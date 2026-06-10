「BtoC Marketing Funnel STRATEGY Conference～数字と消費者心理から読み解く、売れる導線設計の勝ち筋～」にWACULが登壇

株式会社WACUL

データと知見を核に、戦略から実行までマーケティングDXを一気通貫で支援する株式会社WACUL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大淵 亮平、読み：ワカル、以下当社）は、6/24（水）に開催されるカンファレンス【BtoC Marketing Funnel STRATEGY Conference～数字と消費者心理から読み解く、売れる導線設計の勝ち筋～(https://cx.geniee.co.jp/event/260624_wacul/)】に登壇いたします。

■本カンファレンス「BtoC Marketing Funnel STRATEGY Conference～数字と消費者心理から読み解く、売れる導線設計の勝ち筋～」について

お申し込みはこちら :https://cx.geniee.co.jp/event/260624_wacul/

「最新のトレンドは追っている。施策も一通り試した。しかし、一時的な改善はあっても、継続的に『売れ続ける仕組み』が見えてこない -」

そんな壁に当たっていませんか？

BtoCマーケティングにおいて、成果を最大化させる鍵は「点」の施策ではありません。

ユーザーが何を考え、どの瞬間に心が動くのかという「消費者心理」を理解し、それに基づいた「数字の裏付け」がある戦略的な導線設計こそが、確かな「勝ち筋」を生み出します。

本カンファレンスでは、感覚に頼らないデータドリブンな分析と、人の心を動かす心理学的なアプローチを融合させた導線戦略を徹底解説。単なる成功事例の紹介に留まらず、その裏側にあるロジックと再現性のあるメソッドを紐解いていきます。

溢れる情報の中で、消費者に選ばれ続けるための「正解」とは何か。

この1日が、貴社のマーケティングを「運用」から「戦略」へと進化させ、確信を持って施策を打ち出すためのターニングポイントになるはずです。

▼こんな方におすすめ！

■本カンファレンス概要

- BtoC事業を展開しており、新規顧客獲得を担当しているマーケティング担当者の方- 広告、LP、チャット、CRMなど複数施策を実施しているものの成果が頭打ちになっている方- 顧客体験を“点”ではなく“線”で捉えるマーケティングに興味がある方- Web接客や導線改善に取り組みたいが、具体的な施策イメージがまだ固まっていない方[表: https://prtimes.jp/data/corp/11052/table/453_1_f197a6e30eef750c802e4d5f5d0426f7.jpg?v=202606100152 ]

■当社登壇者プロフィール

株式会社WACUL AIアナリスト事業部 マネージャー 小粥 まや

WEB制作会社に入社後、WEBディレクターとしてデータを用いたUIUX改善を実践。サイトリニューアルにも多く携わり、企画構成からプロジェクトの進行を主導した。

広告担当も兼務し、広告戦略立案から各種広告媒体の運用を経験。現在はWACULのコンサルタントとして、基幹システムや工業用製品などのBtoB商材からEC等BtoCサイトに至るまで幅広く担当。

■当社の強みについて

当社の強みはデータとナレッジに基づき、戦略立案と実行実装の両輪をご支援できる点です。

当社の「AIアナリスト」は、これまで40,000サイトに導入され、12,000以上の施策実装と成果測定を行うなど、豊富なデータを保有しており、それらから生み出されたナレッジをもとに、クライアントの皆様に合わせて、効果的な施策の洗い出しから優先度整理、そしてその実行まで、無駄のないマーケティングDXの実現を支援します。

Webマーケティングに課題をお持ちで、より良いWebサイトをお望みのお客様はぜひお気軽に当社までご相談いただければ幸いです。

■WACULについて

WACULへのご相談はこちらから :https://wacul.co.jp/contact

WACULは、ビッグデータとナレッジで、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するマーケティングDXカンパニーです。

2010年にデジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始し、人工知能等を活用したデータアナリティクスの先進テクノロジーとコンサルティングを通じて蓄えた知見とを融合し、2015年から「AIアナリスト・シリーズ」を提供。さらに組織設計から戦略立案を行うWACUL DXコンサルティング、フリーランスのデジタル人材のマッチングなどを加え、マーケティング&セールスのDXを通じて、クライアントの売上最大化を効率的に実現します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社WACUL（読み:ワカル）

Webサイト ：https://wacul.co.jp/

本社所在地 ：東京都千代田区神田小川町3-26-8 2F

代表者 ：代表取締役社長 大淵 亮平／代表取締役 垣内 勇威

事業内容 ：デジタルマーケティングのPDCA自動化を行う「AIアナリスト」、実装・実行を行う「AIアナリストAD」「AIアナリストSEO」、戦略立案など上流から戦術・施策設計まで行う「DXコンサルティング」、デジタルマーケティング人材のマッチングサービス「MarketerAgent」など、マーケティングDXの支援サービスを展開

X（旧：Twitter） ：https://twitter.com/wacul_jp

Facebook ：https://www.facebook.com/wacul.co.jp/

＜主要サービス＞

・デジタルマーケティングのPDCAを支援する自動データ分析・改善提案ツール「AIアナリスト」

データ分析を自動的に行い、改善提案から実行施策の成果測定まで、マーケティングのPDCAサイクルを自動化するマーケティングツール。マーケターは、データ分析作業や施策管理、施策の効果検証などの煩雑な作業ではなく、本来行うべき戦略的なタスクに集中できる



サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/

・「コンテンツ作成×外部対策×内部対策×CVR改善」をワンストップで支援する、オールインワンSEOサービス「AIアナリストSEO」

SEO対策の上流から下流までを網羅的に支援し、自然検索のCV数を最大化します。

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/seo/lp/seo-consulting/

・Webサイトと一体運用で成果を出す広告運用サービス「AIアナリスト AD」

AIアナリストのノウハウを活用してCV獲得に効果的な広告媒体を選定、効率的な広告運用を代行する

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/ad/

・フリーランスのマーケター人材紹介サービス「Marketer Agent」

専門ノウハウを有するフリーランス等のマーケティングDX人材と企業をマッチングし、企業の体制構築・成果創出を支援します。

1,000社超の企業支援を通じWACULが培った「課題特定力」と40,000サイトの分析に基づく成果を出すための「方法論」で、市場に存在する最適な人材で企業の課題を解決します。

企業の方はこちら：

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