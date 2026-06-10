【1500万円突破】GREEN FUNDINGで大ヒットしたiPad専用ペンシル＆Apple Pencil互換チップがCAMPFIREで一般販売前「最後の先行販売」を開始！

REDBEAN CorporationRedbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip × Apple Pencil

韓国ソウル発のガジェットブランド「Redbean」(本社：韓国ソウル、代表取締役：パク・ソンミン)は、先行して実施されたクラウドファンディング「GREEN FUNDING」にて支援総額1,500万円を突破した大ヒットプロダクト、iPad専用スタイラスペン「Redbean Pencil H1+」およびApple Pencil互換「Q-Flex(TM)ペンシルチップ」のプロジェクトを、国内最大級のクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」にて開始いたしました。

本プロジェクトは、一般販売前に最大48%オフの特別価格で手に入れられる【最後の先行販売】となります。日韓のユーザーから異例の大絶賛を浴びる「極上の書き味」と「圧倒的な作業効率」を、一般販売前の最後の割引チャンスとして提供いたします。

▼CAMPFIRE プロジェクトページ

https://camp-fire.jp/projects/936198

■ 支援総額1,500万円を記録！日韓のクラウドファンディングで圧倒的な支持を集める「Redbean」の設計思想

Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip

iPad周辺機器ブランド「Redbean（レッドビーン）」は、これまで日本および韓国のクラウドファンディングにおいて、数多くのサポーターから熱狂的な支持をいただいてまいりました。前回の日本国内ファンディングでは、デジタル周辺機器としては異例の【支援総額1,500万円】を達成。

「日常のなかの"気付かない不便さ"を再発見し、ほんとうに必要な本質を再定義して、シンプルで心地よい体験を新たにデザインする」という独自の設計思想が、多くのiPadユーザー、クリエイター、学生の心を掴んでいます。

今回のCAMPFIREプロジェクトでは、日韓の先行ユーザーから届いたリアルな高評価レビューを引っ提げ、満を持して「最後の先行割引販売」を実施いたします。

1. Apple Pencilの書き味を劇的に変える、超精密「Q-Flex(TM)ペンシルチップ（替芯）」

iPadで文字やイラストを描く際、多くのユーザーを悩ませてきた「画面の上でペン先がツルツル滑る」「カチカチという硬い打鍵音が響く」という問題。これを完璧に解決したのが、次世代のApple Pencil互換チップ「Q-Flex(TM)」です。

しっとりもちもちの書き心地本物の紙のような絶妙な摩擦感

適度な弾力を持たせることで、まるで鉛筆で紙に書いているかのような極上の筆記感を実現。

コツコツがデフォルトだったApple Pencilで、しっとり、もちっとした新感覚の書き心地を一度体験すれば、もうQ-Flex(TM)ペンシルチップ以外は使えないはず。

図書館やオフィスでも使える圧倒的な静音性

無音といっても過言ではないほど、画面に当たる不快な硬い音を大幅に軽減。カフェや静かな学習スペースでも周りを気にせず集中できます。

約35dBの静音性

ガタつきを極限まで抑制Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tipの互換性Apple Pencil ＆ H1+に両対応する高い互換性

純正のApple Pencil（第1世代 / 第2世代 / USB-C / Apple Pencil Pro）はもちろん、当社の「Redbean Pencil H1+」にも完全対応。ペン先を回して交換するだけで、お使いのペンのポテンシャルを最大限に引き出します。

2. 純正からの乗り換え続出。3ボタン式iPad専用ペンシル「Redbean Pencil H1+」

最新のiPad（M2 / M4 / M5チップ搭載モデル含む）に幅広く対応した、圧倒的実用性を誇るスタイラスペンです。

Redbean Pencil H1+作業効率が劇的に上がる「3ボタンショートカット」

ペン本体に3つの物理ボタンを搭載。ノートアプリ（Goodnotes等）やイラストアプリ（Procreate等）で、ペンを持ったまま「ワンタップで消しゴムやハイライトに一発切り替え」が可能。純正品のようなダブルタップの誤作動に悩まされません。

スマートなワイヤレス＆USB-C充電

iPadの側面に磁石でカチッと付着するだけで自動ワイヤレス充電（対応モデルのみ）。より充電速度の速いケーブル充電にも対応し、バッテリー切れのストレスをなくします。

ワイヤレス充電 × ケーブル充電対応純正と変わらない追従性高精度な「傾き検知機能」を搭載

ペン先を立てれば繊細な細い線、寝かせれば太く陰影のある線が直感的に描けます。日常のメモ書きからイラストのスケッチまで、ストレスのない追従性を実現しました。

（※iPadのシステムにおいて「筆圧検知」はApple Pencil純正品のみに許された特権ですが、本製品は日常のノートテイクやビジネスユースで真に必要な機能（高い追従性、ワイヤレス充電、傾き検知、そして抜群の書き味）に100%特化。それにより、純正品と比べて圧倒的なコストパフォーマンスを実現することに成功しました）

■ 先行体験ユーザーから寄せられたリアルな口コミ・レビュー

ひと足早く製品を体験したサポーターからは、その高い完成度に感動の声が届いています。

「適度な摩擦感があり、画面の上で滑ってしまうストレスが一切なくなりました。小さな文字も綺麗に書けます（文字書きユーザー）」 「カフェで勉強することが多いのですが、カチカチ音が消えて集中できるようになりました（学生サポーター）」 「Goodnotesでのノート取りがボタン一つで消しゴムに切り替わるので、勉強の効率が何倍も上がりました（ビジネスユーザー）」

日韓クラウドファンディングで大ヒットしたRedbean Pencilシリーズ

CAMPFIRE限定・一般販売前「最後の割引チャンス」

今回のCAMPFIREプロジェクトは、一般販売前の先行割引価格でお届けできる【本当に最後のチャンス】となります。プロジェクト終了後は、通常価格（定価）での一般販売へと移行いたします。

最速で手に入る7月10日お届けの「早期配送割」など、最大48%オフの限定リターンは数に限りがございます。進化したiPad手書き体験を、ぜひ一番お得なこの機会に確保してください。

■ プロジェクト概要

・プラットフォーム：CAMPFIRE（キャンプファイヤー）

・プロジェクト期間：2026年5月20日（水）～ 7月31日（金）

・支援特典：最大48%オフの先行割引、7月10日までの早期配送リターンあり

・プロジェクトURL：https://camp-fire.jp/projects/936198

Redbeanについて

Redbeanは、

「No Extra, Just Re’d.」 をコンセプトに掲げる

韓国ソウル発のテックライフスタイルブランド。

余計な機能や装飾を削ぎ落とし、

本質だけを磨く。

日常に潜む“ちいさな違和感”と向き合いながら、

使うたびに納得できるプロダクトを生み出している。

会社概要

会社名：株式会社REDBEAN

所在地：韓国ソウル

代表者：代表取締役 パク・ソンミン

設立：2017年6月

事業内容：自社ブランドによるガジェットの企画・開発・販売

Redbean Japan公式ホームページ(https://jp.redbean.company/)

Redbean Japan公式YouTube(https://www.youtube.com/@redbean_one)

Redbean Japan公式インスタグラム(https://www.instagram.com/redbean.one?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

お問い合わせ先

株式会社REDBEAN 広報担当 福田

Email：sales@rdbcorp.com