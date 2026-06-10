【本日発売開始!!】シリーズ累計45万部突破！6/10刊『新しいゲーム始めました。～使命もないのに最強です？～』ノベル・コミックス最新巻ほか、TOブックス注目の最新巻が発売開始！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、『新しいゲーム始めました。～使命もないのに最強です？～』や『Magic in the Dark ―地下第九階書庫課の新人―』をはじめとする最新巻の発売を開始いたしました！

■新しいゲーム始めました。～使命もないのに最強です？～

シリーズ累計45万部突破！（電子書籍を含む）

モンスター退治も世界の謎も隠しクエストも──全力で遊び倒せ！

＜ノベル＞新しいゲーム始めました。～使命もないのに最強です？～12(https://www.tobooks.jp/contents/21558)

[著] じゃがバター

[イラスト] Ruki

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868540212

＜8/10発売！好評予約受付中！＞

新しいゲーム始めました。～使命もないのに最強です？～13(https://www.tobooks.jp/contents/21983)

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868540939

▶既刊1～11巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21983/same-series-contents)から

＜コミックス＞新しいゲーム始めました。@COMIC ～使命もないのに最強です？～ 第4巻(https://www.tobooks.jp/contents/21549)

[漫画] SUDACCI

[構成] 山本清史

[原作] じゃがバター

価格：759円(税込)

ISBN：9784868540137

▶コミックス1～4巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21549/same-series-contents)から

▶漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！こちら(https://to-corona-ex.com/comics/208122014728371)から

【『新しいゲーム始めました。～使命もないのに最強です？～』あらすじ】

圧倒的な自由度が話題の新作VRMMO「異世界」を遊ぶことにした社会人ホムラ。

気ままなプレイが信条で、特に目標も野望もない。

にもかかわらず、その天性の幸運から、召喚獣や女神などの隠しクエストが次々と出現！ おかげでスキルや称号をどんどんゲット！

焦るVRMMOの運営側は様々な調整を試みるが、マイペースなホムラはそれらさえ最速で踏破する。

友人達とわいわい冒険を続けながら、神々の祝福とスキル、何よりその強さで「バランスブレイカー」として名を馳せていくのだった。

■注目の新作！編集部イチオシ作品

「特級司書よ、原書の魔法を鎮めろ！」

へっぽこ半人前司書の知られざるビブリア・ファンタジー！

香月美夜先生絶賛！（『本好きの下剋上』）

Magic in the Dark ―地下第九階書庫課の新人―(https://www.tobooks.jp/contents/21560)

[著] 春森よしちか

[イラスト] とき間

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868540236

香月美夜先生

（『本好きの下剋上』）

地下第九階書庫課には現実世界と地続き＆本繋がりの魔法がありました。

作者の手で直接紙に一文字一文字書き記された原書が起こす魔法の数々。

オータム（主人公）の困惑と一緒に物語に呑み込まれていく感覚が堪りません。

【『Magic in the Dark ―地下第九階書庫課の新人―』あらすじ】

その地下に眠るのは世界に一冊しか存在しない原書【オリジナル】たち。作者が自らの手で書き綴った、魔法が宿る本だというーー。

フランシス国立図書館の地下第九階書庫課。本を愛するあまり、両親の反対を押し切り司書となったオータムは、研修初日、本から飛び出して暴れる意思【インカー】を目にしてしまう！その日から、時に妖精に振り回され、時に先輩司書の無茶な依頼に奔走し、時に地上へ危険な暗書【ダーカー】の回収に向かう日々に明け暮れていく。だがある日、二冊の本を落としてしまったことで、物語の世界が現実へ溢れ出して……？

「特級司書よ、原書の魔法を鎮めろ！」

作者の手で魔法が宿った原書を守るために、本の虫のへっぽこ半人前司書が奮闘する知られざるビブリア・ファンタジー！

■そのほかTOブックス6月刊の情報はこちらから

https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-06-01&release_date_to=2026-06-30(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-06-01&release_date_to=2026-06-30)

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/