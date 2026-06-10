多くのお客様の支持を得て、パジャマスーツは累計販売着数90万着※1突破！通気量100cc※2以上の「スーパーエアクール」シリーズから涼しさと上質感を兼ね備えたセットアップ・パジャマスーツが登場



















※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。 ※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。





■スーパーエアクールパジャマスーツ®シリーズスーパーエアクールシリーズの中でも最大級の通気量200ccを超える超高通気素材を採用しており、真夏のジャケットスタイルでも快適に着用できます。スタンダードモデルはジャガードニット生地ならではの高級感と立体感が特長です。プレミアムモデルは内ポケットを4つ付加し、パンツにはクリース（折り目）加工を施すなど、ビジネスシーンに最適な仕様です。スタンダード・プレミアムともにマシンウォッシャブル可のため、お手入れの手間を軽減できます。