「リテールDXサミット2026 春」にてセミナー登壇。多店舗・多拠点導入におけるWi-Fi運用のポイントを解説

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之、以下バッファロー）は、2026年6月19日（金）に開催されるオンラインイベント「リテールDXサミット2026 春」において、セミナー登壇することをお知らせいたします。

詳細・申込はこちら :https://v2.nex-pro.com/campaign/94071/apply

現在、流通・小売業界においては、恒常的な人手不足への対応として、業務効率化や省人化を進めることが不可欠となっています。この課題を成長の原動力へと転換するため、生成AIによる業務自動化などデジタル活用による「攻めのDX戦略」に大きな期待が寄せられています。



バッファローは、これまで培ってきた法人向けネットワーク機器の開発・提供のノウハウを活かし、「リテールDXはWi-Fiで差がつく！多店舗・多拠点導入におけるWi-Fi運用のポイント」をテーマに、流通・小売業界の皆様が抱える課題解決のヒントとなるセッションをお届けいたします。

開催概要

リテールDXサミット2026 春～人手不足を好機に変える現場DXの最適解～

・会期 ：2026年6月19日（金）13:00～

・形式 ：ライブ配信セミナー

・主催 ：流通ニュース

・共催 ：ITmedia ビジネスオンライン

・参加費：無料

・対象者：流通・小売業でデジタル化を推進するユーザー層

バッファローセッションについて

・登壇テーマ

リテールDXはWi-Fiで差がつく！ 多店舗・多拠点導入におけるWi-Fi運用のポイント

・セッション時間

2026年6月19日（金）13:50～14:20

・登壇者

バッファロー 法人マーケティング部 部長 山田 磨

バッファロー 営業技術部 西日本営業技術課 課長 白木 雅枝

流通・小売店舗での導入に適した法人向けネットワーク機器や、リモート管理サービス「キキNavi」など、具体的なユースケースを交えてご紹介いたします。

「リテールDXサミット2026 春」について

「人手不足を好機に変える現場DXの最適解」をテーマに、有識者によるビジネス展望や業界トップランナーによるデジタル戦略事例を紹介。世界最大の流通展示会「EuroShop 2026」の現地レポートを交えた世界のリテール最新動向が語られる他、協賛企業によるリテールDX支援の最新ソリューションをご紹介します。

関連ページ

- リテールDXサミット2026 春 詳細・申込ページ（外部サイト） (https://v2.nex-pro.com/campaign/94071/apply)- 特集ページ：リモート管理サービス「キキNavi」(https://www.buffalo.jp/contents/biz/kikinavi/kikinavi-about.html)- バッファローイベントページ(https://www.buffalo.jp/biz/seminar/)

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To Overseas Press People

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.