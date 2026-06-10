【ユーザー投票でミニチュア化が決まる！】バッファローの法人向けNASとスイッチがカプセルトイ「手のひらネットワーク機器 第5弾」ユーザー選挙にエントリー。6月10日より投票受付開始

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）の法人向けNAS「TeraStation TS71210RHシリーズ」および法人向けレイヤー2 Giga スマートスイッチ「BS-GS2148」の2機種が、株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：内田武志）と株式会社ターリン・インターナショナル（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：佐藤直志）が共同で展開するカプセルトイ「手のひらネットワーク機器 第5弾」の製品化ラインナップを決める「ユーザー選挙」にエントリーいたしました。2026年6月10日（水）より、ユーザー投票の受付が開始されたことをお知らせいたします。



バッファローは、本企画の「ITインフラ業界をもっと盛り上げたい！」という趣旨に深く共感し、今回エントリーいたしました。バッファロー商品、そしてITインフラ業界を一緒に盛り上げていけるよう、皆様の投票による応援を心よりお待ちしております。

投票はこちら :https://www.ap-com.co.jp/tenohira5-vote/

バッファローエントリー商品の紹介

■エントリーNo.19：TeraStation TS71210RHシリーズ

2004年の初代発売から長年愛されてきた法人向けNAS「TeraStation」から、TS71210RHシリーズをエントリーさせていただきました。オフィスやデータセンターで企業の大切なデータを守り続けてきたTeraStationをぜひあなたの手のひらに。

■エントリーNo.20：BS-GS2148

多数の配線を一手に引き受けるレイヤー2 Giga スマートスイッチ48ポートモデルBS-GS2148。IoT製品セキュリティ制度「JC-STAR」対応の高い信頼性と、無料のリモート管理サービス「キキNavi」による運用・保守のしやすさを両立したエンジニアの味方となる法人向けスイッチです。

ユーザー投票の概要

本選挙では、上記の「エントリー枠」に加え、投票者が未参画の機器名を自由に記入できる「自由記述枠（推薦枠）」も併設します。これらを合わせた全投票の中から、総合得票数上位4機種を製品化候補として選出します。



●投票期間

2026年6月10日（水）10:00～7月17日（金）23:59まで

●投票方法

投票フォームにて実施

（お一人様につき、エントリー枠および自由記述枠の中から最大4つまで選択可能）

●投票フォームURL

https://www.ap-com.co.jp/tenohira5-vote/

●結果発表

2026年秋～冬頃（製品化決定機種のみ公表予定）

カプセルトイ「手のひらネットワーク機器」シリーズについて

ITインフラ機器メーカーが監修し、機器やそれらを収容するサーバーラック、小物までをもミニチュアで再現したカプセルトイ「手のひらネットワーク機器」シリーズは、2023年に第1弾を、2024年に第2弾を、2025年に第3弾を発売し、第4弾までの累計55万個を出荷。第4弾は、2026年6月11日から小売店での発売を順次開始します。

本企画は、総合監修を務めるエーピーコミュニケーションズの、「ITインフラ業界をもっと盛り上げたい！」という思いからスタートしました。人々の生活において、ITは不可欠なものになりました。しかし、このITを支えている“インフラエンジニア”のことを知っている人は多くありません。「手のひらネットワーク機器」を通して、様々な方がIT業界やその仕事について親近感を抱くきっかけになればと願っています。

関連ページ

- 投票フォーム(https://www.ap-com.co.jp/tenohira5-vote/)- 商品ページ：TeraStation TS71210RHシリーズ(https://www.buffalo.jp/product/detail/ts71210rh24012.html)- 商品ページ：BS-GS2148(https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-gs2148.html)

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To Overseas Press People

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.