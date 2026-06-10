コロコロクリリンの家族が大集合！「ミンナしゅ～ごう！ポーチコレクション」がカプセルトイに登場！

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アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「コロコロクリリン　ミンナしゅ～ごう！ポーチコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年6月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

1997年のデビューから幅広い世代から愛されてきた、株式会社サンリオの「コロコロクリリン」のポーチコレクションがカプセルトイに登場！
ちょっぴり気が小さいけれど、好奇心旺盛なゴールデンハムスターの男のコ"クリリン"と"サクラ"の間には可愛い七つ子がいます。
そんな"クリリン"のファミリーがぎゅっと大集合した可愛さ満点のデザインは、コロコロクリリンファン必見！

「ふわふわフェイスポーチ」はふわふわなボア生地仕様で思わずなでたくなる愛おしさ。
「トートバッグ」は横幅280mmでちょっとしたお出かけにぴったりなサイズ感！折り畳み傘や500mlのペットボトルも収納できます。
「アップリケポーチ」はどこか懐かしい魅力が詰まったアップリケがポイント！
「スクエアポーチ」と「マチ付きポーチ」、「ラウンドポーチ」は小物の整理にぴったり！裏表別デザインで抜かりない可愛さです。

ぜひこの機会にゲットしてみてください！



トートバッグ


ふわふわフェイスポーチ


スクエアポーチA


スクエアポーチB


ラウンドポーチ


マチ付きポーチ

【商品情報】

●商品名：コロコロクリリン　ミンナしゅ～ごう！ポーチコレクション


●発売日：2026年6月下旬から順次発売予定


●価格：1回400円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全6種


・トートバッグ


・ふわふわフェイスポーチ


・スクエアポーチA


・スクエアポーチB


・ラウンドポーチ


・マチ付きポーチ


●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。




(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670885





【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

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