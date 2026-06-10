業界最薄レベルのコンプレッサー式冷蔵庫「ZR-30V」を新発売

株式会社ジーマックス新発売の業界最薄レベルのコンプレッサー式冷蔵庫「ZR-30V」

冷蔵庫製造・輸入・販売の株式会社ジーマックス（本社：東京都港区、代表取締役：高井淳治）は、弊社が手がけるコンプレッサー式冷蔵庫としては最小・最薄サイズとなるホテル客室用冷蔵庫「ZR-30V」を、2026年6月17日に新発売します。コンプレッサー式冷蔵庫としては業界最薄レベルの外形寸法を実現しながらも、有効内容積28Lの庫内は2Lサイズのペットボトルを収納可能で、製氷室も標準装備しており、ホテル客室用冷蔵庫に求められる機能性を兼ね備えています。2024年発売のペルチェ素子を使った冷却方式の小型冷蔵庫「ZER-12」、2025年発売の弊社初となるインバーター式コンプレッサーを採用した冷蔵庫「ZR-48V」に続く、ホテル向け新機種の第3弾商品としてラインナップを充実させることで、インバウンド（訪日外国人）の拡大を背景に設備投資が進むホテル・旅館業界の幅広いニーズに対応します。

新商品「ZR-30V」はインバーター式コンプレッサーを採用したことで、年間消費電力量を抑え、電気代の節約を可能にしました。また、騒音値は約18dBと従来品に比べてさらに静かで、都市型のビジネスホテルなどでも睡眠を妨げない静音性が特徴です。

外形寸法は幅420mm、奥行き395mm、高さ495mmとコンプレッサー式冷蔵庫としては業界最薄レベルで、家具サイズに制約のある部屋設計のホテル客室や、リノベーション案件にも最適なサイズとなっています。

カラーは標準がブラックで、受注生産でホワイトにも対応します。

「ZR-30V」はオープン価格で、参考市場価格は37,400円（税込）。2027年度の売上目標は3,000台を目指しています。

株式会社ジーマックスの冷蔵庫は、エコノミーな価格と高品質を両立させるため、海外生産拠点において弊社エンジニアが責任をもって日本基準で設計・開発・製造の各段階における品質管理を行っています。また、現地での検査体制を配備することで、日本市場で通用する信頼性を実現しています。

弊社では今後も、インバウンドの拡大を背景に旺盛な設備投資が進むホテル・旅館業界の需要を念頭に、多様化するニーズに細やかに対応する小型冷蔵庫のラインナップを強化していく予定です。

＜主な仕様＞

機種名：ZR-30V

有効内容積：28L

外形寸法（mm）：W420×D395×H495

重量：14kg

電源：AC100V 50/60Hz

オプションで白色、左開き扉仕様の対応可能です。

＜会社概要＞

商 号：株式会社ジーマックス

代表者：代表取締役 高井淳治

本 社：東京都港区浜松町1丁目11-9 アドビル4階

事業内容：冷却半導体の製造販売、冷蔵庫の製造・輸入・販売

資本金：1,000万円

URL：https://www.z-max.jp/

＜本件へのお問い合わせ＞

株式会社ジーマックス 高井

電 話：075-932-2361

ＦＡＸ：075-932-2367

E-MAIL :takai@z-max.jp