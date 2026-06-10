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多くのお客様の支持を得て、パジャマスーツは累計販売着数90万着※1突破！通気量100cc※2以上の「スーパーエアクール」シリーズから涼しさと上質感を兼ね備えたセットアップ・パジャマスーツが登場
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、猛暑が予想される夏のビジネスシーンでも快適に着用できる「スーパーエアクール」シリーズから、涼しさだけでなく上質感も兼ね備えた、特殊素材「TRIXION（トリクシオン）®※3」採用のセットアップの販売を開始しました。
同シリーズからは、200ccを超える高い通気性を実現した「パジャマスーツ®」も新たに展開しています。
本商品は、全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップにて購入可能です。
AOKI公式オンラインショップ（スーパーエアクール特設ページ） ：https://www.aoki-style.com/feature/aircool/
■快適性を保ちながら上質感も追求した、単体でも活用できるラインアップ
今夏、新たに登場した「スーパーエアクールトリクシオン セットアップ」は、天然素材の風合いをポリエステルで表現した特殊素材「TRIXION（トリクシオン）®」を採用し、通気性はもちろん、ウールのような上質感と、快適なストレッチ性や防シワ性などの高機能を兼ね備えています。
また、2020年11月に販売を開始したパジャマスーツ®は、多くのお客様の支持を得て累計販売着数90万着を突破しました。そのパジャマスーツ®から夏の新作として、通気量200ccを超える高い通気性を実現したアイテムが登場しました。
本アイテムはジャージー素材を採用し、さらにウエストをシャーリング仕様にしたことで締め付け感が軽減され、長時間のデスクワークもリラックスして着用できます。また、シワになりにくいため出張や移動先への持ち運びの際も重宝します。混色表現が魅力のMIX調カラーのプレミアムラインも合わせて展開しています。いずれの商品もマシンウォッシャブル可で、汗をかきやすい夏場でも清潔に着用でき、お手入れの負担が軽減します。
■『スーパーエアクールシリーズ』の特徴
近年の猛暑により、「涼しさ」と「快適性」へのニーズはますます高まっています。ＡＯＫＩでは、2023年夏より、日本の高温多湿な夏を快適に過ごせるよう通気性に優れた『エアクール®シリーズ』を展開しています。
今夏よりAOKIでは、年々厳しさを増す夏のビジネスシーンに対応した、『スーパーエアクールシリーズ』の展開を開始。両シリーズ共にスーツやセットアップをはじめ、ワイシャツ・カジュアルシャツ・カットソー・スラックスなど、幅広いアイテムを取り揃えています。
※1…2020年11月〜2026年5月末時点の累計販売着数
※2…通気量100ccとは、1㎠の面積を1秒で100ccの空気が通過すること
※3…「TRIXION（トリクシオン）」は帝人フロンティア株式会社の登録商標（第4506135号）です
「スーパーエアクール」セットアップ・パジャマスーツ商品概要
■スーパーエアクールトリクシオン セットアップ
ウールのようなふっくらとしたふくらみと、シワになりにくい反発性をポリエステルで再現した帝人フロンティア社の特殊素材「TRIXION（トリクシオン）®」を採用。
本商品は、通気量100ccを超える高通気性を備えており、衣服にこもりやすい湿気を逃し、猛暑のビジネスシーンでも快適に着用可能です。マシンウォッシャブル仕様のため、汗をかきやすい夏場でも清潔に着用でき、お手入れの負担を軽減します。
ウールのような見た目の品格に加え、高通気性と快適性を兼ね備えた高機能アイテムです。
■スーパーエアクールパジャマスーツ®シリーズ
スーパーエアクールシリーズの中でも最大級の通気量200ccを超える超高通気素材を採用しており、真夏のジャケットスタイルでも快適に着用できます。
スタンダードモデルはジャガードニット生地ならではの高級感と立体感が特長です。
プレミアムモデルは内ポケットを4つ付加し、パンツにはクリース（折り目）加工を施すなど、ビジネスシーンに最適な仕様です。
スタンダード・プレミアムともにマシンウォッシャブル可のため、お手入れの手間を軽減できます。
※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
■報道関係からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608
Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
ＡＯＫＩ公式オンラインショップ（スーパーエアクール特設ページ）
https://www.aoki-style.com/feature/aircool/
同シリーズからは、200ccを超える高い通気性を実現した「パジャマスーツ®」も新たに展開しています。
AOKI公式オンラインショップ（スーパーエアクール特設ページ） ：https://www.aoki-style.com/feature/aircool/
■快適性を保ちながら上質感も追求した、単体でも活用できるラインアップ
今夏、新たに登場した「スーパーエアクールトリクシオン セットアップ」は、天然素材の風合いをポリエステルで表現した特殊素材「TRIXION（トリクシオン）®」を採用し、通気性はもちろん、ウールのような上質感と、快適なストレッチ性や防シワ性などの高機能を兼ね備えています。
また、2020年11月に販売を開始したパジャマスーツ®は、多くのお客様の支持を得て累計販売着数90万着を突破しました。そのパジャマスーツ®から夏の新作として、通気量200ccを超える高い通気性を実現したアイテムが登場しました。
本アイテムはジャージー素材を採用し、さらにウエストをシャーリング仕様にしたことで締め付け感が軽減され、長時間のデスクワークもリラックスして着用できます。また、シワになりにくいため出張や移動先への持ち運びの際も重宝します。混色表現が魅力のMIX調カラーのプレミアムラインも合わせて展開しています。いずれの商品もマシンウォッシャブル可で、汗をかきやすい夏場でも清潔に着用でき、お手入れの負担が軽減します。
■『スーパーエアクールシリーズ』の特徴
近年の猛暑により、「涼しさ」と「快適性」へのニーズはますます高まっています。ＡＯＫＩでは、2023年夏より、日本の高温多湿な夏を快適に過ごせるよう通気性に優れた『エアクール®シリーズ』を展開しています。
今夏よりAOKIでは、年々厳しさを増す夏のビジネスシーンに対応した、『スーパーエアクールシリーズ』の展開を開始。両シリーズ共にスーツやセットアップをはじめ、ワイシャツ・カジュアルシャツ・カットソー・スラックスなど、幅広いアイテムを取り揃えています。
※1…2020年11月〜2026年5月末時点の累計販売着数
※2…通気量100ccとは、1㎠の面積を1秒で100ccの空気が通過すること
※3…「TRIXION（トリクシオン）」は帝人フロンティア株式会社の登録商標（第4506135号）です
「スーパーエアクール」セットアップ・パジャマスーツ商品概要
■スーパーエアクールトリクシオン セットアップ
ウールのようなふっくらとしたふくらみと、シワになりにくい反発性をポリエステルで再現した帝人フロンティア社の特殊素材「TRIXION（トリクシオン）®」を採用。
本商品は、通気量100ccを超える高通気性を備えており、衣服にこもりやすい湿気を逃し、猛暑のビジネスシーンでも快適に着用可能です。マシンウォッシャブル仕様のため、汗をかきやすい夏場でも清潔に着用でき、お手入れの負担を軽減します。
ウールのような見た目の品格に加え、高通気性と快適性を兼ね備えた高機能アイテムです。
■スーパーエアクールパジャマスーツ®シリーズ
スーパーエアクールシリーズの中でも最大級の通気量200ccを超える超高通気素材を採用しており、真夏のジャケットスタイルでも快適に着用できます。
スタンダードモデルはジャガードニット生地ならではの高級感と立体感が特長です。
プレミアムモデルは内ポケットを4つ付加し、パンツにはクリース（折り目）加工を施すなど、ビジネスシーンに最適な仕様です。
スタンダード・プレミアムともにマシンウォッシャブル可のため、お手入れの手間を軽減できます。
※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
■報道関係からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608
Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
ＡＯＫＩ公式オンラインショップ（スーパーエアクール特設ページ）
https://www.aoki-style.com/feature/aircool/