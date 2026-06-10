【6月29日・30日開催】法人・団体向け「防災訓練VR」体験会・WEB説明会を実施～防災訓練の新しいアプローチをVRで体験～

田中電気株式会社防災訓練VR体験会・WEB説明会のお知らせ

田中電気株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中良一）は、法人・団体様を対象とした「防災訓練VR」の体験会（オフライン）およびWEB説明会（オンライン）を本年も開催いたします。

本イベントでは、防災訓練や安全教育に取り組む法人・団体の皆様に向けて、VRならではの没入感を活かした実践的な防災体験をご紹介いたします。

さらに今年は、「AR浸水体験」「AR煙体験」も加わり、より現実に近い災害状況を体験いただける内容となっております。

このような課題をお持ちの方におすすめです- VRを活用した防災訓練に興味はあるものの、どのような映像を体験できるのか分からない- 毎年同じような防災イベントになっており、新しい企画を検討したい- 参加者が主体的に取り組める体験型コンテンツを探している

当日は、防災訓練VRの導入事例や活用方法についてもご紹介いたします。

■防災訓練VRとは

「防災訓練VR」は、火災・地震などの災害状況を仮想空間で再現し、実際の災害時に即応できる判断力や行動力を養うことができる教育コンテンツです。

従来の机上訓練や避難訓練では得られにくい臨場感と没入感を提供し、より効果的な防災教育を実現します。

■防災訓練VR体験会・WEB説明会 概要

体験会とWEB説明会を別日程で開催いたします。ご都合に合わせてご参加ください。

【体験会 （会場：田中電気）】

■日時

6月29日（月）14:00～16:00（受付開始13:45）

■会場

田中電気株式会社 セミナースペース

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9 朝風二号館ビル8F

JR秋葉原駅 電気街口より徒歩1分

※駐車場等の用意はございません。当日は公共交通機関をご利用の上、お越しください。

■定員

15名程度（1法人・団体あたり2名様まで）

■参加費

無料

【WEB説明会 （オンライン/Microsoft Teamsを使用）】

■日時

6月30日（火）10:00～11:00

■定員

制限なし（法人・団体様限定）

■参加費

無料

【実施内容】

■防災訓練VRのご紹介

■活用事例のご紹介

■コンテンツ映像のご視聴

■VR・AR体験会（オフライン開催のみ）

申込フォームはこちら :https://forms.gle/3XbAyCYSM1d2YN69A※事前申込制となります

■防災訓練VRの特長

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GpD9BfOgu1w ]

ビル火災の映像専門家監修によるリアルな再現

黒煙やガラスの飛散、家具の転倒など、通常の訓練では再現が難しい災害シーンを専門家監修でリアルに再現。実際の災害を想定した体験を通じて、対応力が自然と身につきます。

防災VRを体験する様子シンプルな準備でどこでも導入可能

必要なのは電源と机のみ。

天候や場所の制約を受けず、屋内はもちろん、屋外でもテントなどの環境を整えれば手軽に導入可能です。

直感的な操作で、初めての方でも安心してご利用いただけます。

実際の防災訓練で使用されている様子集客およびマンネリ化防止！

VRならではの没入感が若年層の関心を引き、参加率アップに貢献。

防災訓練の新しいアプローチとして、イベントの魅力向上にもつながります。

VRゴーグルを活用することで、参加者の防災意識を高める効果が期待できます。

従来の防災訓練で課題とされていた「準備の手間」「リアリティの不足」「参加率の低さ」。

これらを防災訓練VRが一気に解決します。

■AR浸水・煙体験の紹介

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=tCgGG7Vbjm0 ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=gxIpTr6s1qc ]

AR（拡張現実）技術を活用し、現在いる場所で実際に浸水した場合の水位の上昇や、火災時の煙による視界不良の状況を疑似体験できます。災害発生時の危険性を理解し、安全で効果的な避難方法を学ぶことができます。

■過去の体験会の様子

過去の体験会の様子

これまで多くの法人・団体様にご参加いただき、防災訓練VRを実際に体験しながら理解を深めていただきました。

導入に関するご質問やご不安にも丁寧にお答えいたします。

ぜひ体験会・説明会で、防災訓練VRの魅力をご体感ください。

過去の開催時にいただいた質問（一部抜粋）

・1週間レンタルのスケジュールは営業日計算ですか？

⇒ 営業日ではなく「日数」でのカウントとなります。

・1台に複数コンテンツを入れることはできますか？

⇒ アプリケーションの安定動作を保証するため、1台につき1コンテンツのみとなります。

・どのように届きますか？

⇒ ヤマト運輸にて、トランクケースに入れてお届けいたします。

申込フォームはこちら :https://forms.gle/3XbAyCYSM1d2YN69A※事前申込制となります

■様々なVR・ARに関する情報を発信中！

ビズエモ

田中電気が運営する「ビズエモ」では、防災訓練VRをはじめとするVR・AR製品を、販売・レンタルにて展開しております。



防災訓練・販促イベント・ファミリー向け企画など、多彩な分野で臨場感のある体験をご提案いたします。

導入事例やコラムも掲載しておりますので、今後の取り組みの参考としてぜひご活用ください。

ビズエモ公式サイトはこちら :https://www.tanaka-denki.co.jp/biz-emo/

■お問い合わせ先

田中電気株式会社

お問い合わせ：0120-150-712

Webサイト：https://www.tanaka-denki.co.jp/biz-emo/

■会社概要

田中電気株式会社は1950年に創業し、電気・通信分野に特化した専門商社として、無線事業、携帯ショップ事業、DX、VR・AR、ドローン、モビリティなど、多岐に渡る事業を展開しています。

お客様の声を大切にし、市場のニーズに応え、お客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名：田中電気株式会社

本社住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9

HP：https://www.tanaka-denki.co.jp/