サンリオの「コロコロクリリン」のポーチコレクションがカプセルトイに登場！

ちょっぴり気が小さいけれど、好奇心旺盛なゴールデンハムスターの男のコ"クリリン"と"サクラ"の間には可愛い七つ子がいます。

そんな"クリリン"のファミリーがぎゅっと大集合した可愛さ満点のデザインは、コロコロクリリンファン必見！



「ふわふわフェイスポーチ」はふわふわなボア生地仕様で思わずなでたくなる愛おしさ。

「トートバッグ」は横幅280mmでちょっとしたお出かけにぴったりなサイズ感！折り畳み傘や500mlのペットボトルも収納できます。

「アップリケポーチ」はどこか懐かしい魅力が詰まったアップリケがポイント！

「スクエアポーチ」と「マチ付きポーチ」、「ラウンドポーチ」は小物の整理にぴったり！裏表別デザインで抜かりない可愛さです。



ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

トートバッグふわふわフェイスポーチスクエアポーチAスクエアポーチBラウンドポーチマチ付きポーチ

●商品名：コロコロクリリン ミンナしゅ～ごう！ポーチコレクション

●発売日：2026年6月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・トートバッグ

・ふわふわフェイスポーチ

・スクエアポーチA

・スクエアポーチB

・ラウンドポーチ

・マチ付きポーチ

●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670885

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp