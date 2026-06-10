高い視認性にくわえて短時間での容易な設置、薄型デザインを実現した Crystal LEDのオールインワンモデル「Crystal LED UNIFY」を発売

ソニーマーケティング株式会社左：Crystal LED UNIFY『ZRL-135SG/J』 中央：役員会議室の使用イメージ 右：会議室の使用イメージ

ソニーマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川口大輔）は、Crystal（クリスタル） LEDの新製品として、企業の会議室や教育施設での使用を想定したオールインワンモデルCrystal LED UNIFY（ユニファイ）『ZRL-135SG/J』を発売します。

本製品は、従来のCrystal LED BHシリーズ／CHシリーズ、ならびに2026年春発売のSシリーズに加わる新たなラインアップで、ディスプレイユニットとコントロールユニットから構成されるオールインワン設計を特長としています。5分割されたディスプレイユニット、コントロールユニット、壁掛けブラケットを同梱しています。最大電力を抑え、通常の100V電源コンセント1本で接続でき、簡単かつ短時間で設置できる商品です。また、法人向けブラビアとの共通性を意識し、GUIデザインのコンセプトやソニー専用のリモートデバイスマネージャー(※1)に対応することで、設置や操作のしやすさの向上を図っています。さらに、ディスプレイ表面に施した外光の反射を抑える低反射コーティング技術と最大輝度500cd/m2、正確な色再現により、企業や教育施設などの明るい環境においても、高い視認性を実現しています。

ソニーは、法人向けブラビアとあわせて、設置場所の規模や用途、予算など、多様なニーズに応じた最適な映像ソリューションを提供し、ビジネスや教育の現場における新たな映像体験の創出に貢献します。

※1 本製品でご利用いただける機能は、法人向けブラビアとは一部異なり、今後順次アップデートでの対応を予定しております。

■Crystal LED UNIFY 『ZRL-135SG/J』の主な特長

1. 設置がしやすい、シンプルなオールインワン設計の135V型

Crystal LED UNIFY 『ZRL-135SG/J』 は、ディスプレイユニットとコントロールユニット、壁掛け用ブラケットを同梱し、100V電源1系統に対応した構成を採用しています。ディスプレイユニットは、5分割構造となっており、ディスプレイユニットをブラケットに引っ掛けて固定することで、135V型のFHDサイズを2人で、約1時間で設置できるよう設計しています(※2)。

※2 設置時間は環境により異なります。

2. オフィス空間に調和するデザイン

ディスプレイユニット、コントロールユニット、壁掛け用ブラケットの薄型設計により、壁から奥行を10cm以下に抑えています。側面からブラケットが見えにくい構造と、四方をすっきりと見せる薄型・ベゼルレスな印象の外観によりオフィス空間のデザイン性を高めます。

3. 法人向けブラビアとの親和性を高めたUIデザインと操作性

法人向けブラビアと共通のコンセプトに基づいたGUIデザインを採用し、スムーズなセットアップと直感的な操作を実現しています。法人向けのブラビアのリモートデバイスマネージャーにも対応しており、法人向けブラビアを含めた複数ディスプレイの一括管理が可能です※1。4K入力に対応しているため、大会議室などで法人向けブラビアを補助モニターとして使用する場合でも、外部機器でコンテンツの解像度を変更することなく映像を表示できます。

4. 低反射コーティングによる高い視認性

外光の反射を抑える低反射コーティング技術を採用しています。最大輝度500cd/m2と正確な色再現性とともに、企業や教育施設などの高い視認性が必要な場所にも適しています。

5. 長期間の使用に配慮

LEDチップには表面コーティング処理を施すことで、外部からの衝撃や静電気などによる故障を防止し、会議室やエントランスなどの空間でも安心して使用できます。また、高効率LED技術によって低消費電力を実現し、運用コストの低減。電力効率の高さから表面温度の上昇も抑え、冷房費用の抑制にも貢献します。

主な仕様や詳細については、商品サイトをご覧ください。

LEDディスプレイCrystal LED https://www.sony.jp/crystal-led/

Crystal LED UNIFY『ZRL-135SG/J』商品情報 https://www.sony.jp/crystal-led/products/ZRL-135SG_J/

ソニー製品情報サイト https://www.sony.jp/professional/

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