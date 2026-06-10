家族の写真をまとめて整理、見返して楽しめる「おもいでばこ」を、フォトビジネス展示会「PHOTONEXT 2026」にて紹介

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、一般社団法人 写真整理協会、株式会社PFU（本社：石川県かほく市、代表取締役 社長執行役員：平原 英治）と合同で、日本唯一最大スケールのプロと写真ビジネスのための展示会＆セミナー展示会「PHOTONEXT 2026」へ出展いたします。「あなたの「動く」をバックアップします ～みんなのスモールスタート宣言～」をテーマに展示するなか、バッファローからは、スマートフォンやデジタルカメラなどの写真と動画を取り込んで自動で整理するだけでなく、テレビに接続してみんなで見返すことができるデジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」を紹介いたします。

※おもいでばこの販売はございません。展示紹介と体験をお楽しみいただけます。

日時

2026年6月16日（火）10:00-18:00

17日（水）10:00-17:00

会場

パシフィコ横浜(https://www.pacifico.co.jp/access) Bホール

（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）

主催 株式会社プロメディア

入場料 無料

デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」

PD-2000シリーズ

「おもいでばこ」は、スマートフォンやデジタルカメラなどの写真、動画を取り込んで、かんたんに自動整理することができるデジタルフォト・アルバムです。ママのスマートフォン、パパのスマートフォンやデジタルカメラといった、複数の撮影機器で撮ったお子さまの写真を、リビングのテレビやお手元のスマホ等で身近な人と大切な思い出として見返す喜びを提供いたします。

最大100万コンテンツ（または容量がなくなるまで）保存できる大容量ハードディスクを搭載し、ご家族の増え続ける写真や動画をよりたくさん、快適に残せます。本商品をWi-FiルーターやWi-Fi中継機、LANケーブルを利用してネットワークに接続することで、スマートフォンやPCから無料のおもいでばこアプリを使って、写真の取り込みや閲覧をお楽しみいただけます。スマートフォンの4K動画/HEVC動画の取り込み・再生にも対応しています。

直感的な操作でアルバムをグルーピングできる「アルバムグループ」機能、取り込んだ写真をかんたんに振り分けられる「振り分けモード」を備え、スマートフォンやデジタルカメラから写真の保存・整理がより便利にお楽しみいただけます。

本商品は優れた子育てIT商品などを表彰するコンテストで受賞するほか、新聞や雑誌などの多くのメディアでも取り上げていただいております。

おもいでばこ ウェブサイト :https://omoidebako.jp/おもいでばこブログ :https://omoidebako.jp/blog/バッファローInstagram :https://www.instagram.com/buffalo_jp_info/PHOTONEXT 2026 公式サイト :https://www.photonext.jp/

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.